François Hollande et les serpents à sornettes (Cambadélis et Cie)

Concenrant Macron, je le verrait plutôt dans les paroles de THRILLER : Paroles et traduction de « Thriller »

Thriller (Thriller (1))



It’s Close To Midnight And Something Evil’s Lurking In The Dark

Il est près de minuit et le Mal menace dans l’ombre

Under The Moonlight You See A Sight That Almost Stops Your Heart

Sous le clair de lune Tu vois un regard qui te glace le coeur

You Try To Scream But Terror Takes The Sound Before You Make It

Tu essayes de crier mais la terreur s’empare du son avant que tu ne l’exprimes

You Start To Freeze As Horror Looks You Right Between The Eyes,

Tu commences à être gelé pendant que l’horreur te regarde droit dans les yeux

You’re Paralyzed

Tu es paralysé



[Chorus 1]

[Refrain 1]

’Cause This Is Thriller, Thriller Night

Parce que c’est un Thriller, la nuit du Thriller

And No One’s Gonna Save You From The Beast About Strike

Et personne ne pourra te sauver de l’attaque de la bête

You Know It’s Thriller, Thriller Night

Tu sais c’est un Thriller, la nuit du Thriller

You’re Fighting For Your Life Inside A Killer, Thriller Tonight

Tu combats pour ta vie dans un Tueur, c’est Thriller ce soir



You Hear The Door Slam And Realize There’s Nowhere Left To Run

Tu entends la porte claquer et te rends compte qu’il n’y a nul endroit où s’enfuir

You Feel The Cold Hand And Wonder If You’ll Ever See The Sun

Tu sens la Main Froide et tu te demandes si tu reverras le soleil

You Close Your Eyes And Hope That This Is Just Imagination

Tu fermes tes yeux et espères que ce soit juste ton imagination

But All The While You Hear The Creature Creepin’ Up Behind

Mais tout ce que tu entends pour le moment est la Créature qui rampe derrière

You’re Out Of Time

Tu es hors du Temps



[Chorus 2]

[Refrain 2]

’Cause This Is Thriller, Thriller Night

Parce que c’est un Thriller, la nuit du Thriller

There Ain’t No Second Chance Against The Thing With Forty Eyes

Il n’y a pas de seconde chance contre la Chose aux Quarante Yeux

You Know It’s Thriller, Thriller Night

Tu sais c’est un Thriller, la nuit du Thriller

You’re Fighting For Your Life Inside Of Killer, Thriller Tonight

Tu combats pour ta vie dans un Tueur, c’est Thriller ce soir



[Bridge]