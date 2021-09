Fuite éperdue et misérable de la ploutocratie américaine

La supercherie de la ploutocratie américaine a -encore- fait éclater leur sempiternelle et fallacieuse prétention d’exportation de la démocratie.

N’importe quel tocard peut bavasser « démocratie », nous en avons partout de très ridicules.

C’est en réalité, comme presque partout, une ploutocratie, parfaitement visible pour ceux qui veulent bien regarder.

… Biden annonce de nouvelles sanctions contre Cuba...

Après toute la misère semée par ce pays soi disant démocratique dans tellement d’autres contrées, l’acharnement contre Cuba ne s’explique que par le fait que « les USA » est une des plus fameuses ploutocraties de cette planète.

Ce système est orienté business.

Et une attitude est formellement proscrite dans ce système : l’empathie.

La nausée suscitée par la fuite éperdue et misérable de ce système à Kaboul atteint un niveau d’abjection impardonnable, quand on voit de quelle façon les chiens de l’armée US ont été abandonnés, et ont retrouvé de l’affection auprès de talibans enthousiastes… il est vrai qu’avec un peu plus de préparation, ils auraient eu avantage à tous les euthanasier, n’est-ce pas ?

Il n’est pas étonnant

que des fortunes se créent rapidement à l’occasion des interventions militaires US (de façon incroyablement caricaturale avec le business de Cheney -Blackwater, Halliburton… - en Irak...) que des milliards de dollars s’évaporent dans des circuits profitables aux actionnaires US, appuyés sur des relais corrompus si faciles à organiser, que les régimes installés soient totalement corrompus, illégitimes, étrangers aux préoccupations de leur population, et que leurs profiteurs fuient lâchement leur pays dès que le vent tourne.

La popularité extraordinaire de feu Najibullah, torturé et liquidé par les talibans, repose sur une réputation d’incorruptible.

Abandonné par le business, qui ne voyait aucun avantage à son maintien au pouvoir, très mal protégé par les nations désunies, il avait pourtant installé une constitution incroyable, qui ouvrait des droits inespérés aux Afghanes et Afghans.

On peut remarquer que le système soviétique n’était pas orienté business.

Le retrait des Soviétiques a été organisé en bon ordre (sans destruction de matériel abandonné pour des raisons mesquines), laissant un fort soutien au nouveau régime afghan, soutenu par sa population, qui accumula des victoires décisives contre les talibans et les services pakistanais.

On nous pardonnera certainement notre préférence évidente pour tout ce qui n’est pas la ploutocratie.