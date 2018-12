G 20 / J’ai rien ! : Ce monde marche sur la tête !

Alors que le G20, qui regroupe les 20 puissances du monde, ne pense qu’à fermer ses frontières aux migrants et n’ont de soucis que de se sur-armer et se sur-protéger, des peuples entiers dit du Sud qui subissent les guerres (souvent provoquées pas les puissants eux-mêmes… frabriquant d'amres comme la France qui est 3e exportatrice mondiale…) avec les famines qui en résultent, et des hordes des migrants, cherchent d’autres continents pour survivre.

Ne serait-il pas plus intelligent de donner aux peuples défavorisés, la possibilité de leur permettre de vivre en autonomie alimentaire dans leurs villages afin de retrouver la paix et la joie de vivre chez eux ?

Les puissants du G20 auraient les moyens de les aider, mais leur égoïsme légendaire les aveugle…

Pourtant, aucune paix durable ne se fera tant qu’à proximité des nations riches, subsistera la pauvreté. C’est l’évidence même ! Et le lamentable exemple de 2017, des 9 orgueilleuses nations nucléaires qui ont boycotté le traité de l’ONU approuvé par 140 pays pour la dénucléarisation de la planète en est une illustration frappante (http://www.france24.com/fr/20170707-onu-adopte-traite-bannissant-arme-atomique/), montrant ainsi un peu plus la fracture de ce monde entre le puissants et les autres. La France préférant faire payer aux citoyens la somme colossale de 37 milliards d'€, destinés sur 6 ans à moderniser les armes nucléaires… Un non sens dans un pays de 11 millions de pauvres.

Ce barricader et se surprotéger n’y changera rien car aucune sécurité n’est viable devant de tels déséquilibres des conditions de vie de nos contemporains.

Ne pas comprendre cela est un aveuglement et l’on peut hélas déplorer la cécité des puissants qui nous gouvernent et nous conduisent à l’abîme…

Bien à vous, votre serviteur de l’évidence !

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 1er décembre 2018.