Fraude de 14 milliards par an aux numéros de sécu : que fait l’Etat ?

Des estimations qui datent de 2011 évaluent à 1,8 million le nombre de numéros de sécurité sociale attribués sur la base de faux documents, pour un coût estimé à 14 Milliards d'euros par an. Depuis, 5000 faux comptes ont été supprimés, une goutte d'eau !

L'étude menée en 2011 par le ministère du budget dans le cadre de la lutte contre la fraude aux finances publiques montre que 1,8 million de numéro de sécurité sociale sont frauduleux car basés sur de fausses déclarations. La fraude porte sur la création des numéros de sécurité sociale pour les français nés à l’étranger et les étrangers venant travailler en France qui se voient tous attribuer un numéro de sécurité sociale appelé NIRPP, numéro d’identification au répertoire des personnes physiques.

Ce NIRPP, comme l'explique Charles Prats, un magistrat spécialiste de la fraude travaillant au ministère des finances sous la présidence de Nicolas Sarkozy, « est la clé d’identité pour entrer dans le système de protection sociale pour percevoir les prestations, la sécurité sociale maladie, la retraite, les allocations familiales, le RSA ».

Charles Prats sur Europe 1 le 14 décembre 2018

Et par "chance" un decret de simplification, autorise l'usage de photocopies pour obtenir ce numéro ! Alors des petits malins connaissant le système, ont pu se créer 20 identités différentes pour percevoir des prestations. Charles Prat cite en exemple sur RMC cet algérien condamné récemment pour avoir détourné plus de 30 000 euros d'allocation adulte handicapé sur la base d'une identité irakienne et d'un NIR obtenu à partir d'un faux extrait d'acte de naissance.

La fraude est évaluée à 14 milliards d'euros. Comparée au montant des fausses mesures Macron de la semaine dernière (10 milliards d'euros), cette somme est collosale et justifie à elle seule que l'Etat se bouge pour récupérer cette trésorerie nette.

L'arsenal juridique est en place, et toutes les mesures administratives permettent de partir à la chasse aux fraudeurs.

Pourquoi, depuis 7 ans, seulement 5000 dossiers ont été traités ? Pourquoi du côté du gouvernement on estime que toutes les mesures sont en place et que la "lutte contre la fraude documentaire" fait déjà l'objet d'un "suivi régulier" ?

Encore une fois, le citoyen qui paye ses impôts et ses charges sociales n'est pas en mesure de comprendre que l'Etat ne mette pas tous les moyens à sa disposition pour mettre un terme définitif à ces fraudes !

Partons d'un principe certainement trop bête pour être applicable : un investissement de 7 milliards d'euros pour mettre en place les mesures nécessaires ferait immédiatement gagner à l'Etat 7 milliards d'euros.

Trop simple et pas assez intelligent ?