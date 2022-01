FREXIT - La question qui fâche : les contours de l’union et du rassemblement populaire à construire pour sortir la France du carcan de l’UE

Impasse et confusion ?

[ "Quand la maison brûle, bien mal inspiré celui qui choisit d’écarter des porteurs de seaux au prétexte qu’ils ont de mauvaises fréquentations, qu'ils vont ou ne vont pas, ou plus, à la messe, ou qu’ils ont changé de paroisse...

Les rencontres unitaires sur l’urgent et l’essentiel, ce n’est pas seulement avec les organisations de gauche ou celles qui se réclament de la gauche, qu’il faut les organiser, c’est avec toutes les organisations patriotiques qui s’appliquent à mobiliser les Français pour sortir notre pays de la dictature de l’UE, de l’euro et de l’Otan et du pseudo conseil de défense sanitaire que Macron a sorti de son chapeau pour mieux liquider nos libertés et contrôler les faits et gestes de tous les Français (des fois que...).

Pour sortir la France, les Français et la nation des griffes de l’UE, de l’euro et de l’Otan et des grands prêtres du « conseil de défense sanitaire », ce n’est pas par la porte de gauche qu’il faut passer, une gauche qui a trahi, qui est incapable de revenir sur ses trahisons, qui n’est plus que l’ombre de ce qu’elle a été -ou plutôt son spectre-, dont les électeurs se détournent, qui ne se soucie que de conserver ses petites places sur les strapontins de l’assemblée, du sénat, des conseils régionaux et départementaux, qui est engluée dans son européisme béat et servile jusqu’à la moëlle.

Que peut-il sortir de bon des rencontres prévues avec le PCF et la FI qui tiennent mordicus à préserver quoi qu’il en coûte l’enfermement de la France dans la dictature de l’UE, de l’euro et de l’Otan ?

Pourquoi la coopération n’est-elle pas recherchée avec toutes les organisations et toutes les personnalités qui défendent la sortie de la dictature de l’UE, de l’euro et de l’Otan, avec toutes celles qui s’opposent à la liquidation de toutes nos libertés citoyennes..

Sans la sortie de l’UE, de l’euro et de l’Otan, sans nos libertés citoyennes, que peut-on faire d’utile pour notre pays ?

Ce que je crois, c’est que la sortie de l’UE se fera en passant par la porte de France, avec toutes les forces patriotiques, ou elle ne se fera pas en temps utile,

et nous n’avons qu’une vie, nous n’avons qu’une seule France, nos concitoyens aussi.

Cette France là, qu’en restera-t-il demain si on ne sort pas maintenant de la dictature de l’UE et du délire sanitaire que pilote l’oligarchie avec la complicité de toute la clique politicienne en place ? ]

Ces modestes réflexions échangées sur agoravox dans le fil des commentaires du récent article du PRCF sur les actions et les mobilisations populaires programmées en janvier pour combattre la politique réactionnaire, destructrice, liberticide de Macron et de ses acolytes [ https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/mobilisations-des-11-13-et-27-238609 ] m'ont valu d'être interpelé par un lecteur en ces termes :

[ .../... "Vous n’êtes pas le seul à vouloir nous emmener dans l’impasse et la confusion.« .../... ]

Cette interpellation ne m'a pas laissé indifférent. Si notre pays se trouve englué aujourd'hui dans une impasse politique préoccupante, c'est effectivement parce que la confusion entretenue par la classe politicienne et les médias autour des plans des uns et des autres laisse dans l'ombre, à dessein, la cause majeure de nos difficultés et de l'effondrement en cours : l'enfermement de notre pays dans le cauchemar de l'UE.

Que cela plaise ou non, la France ne sortira pas de la dictature de l’UE, de l’euro et de l’Otan sans le rassemblement de tous les patriotes dans un grand rassemblement populaire majoritaire capable de damer le pion à l’oligarchie qui pilote aussi bien l’Union Européenne, l’euro et l’Otan sous la houlette de l’Oncle Sam, que les mesures liberticides orchestrées sous le couvert de « l’état d’urgence sanitaire » et du Conseil de Défense sanitaire et de ses « experts ».



Ce ne sont assurément pas les chefs renégats européistes de la gauche reformatée, acharnés à préserver quoi qu’il en coûte le carcan de l’UE, de l’euro et de l’Otan, (même en laissant entendre à ceux qui voudraient bien les croire que, peut-être, ils pourraient faire autrement s’ils n’arrivaient pas à remplacer les missiles politiques, économiques et sociaux des drones de l’UE par des confettis...) qui vont aider à la construction de ce rassemblement populaire décidé à sortir la France de la dictature, à retrouver notre nation, à redonner aux travailleurs et au peuple de France leurs libertés et la maîtrise de leur destin.

Alors, avec qui faut-il travailler à l’organisation de la résistance, à la sortie de la dictature de l’UE, à la récupération de notre indépendance, de notre nation, de nos services publics dont il ne restera bientôt plus rien, de nos usines, de nos territoires en cours de dislocation, de nos libertés, etc... ?

A l'instar du mouvement des Gilets Jaunes, de nombreuses initiatives citoyennes se développent depuis quelques années pour trouver une issue, pour faire entendre les préocupations de nos concitoyens et la colère qui gronde à tous les étages. Les personnalités qui élèvent la voix pour dénoncer la politique dévastatrice et les attaques liberticides de la Macronie sont de plus en plus nombreuses tandis que les politiciens foireux de l'opposition et les directions syndicales converties à l'européisme sont aux abonnés absents. Mais sur tout ça, pas un mot dans les médias aux ordres de l'oligarchie et du pouvoir, ou alors, juste pour salir et semer la confusion dans les rangs des réels adversaires du pouvoir en place, pour intimider les contestataires.

La confusion, l’impasse, elles sont aussi dans la musette et dans la vitrine de ceux qui disent qu’il faut rester dans l’UE parce qu’on l’aime bien et qu’on ne veut pas l’abandonner aux autres, à Berlin, tout ça pour construire une VIème république qui ne respectera pas les traités qui ne sont pas bons du tout mais qu’il faut bien conserver pour pouvoir négocier des changements effectivement souhaitables..Voilà, ça, c’est le plan A.

Et, de toutes façons, l’UE, si on ne l’aime pas, on la quitte ! C’est le plan B. Seulement, ne vous méprenez pas, parce que notre plan B, c’est le plan A. Il n’est pas question qu’on abandonne l’UE, ou alors, juste pour faire semblant. C’est notre horizon suprême. La France, la nation, tout ça, c’est ringard ; c’est avec l’UE qu’on aura le Référendum d’initiative populaire et la sixième république, en laissant les manettes aux pantins de l’oligarchie qui a conçu cette machine infernale, qui a orchestré sa mise en place, qui tire toutes les ficelles.

La confusion, l’impasse, elles sont dans la musette et dans la vitrine de ceux qui disent combattre l’extrême droite et la politique anti-sociale du pouvoir en tournant le dos à la défense des intérêts des travailleurs et de la population, en cautionnant la liquidation de nos libertés au prétexte de préserver notre santé, en appelant à voter au deuxième tour de l’élection présidentielle pour le chouchou de l’Oligarchie au prétexte de faire échec à l’élection d’une candidate d’extrême droite. Mais l’extrême droite, elle est au pouvoir. La politique du candidat que le PCF a soutenu au deuxième tour de l’élection présidentielle, c’est une politique d’extrême droite !

A quelques détails près, la politique de tous les partis inféodés à la religion européiste est la même.

Il y a les beaux discours, les jolis programmes, les promesses.../et puis il y a le résultat, la réalité, l’atterrissage, le bilan à la Tsipraz : Ce bilan, c’est la récession économique, la casse des usines parties en Inde, en Chine ou en Roumanie. Chez nous et ailleurs, c’est la liquidation des nations, des libertés, des protections, des services publics, des institutions démocratiques que les peuples se sont donnés pour défendre leurs intérêts vitaux, tout ça pour permettre aux grandes sociétés capitalistes de l’oligarchie d’asservir et d’exploiter à leur guise, sans la moindre contrainte, les travailleurs et les populations afin de préserver leurs privilèges et d’augmenter leurs profits.

La confusion, l’impasse, elle est dans la musette et dans la vitrine de ceux qui affirment vouloir sortir la France de la dictature de l’UE, de l’euro, de l’Otan et du capitalisme en soutenant à la présidentielle de 2017 un candidat (de gauche ?) qui soutient mordicus que la seule option raisonnable est de maintenir notre pays enfermé dans l’UE, plutôt que de soutenir le candidat de l’UPR créée en 2007 pour rassembler les Français autour d’un programme de sortie de la France de la dictature de l’UE, de l’euro et de l’Otan, prenant l’engagement d’appliquer un programme très semblable à celui du CNR, avec la prise rapide de mesures conservatoires pour assurer le pilotage de l’état et l’application des mesures nécessaires pour redresser la barre et satisfaire les aspirations de la population et les revendications des travailleurs (nationalisations, retour au franc, RIC...etc...)

Un candidat de la gauche de 2017 qui avait invité les travailleurs et les électeurs qui lui avaient fait confiance en lui apportant leurs suffrages au premier tour de la présidentielle de 2012 pour s’entendre dire au soir de ce premier tour qu’il fallait, au deuxième tour, voter les yeux fermés sans se poser de questions pour un candidat de la même gauche, celle qui allait terrasser la Finance aussi bien que son prédécesseur avait fait « plier Merkel » une fois élu, tout ça en restant bien sagement enfermés dans le soi-disant Eden de l’UE, évidemment.

La confusion, l’impasse, elle est dans la musette et dans la vitrine de ceux qui disent vouloir rassembler les Français pour sortir le pays de la dictature de l’UE, de l’euro, de l’Otan et du capitalisme, et qui disent en même temps que tout ce monde là devra passer sous les fourches caudines de la porte de gauche parce qu’il est hors de question de coopérer avec des partis et des personnalités de la droite qui travaillent pourtant dans la même direction, ni avec un tel qui a coopéré avec tel ou telle autre à la réputation sulfureuse à tel ou tel moment, ni avec tel ou telle autre qui ne croit plus au socialisme ni au communisme, ostracisant ainsi des forces indispensables à la construction effective du rassemblement populaire majoritaire qui est nécessaire pour sortir de la dictature, rétablir l’indépendance de la France, retrouver notre nation et nos libertés.

Le résultat de cette confusion, de cette impasse et des trahisons qui les ont précédées, c’est que la classe politique toute entière est discréditée, et la gauche avec elle. C’est l’abstention de plus en plus massive des électeurs à l’occasion de tous les scrutins quels qu’ils soient. C’est le champ libre laissé à Macron et à l’oligarchie, à la casse de notre nation, à la liquidation de toutes nos libertés. C’est le maintien de notre enfermement dans la dictature de l’UE. C’est le report aux calendes grecques du rassemblement populaire majoritaire qui est nécessaire pour sortir la France et les Français de la dictature monstrueuse et dévastatrice de l’Union Européenne, de l’euro, de l’Otan et du carcan auxiliaire du filet sanitaire utilisé comme paravent à la liquidation de nos libertés individuelles et collectives, de notre démocratie, par Macron et ses commanditaires.

Je suis bien conscient que tout ça ne me vaudra guère de compliments. Je préfère n’être accueilli que par des grimaces de la joue droite et de la joue gauche, et avoir incité quelques esprits ouverts à revisiter leur bréviaire, facilitant ainsi -ou pas— certains rapprochements et certaines évolutions nécessaires, plutôt que des satisfecits de mauvais aloi obtenus en laissant de côté toutes les questions qui fâchent.