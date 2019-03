François Asselineau a-t-il raison d’affirmer que Walter Halstein, l’un des fondateurs de l’Union européenne, a été membre du parti nazi ?

Ce dernier a publié tout un ensemble de conférences qui décryptent notamment le contenu des traités européens, c'est à dire ce à quoi la France doit se contraindre pour satisfaire sa qualité de membre de l'Union européenne ( un exemple de conférence ici ).

François Asselineau s'est aussi aventuré, éventuellement à tort, sur un terrain peut-être un peu éloigné du coeur de ses compétences : celui de l'analyse historique des débuts de la construction européenne.

Il a été moqué pour avoir affirmé que la construction européenne avait été soutenue par les services secrets américains, des affirmations pourtant parfaitement documentées ( source 1 source 2 ).

Désormais François Asselineau est critiqué notamment parce qu'il affirme que Walter Hallstein, l'un des pères fondateurs de l'Union européenne, a été membre du parti nazi.

Pourtant, l'historien allemand Matthias Schönwald, qui a publié une biographie de Walter Hallstein en 2017, a mis dans son livre une reproduction de la « carte de membre » du parti nazi de Walter Hallstein qu'il a trouvé dans les archives du Bundesarchiv de Berlin. L'historien explique que ces archives ont permis d'identifier 80 à 90% des personnes ayant été membres du parti nazi ( Lire son livre dans Google Books

L'historien explique que l'adresse présente sur cette « carte de membre » du parti nazi ainsi que la date de naissance ne laisse aucun doute sur le fait que cette fiche correspond bien à Walter Hallstein. Il affirme donc : « selon ce document, Walter Hallstein a rejoint le parti nazi en juillet 1934 ». Il explique par ailleurs qu'il n'y a aucune date de sortie indiquée sur cette carte d'adhérent. Nous pouvons donc en déduire que Walter Hallstein n'a pas quitté le parti nazi : il est bien resté membre de ce parti jusqu'à sa dissolution à la fin de l’Allemagne hitlérienne.

Le site « Débunkers de hoax » a publié un article où il tente de démontrer que cet historien se serait trompé au sujet de Walter Hallstein ( voir ici , ou archives de l'article ici ou ici ).

La thèse des Debunkers est que la « carte d'adhérent » dont l'historien allemand Matthias Schönwald a mis une photo dans son livre n'est pas une carte d'adhérent du parti nazi (NSDAP), mais une carte d'adhérent à un ordre professionnel : la « Ligue nationale-socialiste des enseignants » (NSLB).

Analysons en détail la thèse des Debunkers.

1/ Première constatation faite par les Débunkers : la carte de membre produite par l'historien allemand Matthias Schönwald ne ressemble pas aux cartes de membres du parti nazi

Les Debunkers montrent ici à quoi ressemble une carte de membre du parti nazi (Vous pouvez aussi voir ici le visuel d'une autre carte de membre du parti nazi : http://archive.is/BM7Oq). Regardez maintenant la « carte de membre » fournie par l'historien allemand Matthias Schönwald ( http://archive.is/my38f ). Il est exact qu'elle ne ressemble pas à une carte de membre du parti nazi. Les Debunkers ont donc raison sur ce point. La première remarque que l'on peut faire est que les cartes de membre de la « Ligue nationale-socialiste des enseignants » (NSLB) ne ressemblent pas non plus à la « carte de membre » fournie par l'historien allemand Matthias Schönwald. Constatez le vous-même en examinant cette carte de membre de la NSLB : http://archive.is/8O23O Alors que peut bien être la fameuse « carte de membre » trouvée par l'historien allemand Matthias Schönwald ? La réponse est sûrement très simple : cette « carte de membre » est probablement une fiche à usage interne du parti nazi, que le parti devait conserver dans ses fichiers. Jetez à nouveau un coup d'oeil sur cette « carte de membre » fournie par l'historien : http://archive.is/my38f Vous remarquerez qu'elle ne comporte aucune fioriture. Il s'agit typiquement d'une fiche d'adhésion que l'on range dans un fichier. Lorsque vous avez des dizaines ou des centaines de milliers de fiches d'adhérents, vous ne marquez pas sur chaque fiche d'adhésion une information du type « Carte de membre ». Vous allez simplement ranger la fiche dans un fichier qui lui sera nommé « Fiches de membres ». Et une fiche à usage interne qui enregistre l'adhésion n'a pas besoin d'être un joli document. En effet, une fiche à usage interne se doit simplement de comporter les informations utiles et être la plus simple possible. Notez qu'il paraît logique que le Bundesarchiv de Berlin possède les centaines de milliers de fiche d'adhérents à usage interne du parti nazi, plutôt que les cartes de membre qui avaient été distribuées à chaque membre. Ces dernières ont probablement fini au fond des malles de grenier ou bien elles ont été brûlées par leurs possesseurs lorsque le régime nazi est tombé.

2/ Première analyse de la liste que s'est procurée les Debunkers : contrairement à ce qu'en disent les Debunkers, a priori le numéro de carte indiqué par l'historien allemand pourrait bien être un numéro d'adhésion au parti nazi

Les Débunkers, après avoir contacté le Bundesarchiv de Berlin, obtiennent une liste d'hommes politiques allemands. Cette liste comporte 402 noms et date de 2005 :

Les Debunkers font très justement remarquer que cette liste comporte aussi bien des membres du parti nazi que des membres d'autres organisations nazies, comme les ordres professionnels. Les Debunkers expliquent que cela est indiqué en haut de la liste, ce qui est vrai. En effet, on peut lire en haut de cette liste : « ehemaliger NSDAP- & / oder Gliederungsmitgliedschaften ».

On peut voir dans l'extrait de la liste, extrait fourni par les Debunkers, le nom de Walter Hallstein placé en 143ème position : http://archive.is/4b5lR

Les Debunkers indiquent que le nom de Walter Hallstein est suivi de ces indications :

143) Hallstein, Walter 17. 11. 1901, Mainz, ord. Prof. NSLB / 310212, v. Juli 34

Vous remarquerez ci-dessus dans ces indications que NSLB signifie effectivement Nationalsozialistische Lehrerbund, et donc qu'il s'agit bien de la « Ligue nationale-socialiste des enseignants » et pas du parti nazi (NSDAP). Vous remarquerez aussi que le numéro 310212 est bien présent sur la fiche d'adhérent produite par l'historien Matthias Schönwald ( http://archive.is/my38f ).

Les Debunkers oublient de mentionner deux choses :

- Il y a un espace blanc important entre « ord. Prof. NSLB / » et « 310212, v. Juli 34 »

- Et si l'on se rapporte au début de la liste : https://archive.fo/jYujT

on constate qu'il y a plusieurs « colonnes ». Je mets « colonne » entre guillemets car en fait il s'agit plutôt de « paquets d'informations » qui peuvent parfois être décalés vers la droite si le « paquet d'information » précédent est un peu trop long.

Mais disons que, en gros, les informations sont structurées en trois « colonnes ».

Première colonne : le nom de l'homme politique.

Deuxième colonne : sa date de naissance et son métier.

Troisième colonne : son numéro et sa date d'adhésion au parti nazi (NSDAP).

Regardez vraiment attentivement le début de la liste : https://web.archive.org/web/20120118095711/http://www.niqel.de/bredel/news/mdb.pdf

on voit un positionnement des informations en trois « colonnes » qui est vraiment très clair.

Et on voit bien grâce aux entêtes de « colonnes » en haut que la troisième et dernière colonne est consacrée à inscrire le numéro et la date d'adhésion au parti nazi (NDSAP) , et que dans la deuxième colonne se trouve plusieurs informations dont la dernière est le « Beruf », c'est à dire le métier de l'adhérent.

Regardez maintenant très attentivement l'endroit de la liste où se trouve Walter Hallstein : https://archive.is/4b5lR/4fe4a765db4ad2b412ff6e22d1dda5876296f9b5.jpg

On arrive encore à distinguer l'organisation en trois « colonnes », mais parfois sur certaines lignes il manque des informations, ou parfois les informations sont décalées, ce qui n'empêche pas de distinguer la structuration en trois « colonnes » mais rend tout cela un peu confus.

Mais en ce qui concerne la ligne 143, celle de Walter Hallstein, il apparaît clairement que l'information « 310212, v. Juli 34 » correspond à la colonne 3. En effet, cette information est placée en fin de ligne 143, et elle est décalé d'un espace blanc par rapport à l'information précédente. De plus, on peut voir dans les lignes au-dessus et dans les lignes en dessous qu'elle se situe bien dans l'alignement de ce que j'appelle la « troisième colonne ».

A priori, on serait tenté d'en rester là, et de considérer que 310212 est le numéro d'adhérent de Walter Hallstein au parti nazi, puisque ce numéro a été inscrit dans la troisième colonne.

En effet, on peut se demander pourquoi l'auteur de liste aurait inscrit le numéro d'adhérent à la ligue NSLB dans la colonne réservée à l'inscription du numéro d'adhérent au parti nazi.

Mais poussons un peu plus loin l'analyse.

3/ Analyse plus fine de la liste fournie par les Debunkers

En ligne 19 de la liste se trouve un certain Karl Bechert.

Selon le New York Times , Karl Bechert n'était pas membre du NSDAP. Le New York Times est la seule source indiquée dans l'article de Karl Bechert dans la Wikipédia anglaise . Et la Wikipédia allemande ne permet pas de trouver une autre source : l'article allemand sur Karl Bechert n'indique même pas que Karl Bechert n'était pas membre du NDSAP. Il est donc difficile de recouper l'information. Mais admettons que Karl Bechert n'était pas membre du NSDAP.

Regardons maintenant la ligne 19 de la liste. Voici ce qui est marqué :

19) Bechert, Karl, 23.08.1901, Nürnbg., Prof. / NSLB 255311, o1. o1. 1934

Si on considère que Karl Bechert n'était pas membre du NSDAP, on peut conclure que l'auteur de la liste a mis le numéro d'adhérent de Karl Bechert à la NSLB dans la « colonne 3 » dédiée en principe au numéro d'adhésion au parti nazi NSDAP. Et il paraît donc possible que la ligne 143, celle de Walter Hallstein, soit construite de la même manière et que 310212 soit bien le numéro d'adhésion au NSLB.

Il faut noter que, inversement, il est possible que cette liste prouve que Karl Bechert a été membre du parti nazi, contrairement à ce qu'a affirmé le New York Times.

Poussons l'analyse encore un peu plus loin.

La ligne 297 de la liste est celle de Josef Röder :

287) Röder,Josef,Dr.phil. 22. 07. 1909 NSLB,269271/279271 NSKK Sturm 2i/7

On peut imaginer que les deux numéros ci-dessus correspondent l'un au numéro d'adhérent au NSLB et le second au numéro d'adhérent au NSKK , une organisation paramilitaire du parti nazi. Admettons que ce soit le cas.

On peut alors imaginer que si Walter Hallstein avait était membre du NSDAP, peut-être aurait-il eu droit à un type de traitement similaire à celui de Josef Röder, c'est à dire à ce que deux numéros d'adhérents soient notés. Comme Walter Hallstein n'a qu'un seul numéro indiqué, on peut supposer qu'il n'était adhérent que d'une seule organisation, et que le numéro noté dans la « colonne 3 » est son numéro d'adhérent au NSLB.

En accumulant les suppositions, on constate qu'il est possible que la thèse des Debunkers puisse se révéler exacte. Autrement dit, il n'est pas impossible que 310212 soit le numéro d'adhésion de Walter Hallstein au parti NSLB. Mais il est aussi tout fait possible d'envisager, que, par exemple, l'auteur de la liste n'avait pas en sa possession le numéro d'adhésion au NSLB de Walter Hallstein, et qu'il a reporté simplement le numéro d'adhésion au NSDAP dans la « colonne 3 » de Walter Hallstein.

En fait, il paraît plutôt difficile à partir du travail des Debunkers sur la liste d'en déduire que l'historien allemand Matthias Schönwald a commis une erreur.

Cette liste prouve en tous cas qu'il y a une probabilité non nulle que Matthias Schönwald se soit trompé, et c'est là tout le mérite du travail des Debunkers.

4/ Un dernier mot sur l'historien allemand Matthias Schönwald

Les Debunkers proposent dans leur article ( http://archive.is/uAsuK ) une traduction d'un extrait du livre de l'historien allemand Matthias Schönwald. Mais cet extrait qu'ils traduisent est trop court. En effet, cet extrait ne permet pas de comprendre que la fameuse « carte de membre » présentée par l'historien allemand ( http://archive.is/my38f ) provient des fichiers qui ont permis d'identifier la plupart des membres du parti nazi.

Matthias Schönwald est très clair à ce sujet : « Aus diesen Akten lassen sich 80 bis 90 prozent der NDSAP-Mitgliedschaften rekonstruieren ».

Ce qui signifie que de 80% à 90% des adhésions au parti nazi ont pu être mis à jour à partir de ces fichiers (archivés au ''Berlin Document Center'', autrement dit le ''Bundesarchiv'').

Et il dit aussi : « Es handelt sich um die NSDAP-Mitgliedskarte mit der Nummer 310212, die auf den Namen Walter Hallstein ausgestellt ist ».

Il présente donc le document qu'il a trouvé dans les archives comme étant la carte d'adhérent au parti nazi de Walter Hallstein. Il est donc absolument limpide que, pour cet historien, Walter Hallstein a été membre du parti nazi.

Une question se pose donc : comment Matthias Schönwald aurait-il pu se tromper sur cette « carte de membre » alors qu'il est allé la chercher dans les fichiers qui ont permis d'identifier les membres du parti nazi ?

Ou peut-être que la bonne question est celle-ci : comment une fiche d'adhérent à la ligue NSLB aurait-elle pu se retrouver au beau milieu des fiches d'adhérents au parti nazi ?

Bref, un mystère demeure.

Pour en savoir plus sur le livre de Matthias Schönwald, voir ici : Aude, la youtubeuse coquine.

CONCLUSION GENERALE :