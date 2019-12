Fume, c’est du belge !

Il faut arrêter d’un coup.

Au début on y pense tout le temps, et puis de moins en moins, quand on y repense, on doit se demander depuis quand on y pensait plus, deux heures ? J’aurai fumé 5 cigarettes avant, j’ai rien perdu. Trois jours ? oublions encore trois jours et ça fera une semaine en y pensant seulemment une fois.

Le tabac est un antidépresseur et un léger anxiolitique, beaucoup plus léger que l’alcool. Le sevrage rend un peu déprimé et un peu anxieux, on peut prendre du café et/ou faire un peu d’exercice, de la marche à pied ou du jardinage pour évacuer le stress, il faut se distraire et on y pense plus.

Le plus dur c’est de pas craquer au bout d’une heure, au bout d’un jour, au bout d’une semaine, au bout d’un mois, on y pense puis on oublie, et puis c’est fini. Plus rien ne sent le tabac, c’est devenu une vieille histoire, on se demande comment on a pu attende aussi longtemps.

Il faut se conditionner en se rappelant tous les désagréments, et finanlement l’absence de plaisir du tabagisme : quand on fume habituellement, on ne sent plus les moments de satisfaction mais les moments où on a envie de fumer, on ne fume plus pour le plisir mais pour ne plus avoir envie.

Quand on ne fume pas, on recommence à sentir les odeurs, odeur de la pluie qui vient de tomber, odeur du printemps qui arrive, odeur de l’encaustique, odeur de l’automne : la moisissure des sous-bois, les champignons, odeur de l’hiver sec et froid, odeur des feux de bois,.. On recommence a sentir la fraicheur de l’air, à sentir qu’on s’oxygène quand on respire.

En fait, c’est beaucoup plus facile qu’on croit. C’est difficiel au début, la première cigarette, le premier jour sans fumer, mais ensuite c’est deplus en plus facile.