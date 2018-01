FREXIT NOW !

NON A LA LA FEDERATION

DES REPUBLIQUES SOVIETIQUES EUROPENNES ?

Boukovsky, grand connaisseur du totalitarisme puisqu’il a passé 15 ans en prison, nous disait il y a quelques années que l’Europe, c’était la réplique occidentale de l’URSS, qu’elle était une construction aussi monstrueuse et qu’elle terminerait comme la première en laissant un champ de ruines

L’Europe est, dit-on, malade, parce qu’elle a le cul entre deux chaises : n’ayant pas su choisir entre le fait de devenir une Europe des nations chère aux gaullistes et villieristes de tous poils et une Europe fédérale, chère à tous les béats vrais ou faux de la planète politique, elle est devenue un monstre dont le pouvoir niche, en fait, au creux de la monstrueuse et inamovible Commission. Et les seconds de brailler (tout en étant de plus en plus inaudibles) à la menace du retour de la guerre (comme si c’était le traité de Rome qui avait empêché les chars soviétiques d’arriver à Brest) tandis que les premiers radotent sur le bonheur d’un passé perdu ! La France a sombré en juin 1940 et ne s’en est jamais relevée !

La réalité est même plus cruelle ! Nous voila revenus début 1942, quand l’Allemagne a créé son Lebensraum à l’Est et qu’à l’Ouest et au sud, il n’y a plus de résistance exception faite de l’irréductible Albion ! Oh bien sûr la comparaison peut paraître grotesque car l’Allemagne de Kohl, Schröder et Merkel n’a pas apporté la mort et la désolation mais a créé des richesses et des emplois ainsi qu’un Euro fort qui limite la perte de pouvoir d’chat des classes moyennes et populaires ( ce que MLP n’a pas compris), mais la réalité est cruelle : l’Allemagne a atteint ses objectifs et tant pis si les économies plus faibles doivent en crever et elle n’en a ….rien à foutre de l’Europe !!! Si l’Europe s’effondrait et si Bruxelles était submergée par le réchauffement climatique comme doit le penser Macroléon, l’industrie allemande continuerait à régner sur cette caste zone qui va de l’Oder aux Carpates ! L’Europe allemande existe, l’Europe de Jean Monnet fait peine à voir !

L’analyse des « Fédéralistes » est pourtant loin d’être idiote et c’est pour cela que l’Allemagne n’en veut pas car, pas plus que les Allemands ne se sont gênés dans le passé pour distribuer leur mépris à ces peuples habités par une culture de paresse, ils n’ont de raisons de mettre la main à la poche pour aider les Grecs et les Portugais !!! Et d’ailleurs, s’agissant des Grecs, ils peuvent toujours s’adresser au docteur Mélenchon et à son infirmier Maduro !

Seulement, voila ! Cette Europe fédérale aurait bien du mal à être une Europe démocratique !

On remarquera, en premier lieu et même si ce n’est pas un argument rédhibitoire que plus un pays est petit, plus la démocratie a de chances d’y éclore ! Personne n’emmerdait Robinson sur son île ! Dans quelques cantons suisses on pouvait réunir tous les hommes sur la place du village comme à Athènes. Au delà d’un certain nombre d’habitants et d’une certaine complexité seule la démocratie représentative est viable, à condition qu’elle ne soit pas altérée par la corruption ou par des règles tordues qui font qu’une partie de l’opinion est maintenue par tous moyens à l’écart du pouvoir. Or c’était un peu le cas de l’Europe ou, non seulement la Commission, organe non élu et quasiment inamovible, concentre l’essentiel du pouvoir et où les élections sont biaisées ! Elles servent de défouloir aux électeurs qui sanctionnant le parti en place, permettant d’assurer une grande stabilité à la représentation finale car les partis en place sont rarement de la même orientation politique.

Si la Russie ou la Chine n’ont guère connu la démocratie, c’est qu’il n’est pas simple d’assurer la cohésion d’espaces et de populations aussi importants. Les Etats-Unis et à moindre degré l’Inde font exception mais, dans le cas des Etats Unis, la taille est compensée par un fort sentiment d’appartenance et aussi par le fédéralisme qui respecte l’expression des particularités.

Si on veut imaginer ce que serait un gouvernement mondial, il suffit de regarder le fonctionnement de l’ONU pour se rendre compte, qu’à côté, Big Brother est un gentil Schtroumpf. Un gouvernement vérolé par tous les totalitarismes de la planète, qui réussit à attribuer son « ministère » des droits de l’Homme à Kadhafi ou l’Arabie Saoudite, qui entretient des pouvoirs sanguinaires et des hordes de fonctionnaires fainéants et corrompus aux frais du …. Contribuable occidental. Ce n’est pas un hasard si les internationales vertes comme Greenpeace ou WWF l’appellent de leurs vœux : quel plus bel instrument pour établir l’ordre totalitaire qui établira la dictature de la nature et surtout de ses représentants proclamés sur l’homme

Cependant, l’Europe, composée de pays qui ont pratiquement tous une histoire démocratique -même si dans certains cas elle est assez récente- pourrait , à l’exemple des USA devenir un grand pays démocratique, sous la condition qu’un gigantesque balayage institutionnel soit fait. Mais il y a un obstacle majeur : la ou plutôt les langues.

Il n’existe pas de démocratie possible lorsque la langue parlée par les gouvernants n’est pas celle parlée par les citoyens et on voit fort bien les difficultés d’un pays comme la Belgique où cohabitent francophones et flamands. Le cas du Canada est exemplaire : la reconnaissance du Québec fut longue et difficile. Les seuls cas connus sont ceux des …colonies qui n’étaient pas des exemples de démocratie et si, le français ou l’anglais ont pu s’y imposer c’est aussi parce que les langues locales étaient mal adaptées aux exigences des technologies modernes ou parce que le pays avait plusieurs ethnies et que l’introduction d’une langue extérieure était un moyen de ne pas discriminer les uns ou les autres .Mais c’était avant, chez des peuples qui n’avaient souvent même pas d’écrit et ne parlons pas du langage technique !

Rien de tel avec l’Europe : je regardais il y a quelques mois des images de la réunion qui s’est tenue à Bratislava quand la Slovaquie a exercé la présidence : Bratislava Summit ! On se pince ! Le Royaume Uni a rompu les amarres mais la langue officielle de l’UE c’est celle parlée par 4 millions d’irlandais !!! Qu’en disent nos euro béats imbéciles préférés (on n’en dressera pas la liste) : mais non il n’y a pas de langue officielle dans l’UE Sauf que, quand n’importe quel citoyen veut faire une demande de subvention à l’UE ( ce qui n’a rien d’anormal puisque c’est lui qui la paie) il doit remplir ses formulaires en anglais, qu’une grande partie des documents mis à disposition par la Commission sont rédigés en anglais et seulement en anglais !

Il faudrait d’ailleurs demander à l’Angleterre ce qu’elle en pense : après la conquête par Guillaume en 1066, l’aristocratie parle français et le peuple saxon parle le saxon. C’est le mixage des deux langues qui a fait cette langue si particulière qu’est l’anglais. Seulement, l’Angleterre de cette période ne passe pas pour être un modèle de démocratie. Il est un autre pays qui a aussi fédéré autour du russe des peuples qui n’étaient pas russophones ! Il était connu que les gens du Caucase le parlaient comme un petit nègre mais cela n’avait aucune importance pour ânonner : « Vive le génial Staline » ! C’est un pays que connaissait bien Boukhovsky !

Il existait pourtant une porte , assez étroite, au demeurant qui aurait été, pour l’Europe de faire un investissement massif dans les systèmes de traduction simultanée -genre « traducette »- permettant à deux interlocuteurs d’avoir une traduction immédiate et simultanée dans la langue de l’autre. La chose est extrêmement difficile mais pas impossible : Google, dont ce n’est pas la vocation première parvient, pour peu que les textes soient assez longs à obtenir des résultats largement perfectibles mais déjà convenables. Au lieu et place, la Commission a préféré financer l’escroquerie du développement durable ou payer les fonctionnaires de l’Etat palestinien !!! Elle avait au moins le mérite de la cohérence : une continuité dans le mépris du peuple et des peuples européens ! « EXITER » est donc un impératif démocratique !

MK