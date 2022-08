France : un budget 2023 d’ores et déjà en trompe l’oeil

Excellent, merci.



« Mais, innovation oblige pour la rentrée 2023, le recrutement par « job dating ». Quand donc un directeur d’établissement pourra prendre l’initiative de proposer un poste de professeur « uberisé » en sciences naturelles et anglais pour 4 mois à un étudiant anglophone en master de biologie ? Je n’aborderais pas ici le wokisme rampant, l’écriture inclusive, l’apprentissage du langage sms en troisième langue vivante dès la classe de 4ème ou encore le catéchisme écologique dès le cours préparatoire. À défaut de sauver la planète, l’école 2023 est sauvée, le salaire des profs va augmenter. On dit merci à GABRIEL ATTAL. »

Ils y viennent, ils y viennent. Bientôt des cours clandestins pour « déprogrammer » les gamins ?



« « La police tue » éructe JEAN-LUC MELENCHON. L’avenir ne va-t-il pas lui donner raison ? Vouloir former en 10 jours et les munir d’une arme des milliers d’engagés, certes volontaires et motivés qui viendront constituer la « réserve nationale de policiers » est d’une bêtise crasse. Évidemment cela permettra dès 2023 au gouvernement d’affirmer que les effectifs des forces de l’ordre auront augmenté. »

Ils embauchent les racailles pour mieux mater les colères qui grondent...



"À ce niveau d’endettement public du pays, nos gouvernants n’ont d’autre choix que de duper les français. En matière budgétaire, le sémillant communicant GABRIEL ATTAL s’y est collé et nous livre une première copie presque pleine de brio.



Mais, on devine que la toile craquèle déjà alors que la peinture est à peine sèche."

Ils s’endettent comme des Américains par procuration, s’imaginant que l’euro tiendra aussi bien et aussi longtemps que le dollar... Ce qu’ils peuvent être cons.