G20 : la présence de Ben Salman en question

Par ailleurs, l’offensive meurtrière de l’Arabie saoudite et de ses alliés au Yémen avec son lot de victimes civils dont des millions d’enfants, suscite l’indignation de la communauté internationale.

En décembre 2017, s’il faut en croire l’article cité plus bas, on en était à peu près à 10000 morts, et c’est déjà beaucoup. Je doute qu’en un an le nombre des morts ait pu être multiplié par un facteur supérieur à cent. S’il y avait eu DES millions d’enfants morts au Yémen, il aurait fallu qu’il y ait probablement en tout près de dix millions de morts dans un pays dont la population est inférieure à 30 millions d’habitants !



La guerre chez Bachar el-Assad aura salement exterminé plus de quatre cents mille âmes. Un demi-million. Comme voulez-vous qu’on ait tué DES MILLIONS d’enfants au Yémen ?

Cette comptabilité des morts, par ailleurs, est obscène, et ça me dégoûte d’avoir à entrer dans de pareils raisonnements.



Il reste que vous écrivez vraiment n’importe quoi.

https://www.franceinter.fr/monde/yemen-1000-jours-de-conflit-10-000-morts-et-toujours-le-silence