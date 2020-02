François Hollande à la recherche d’un emploi...

Le goût sucré et enivrant, parfois excitant mais souvent trop épicé voire trop salé de certains moments passés au palais de l'Elysée semble manquer à l'ex président. C'est terrible comme le mot ex peut vous ronger l'ego, le manque du pouvoir peut être terrible. Surtout lorsque du jour au lendemain vous êtes remplacé par une sorte de Kennedy à la française inexpérimenté qui vous considère de haut comme si vous n'étiez presque rien. Alors, comme le dit si bien un ami de toujours, Stéphane Le Foll, "l’idée de revenir au pouvoir l’habite. »

Vous connaissez tous François Hollande, vous savez bien que dans le fond cet homme qui n'a jamais réussi à enfiler le costume de président de la République, sauf lors des attentats, est incapable de méchanceté. Souvenez-vous de son souci d'humanité dans l'affaire Léonarda qui « si elle le demande, un accueil lui sera réservé, et à elle seule ». Souvenez-vous également de son art du consensus dans le cas de Valérie Trierweiler, qui a su le remercier pour ce moment comme il fallait, ect.

Alors, non, aucune méchanceté lorsqu'il affirme...

"Il ne s’agit pas de prendre une revanche sur l’Histoire ou de régler des comptes (avec Emmanuel Macron, ndlr). Ce n’est pas un rapport personnel, addictif au pouvoir. Je pense à la France, à la social-démocratie qu’il faut reconstruire".

Evidemment, il faut être un peu simplet pour croire que Hollande et son ex compagne Ségolène Royal ont renoncé à une ambition présidentielle. Après tout, si l'ancien président n'a pas voulu se représenter, il a une bonne raison...

“Ce sera plus facile de revenir si je ne suis pas battu.”

Pourtant, ses proches l'avaient prévenu de se méfier. D'abord son Premier ministre, Bernard Cazeneuve, qui savait tout des manœuvres de ce fourbe de Macron. Mais aussi son fidèle ministre des Finances, Michel Sapin, qui "à Bercy voyait bien défiler tout Paris" pour aller visiter le "traître".

Et dire sans rire, qu'avant son élection les médias disaient de lui qu'il était un grand stratège politique... Alors que d'autres se moquaient de "fraise des bois" ou de "Flanby", on ne sait pas pourquoi. Enfin, avant de se faire rouler dans la farine par Macron, c'est un euphémisme, il aura quand même été chef de l'Etat pendant cinq longues années.

Quant à son bilan, certains diront que le passager de la pluie a été dérisoire, d'autres que "Le paradoxe du quinquennat de François Hollande, c'est qu'il a laissé la France dans un bien meilleur état qu'il ne l'a trouvé, tout en mécontentant fortement les Français. Comment verra-t-on le bilan hollandais, après avoir vécu cinq ans en macronie ?

C'est vrai, François Hollande croit encore à un retour au pouvoir de la gauche en 2022. Dans un songe, il voit Olivier Faure lui prendre la main pour le supplier de revenir à Solférino ou l'attend Mélenchon, pour ensemble emmener le PS et la gauche vers une autre victoire à la présidentielle. Mais revenons sur terre, 66 % des Français ont de François Hollande une opinion défavorable. Et même si l'ex président de la République pense qu'il faut absolument éviter le duel Macron/Le Pen à la prochaine élection, plus personne ne compte sur lui pour empêcher que les deux mêmes se retrouvent au deuxième tour.

Maintenant, si François Hollande recherche un emploi, le métier de bibliothécaire lui irait bien, il sait vendre ses livres et... du vent.