France-Soir : La chasse aux sorcières

Je pensais que depuis l’immense succès de l’œuvre de J.K. Rowling, il ne serait plus de mise de chasser les sorciers : ils sont devenus sympas ! Bien sûr, même dans sa saga, il y a de notables exceptions, mais elles ne tiennent pas à la possession de pouvoirs magiques, seulement à l’abus d’usage qu’elles en font.

En France, la chasse aux sorcières est ouverte. Sont qualifiées de sorcières les voix dissidentes qui oseraient s’élever contre la doxa en vigueur. Première proie, France-Soir. Le Tribunal Administratif de Paris a confirmé hier la décision de la commission mixte paritaire des publications et agences de presse de priver le site dirigé par Xavier Azalbert de son agrément . En 2022, j’écrivais ici quelques mots pour dénoncer cette décision, et il n’y a rien à changer. Une agence qui s’est ridiculisée avec le scandale Daoust / Fact & furious s’érige en censeur à la botte d’un gouvernement et veut nous imposer le discours unique de son très Orwellien ministère de la Vérité. Nous barbotons en pleine dystopie totalitaire, et elle n’est pas plus propre que les eaux de la Seine ! Ce n’est certes pas neuf que la justice ne soit ni indépendante ni impartiale, mais ce n’est pas réjouissant pour autant.

Dans un monde idéal, il conviendrait que le modèle d’affaire de la collecte, l’édition et la diffusion d’informations relève d’un secteur privé concurrentiel. En France, ce n’est pas le cas. Combien de médias sont la propriété de nababs qui, en outre, se gobergent de subventions ? L’un des premiers actes d’un éventuel pouvoir réformateur et courageux devrait être de supprimer toutes les subventions attachées aux médias. Toutes ? Toutes. Y compris le statut fiscal des journalistes, la TVA réduite, les frais de port, etc. Nous en sommes loin. Bon courage et bonne chance à France-Soir pour surmonter cette épreuve.

Le rouleau compresseur des médias officiels va donc continuer de relayer les mensonges de l’oligarchie totalitaire qui tente de nous asservir. L’un de ses contradicteurs indépendant disposera de moins de moyens. Juste un petit avertissement : la très puissante URSS de jadis n’a pas réussi à faire taire Alexandre Soljenitsyne. Même si les voix dissidentes auront peut-être un plus de mal à atteindre leur audience, elles y parviendront. Même si le flicage numérique et le crédit social « pour notre bien » nous menacent, la vérité finit toujours par se savoir, et il n’existe pas de barrière efficace pour arrêter les idées. À bon entendeur ?

t.me/remseeks

Illustration : caricature d’André Gill, 1874, libre de droits