Gardes des Sceaux de Légende : Georges Kiejman

Ils ont servi comme ministre de la justice sous la Vème République. Chacun avec une sensibilité et un style particuliers, mais toujours dans le culte de l'intérêt général et du respect des droits de l'homme. Nous, citoyens, leur devons à la fois l'exemplarité de la classe politique, l'équité en justice pour les gens comme vous et moi, la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire sans exception, la sécurité sanitaire et environnementale, le respect des libertés civiques et individuelles, l'ensemble contribuant à une société prospère, confiante, et unie dans sa diversité. Ils sont : les Gardes des Sceaux de légende. Avant qu'il ne soit trop tard, exprimons leur notre vive et sincère reconnaissance !

Dans cet épisode : Georges Kiejman.