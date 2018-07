France Uruguay, la France gagnera-t-elle grâce à la VAR ?

bonjour,

bon, ben quoi … faut bien favoriser la Suisse qui héberge en son sein la FIFA ou un autre organisme grand organisateur de matchs de foot européens …

Vous n’avez pas vu le fond du problème (ni les fonds cachés qui vont avec).

Et puis les serbes qu’est-ce qu’ils ont comme argent, pas grand-chose . ce n’est pas avec eux qu’on va remplir les hôtels, les palaces, les boites de nuit… de plus la Serbie on ne sait pas où cela se trouve ( entre le Japon et la Mongolie extérieure ?).