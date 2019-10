François Hollande nous écrit

François Hollande n'est pas rancunier...

François Hollande, dans une pleine page du Monde du 23 octobre, nous livre une vision de l’architecture institutionnelle de la France qui nous rappelle combien sa pensée est claire et pertinente. Mais avant de développer la critique il faut lui reconnaître un mérite, celui d’avoir, après Mitterrand qui a carbonisé le Parti Communiste, étouffé le Parti Socialiste, lentement mais avec sans doute la jouissance d'un bienfaiteur de l’humanité éradiquant le mal ! Le PS respire encore pour qu’il se sente mourir dans des souffrances de plus en plus fortes, tant l’humiliation après avoir atteint les sommets est dure à vivre pendant la chute.

Son papier ressemble étrangement aux épisodes précédents de son quinquennat, les propositions s’enroulant en boucle pour laisser au lecteur la vision d’une pensée profonde, un puits de lumière trop éblouissant pour être regardé en face comme le soleil : c’est du meilleur socialisme à la française, celui qui veut nous faire croire que les valeurs humaines sont sa propriété, et que ceux qui ne sont pas encartés les ignorent et sont donc des salauds. Et de plus la pensée hollandaise nourrie à l’ENA veut défaire ce que des énarques anciens ont fait en mettant de la confusion là où il y a de l’ordre, tout en se demandant s’il n’y aurait pas une autre solution qui est rejetée avant d’être exposée.

C’est un peu compliqué, mais l’artiste ne fait pas dans la simplicité…, peut-être est-il un disciple de Derrida, la déconstruction lui tenant lieu de fil conducteur. Il s’agit de déconstruire la V ème République sans amener une VI ème !, rien de moins. Le régime doit devenir présidentiel, explique, sans doute par nostalgie, celui qui n’a pu que supporter ses Premiers Ministres. S’il avait été seul aux manettes, son quinquennat aurait eu une autre dimension : on en parlerait comme on parle du Titanic ! Alors qu’à deux (Président et Premier Ministre) ils n’y arrivent pas et sont à leur établi 24h/24, on ne peut pas sans un frisson d’inquiétude évoquer ce que serait cet homme seul (surtout lui !) devant la triple tâche : présider avec tous les charges de la fonction et assurer la quotidien en pilotant l’administration, tout en faisant devant le Parlement le travail législatif. On a le sentiment que le rédacteur de ce papier ne connaît rien au fonctionnement de l’Etat, aux difficultés d’exercer le pouvoir avec une administration lourde et des procédures dont la complexité dépasse l’entendement. Il a dû sécher les cours de l’ENA (en bon queuetart qu’il serait selon des rumeurs ; ce qu’on ne va pas lui reprocher, c’est bien de cela qu’on pourrait être jaloux…). Il est vrai que dans le choix des hommes il n’est pas très regardant : qu’il s’imagine que ça ne marchera pas plus mal sans PM n’a rien d’étonnant, car sans Président le monde a continué à tourner de 2012 à 2017. Alors !

Bref, Le Monde a trouvé une nouvelle plume, ce doit être bon pour le tirage. Reconnaissons à François le Petit une qualité : il n’est pas rancunier, il n’en veut pas au journal ni à ses « nouveaux collègues » qui l’ont descendu en flammes et lui ont fermé la porte d’un deuxième mandat.

Merci à eux… c'est à ça qu'on reconnaît le mérite d'une presse libre et indépendante...