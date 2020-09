France, une armée et une marine respectées

Publié en mai 2019, « Les vérités cachées de la seconde guerre mondiale » par Dominique Lormier, lieutenant -colonel de réserve, écrivain, me confirme dans mon titre Trahison. Voir Trahison, agoravox

En 1939, et pendant la durée étonnante de ce qu’on a appelé la drôle de guerre, l’Allemagne a accéléré sa production d’avions, de chars, etc…. La percée allemande rapide par les Ardennes (qui ne se serait pas produite si nous avions attaqué dès notre déclaration de guerre) n’a pas empêché la forte résistance française, la ligne Maginot attaquée à son tour a bien tenu, et la bataille de Dunkerque a été la démonstration de l’opiniâtreté et de la force de nos combattants, rendant possible le rapatriement en Grande Bretagne de l’armée anglaise, qui, si elle avait été faite prisonnière avec son matériel aurait empêché Londres de résister aux Allemands. En mai-juin 1940 la Luftwaffe a perdu 1423 avions, elle n’a plus que 840 bombardiers et quelques 700 chasseurs, notre aviation lui a infligé plus de pertes que du côté français. Tardivement certes, notre armée a démontré sa puissance.

Nous n’avons pas, dès notre défaite de 40, replié nos armées de terre et de mer sur l’Afrique du Nord. Rommel avait besoin pour conquérir l’Egypte et Suez, de prendre Bir Hakeim que nous tenions. Les britanniques avaient perdu Tobrouk, et ils n’auraient pas résisté aux Allemands, il fallait d’abord qu’ils se réorganisent. Les meilleures forces de Rommel, malgré l’appoint de 1030 avions détournés du front russe, ne réussirent à vaincre les Français qu’après 16 jours de combats,…et la retraite armée en bon ordre par une percée de l’encerclement par nos troupes.

A Lutz Koch, journaliste allemand qui raconte en détail à Hitler la bataille de Bir Hakeim, le Führer s’écrie : « C’est bien une nouvelle preuve de la thèse que j’ai toujours soutenue, à savoir que les Français sont, après nous, les meilleurs soldats de toute l’Europe. La France sera toujours en situation, même avec son taux de natalité actuel, de mette sur pied une centaine de divisions. Il nous faudra absolument, après cette guerre, nouer une coalition capable d’accomplir des prouesses que le plan qui étonnent le monde comme à Bir Hakeim. »

La Résistance française fournit aux allés en 1944 le plan allemand de défense côtière de la Manche , ce qui leur permit comme ils l’affirment de choisir précisément les lieux du débarquement le 6 juin à l’aube. Le harcèlement de la même Résistance, ses sabotages, empêchèrent l’armée d’occupation d’amener les indispensables renforts, Rommel proposait vainement à Hitler de commencer une négociation, celui-ci refusa catégoriquement.

C’est Jean Jacques Le Roux, un aviateur de la France libre qui mitraillera la voiture de Rommel, en inspection du Front, et le tuera le 17 juillet 1944.

En Haute Savoie, la bataille du plateau des Glières qui a duré plus d’un mois, a causé de grosses pertes à l’ennemi, essentiellement des miliciens de Vichy, grâce à une Résistance farouche. Les Allemands viennent alors en renfort avec 3 bataillons de chasseurs de montagne. La majorité des maquisards réussit à sortir de l’encerclement, 140 sont pris, torturés et massacrés.

Le 6 avril 1944, Maurice Schuman déclare à la BBC : « Héros des Glières, quelle est votre plus belle vctoire ?Pour nous dire d’avoir déjà ramené Bir Hakeim en France »

La Résistance de Haute Savoie libèrera seule le département le 19 août 1944.

Ce n'est pas un ccorico qui serait déplacé, mais une remise à l'heure de pendules mondiales, par exemple celle de la Turquie en ce début septembrte 2020