FranceSoir - Réservoir d’idées complotistes ?

"FranceSoir", qui selon plusieurs médias serait devenu un véritable suppôt du conspirationnisme, n'a plus rien à voir avec le France-Soir avec un trait d'union, le célèbre quotidien en version papier de l’après-guerre (1944 - 2010).

« FranceSoir » : ceci n'est plus un journal - Titrait il y a quelques mois le site du journal "Libération" qui donne un lien vers "Identité de l'entreprise" où vous pouvez lire que l'actuel "France Soir Groupe" n'est plus une entreprise de presse, mais une société "spécialisée dans le secteur d'activité de la programmation informatique. Son effectif est compris entre 1 et 2 salariés."

"Libérarion" informe également que le site dirigé par Xavier Azalbert ne compte plus aucun journaliste dans son effectif, car après plusieurs semaines de grève les quatre journalistes restants ont été licenciés en octobre 2019 pour "motif économique". Mais pas seulement, l'un des derniers journalistes raconte que :

« Nous n'avions jamais eu à modifier une ligne de ce qu'on écrivait, c'est quand il (Xavier Azalbert) a voulu le faire que ça s'est envenimé », avec un patron pas très commode « aux opinions politiques fluctuantes qui ne supporte pas qu'on s'oppose à lui ».

Cependant, dans son manifeste la direction du site déclare que "FranceSoir est un rendez-vous journalistique incontournable..." voire encore, "nous sommes conscients que la première qualité d’un journal , qu’il soit imprimé sur papier ou affiché sur écran, « est d’être lu"

Donc, n'en déplaise à "Libération", " et même selon Roselyne Bachelot qui n'est pas complotiste mais une référence en virus, FranceSoir.fr" possède le "statut d’organe de presse", sans journaliste professionnel salarié. Un journal qui fait "aujourd’hui le pari partagé d’un journalisme moderne, collaboratif, et de qualité..."

Collaboratif ! Comme d'autres médias, alors si le coeur vous en dit, si vous êtes "« aimants » de l’information [ou de la réinformation comme disent les complotistes NDLR] journalistes, experts reconnus, contributeurs anonymes, rédacteurs professionnels et bénévoles, occasionnels et réguliers, à d’autres passionnés d’informations". Si vous voulez participer au site de FranceSoir, dépéchez-vous avant qu'une tentative d’intimidation gouvernementale dirigée par la ministre de la Culture ne "censure" ce site dont la réputation est de désinformer ses lecteurs qui seraient de plus en plus nombreux.

Tenez, à propos de ce site collaboratif, d'après une personnalité que vous connaissez peut-être déjà, la modération des articles qui arrivent pour publication à FranceSoir semble sans filtre. « C’est comme sur Riposte Laïque [un site d’extrême droite, ndlr], on les envoie et ils les prennent. Point à la ligne », résume Nicole Delépine". Donc, cela signifie que FranceSoir peut publier à peu près tout et n'importe quoi sans rien vérifier. C'est-à-dire, du bon et du moins bon, du faux ou du vrai, des articles partisans ou au contraire neutres.

D'ailleurs, le site de Xavier Azalbert sait s'excuser lorsqu'une erreur s'est glissée involontairement [ou pas NDLR] dans le texte d'un contributeur bénévole ; lisez plutôt :

Ndlr : cet article a fait l'objet d'une vérification externe par Checknews qui a relevé une incohérence que l'auteur a reconnue. Merci à Libé pour son travail. Le modèle de Francesoir repose sur des articles rédigés par des journalistes mais également sur des contributions libres sous forme de tribune d'opinion. Cette liberté a un corollaire, accepter la critique et la responsabilité. C'est de cette saine confrontation que naitra la vérité. La mise à jour a été faite ce 21 septembre 2020.

Donc, ce modèle contributif permet de trouver sur la même page d'accueil des articles qui sont totalement en contradiction, puisqu'il n'y aurait pas de ligne éditoriale. Sauf si tenter de discréditer le pouvoir politique sans modération et en permanence peut être considéré comme l'orientation éditoriale du média. D'autres sites font cela très bien. Vous remarquerez que le gouvernement patauge déjà dans la semoule très bien tout seul. Mais là encore, la critique à sens unique de journaux orientés politiquement se retrouve sur des médias mainstream qui se prétendent indépendants. On peut quand même se poser la question de la responsabilité éditoriale lorsque dans une tribune sur FranceSoir, un chanteur appelle à la sédition.

Maintenant, pourquoi ne pas prendre le temps de lire le FRANCESOIR, LE COMPLOTISME POUR MOTEUR ? pour ensuite apprécier si cet article du site "Stratégie" est méchant, trompeur ou crédible.

Pour répondre à la question posée dans le titre, je pense que le site de FranceSoir est un véritable fourre-tout, avec des auteurs aux motivations très différentes, probablement que chacun y trouvera ce qu'il y cherche, des idées pour les complotistes, mais aussi des articles moins polémiques comme sur d'autres sites alternatifs.