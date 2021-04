Garrot Covid !

Décembre 2019 : Luttes rassembleuses et populaires contre la réforme des retraites. Mars 2021 : luttes échauffourées juste pour avoir le droit d’aller respirer l’air frais dans un parc. En l’espace de 15 mois, les conflits entre les peuples et l’oligarchie sont passés de revendications sociétales amputant l’avenir, au droit de s’aérer avec autorisation signée.

Ne parlons pas du bras armé de cette clique faisant pleuvoir les amendes à 135 euros, comme pluies torrentielles en mousson ; De ces forces de l’ordre choyées, dorlotées et qui en prime voudraient se faire aimer ; « Mes coups de matraques n’ont rien de perso citoyen ! » Ne parlons pas du peuple abêti qui depuis des lustres se vautre dans la malbouffe, la malTV, la malinformation dans des transes d’outrances décervelantes. Nous vivons dans un monde ludique et nous n’avons plus rien d’épique, notre valeur ajoutée est à l’aune de notre vacuité : Pathétique, nous ne sommes plus rien !

Depuis un temps certain, les 0,001% ont décidé que l’humanité bien trop « libre », devait comme la volaille, être mis en cage, pondre et produire. Les années 70 furent certainement la dernière décennie où l’animal pouvait gambader en liberté, picorer de ci de là, sexe drogue & rock & roll ; Et le temps des frimas venus, cloitrer, mettre en batterie, covider…Et nous y sommes, nous, les poulets mis sous lumières artificielles, mis à engraisser, mis à produire masqués, puis, la fin venue, découpés, broyés, congelés, mis en conserve. De poulets d’élevages en plein air, nous sommes maintenant des poulets d’élevage en cage, de chair industrielle, …Suite logique à la chair à canon !

HEUREUSEMENT !

Des voix s’élèvent de toute part. Elsa Mittmannsgruber, une tête bien faite et de la beauté, en voilà une qui n’est pas là pour faire passer les plats. Cette autrichienne rédactrice en chef de l’hebdomadaire autrichien Wochenblick, « Tous les éléments réunis (de la pandémie) affaiblissent et accablent massivement la population. Et c’est exactement ce qui est voulu, parce que les gouvernants ont besoin d’une population affaiblie et désorientée pour reconstruire la société avec un minimum de résistance ou d’opposition à leur Grande Réinitialisation. » Cette jolie Elsa nous dit dans sa vidéo ( jointe en fin d’article ) que l’on crée l’isolement de chaque individu, ce qui le prive de tout soutien d’autrui, ce qui provoque une préoccupation intense de lui-même, qui à court terme le rendra dépendant des autorités. Ensuite monopoliser sa perception, censurer les informations contraires au pouvoir, réduire la capacité de déplacement ayant pour but de réduire la capacité de résistance morale et physique en épuisant l’individu littéralement à remplir des taches inutiles et à suivre des ordres-contre-ordres incompréhensifs. Il n’y a pas pire que l’isolement et l’incohérence ! Menacer l’individu de se retrouver encore plus seul, plus mis au ban des autres et ainsi cultiver la peur, le stress et le désespoir en inondant d’informations anxiogènes et contradictoires jusqu’à ce que le cerveau crie grâce ! Magnanime, le pouvoir distillera des indulgences occasionnelles, puis…Ce sera à nouveau un autre tour de vis et… Garrot Covid !

Philippe Guillemant, Docteur et ingénieur physicien, spécialiste d’Intelligence Artificielle exerçant au CNRS. « Le principal but de la vaccination n’est pas d’ordre sanitaire. Ce problème-là est peanuts à côté du choix de société qui se trouve devant nous, qu’une politique de gouvernance mondiale semble avoir déjà fait à notre place. Le principal but de la vaccination est de parvenir à une normalisation du port d’identité numérique par chaque citoyen. La question de savoir si nous allons effectivement rentrer dans ce nouveau monde, ou pas, va donc dépendre du niveau d’acceptation du vaccin. »[1] Pour simplifier, l’oligarchie veut atteindre le seuil des 50% de vaccinés, puis, rendre les « résistants » impopulaires et mis à l’index pour cause « de mise en danger de la vie d’autrui. » Ainsi fait, plus les quidams vont aller se faire piquer, plus se resserra l’étau sur les privations de libertés élémentaires, voir l’exemple d’Israël… Puis arrivé à 20% de non vaccinés, les rendre parias à ce monde de surveillance totale. Et je ne vais pas aborder le chapitre des effets secondaires sur la santé car cela fait partie du « paquage »…Covid for ever !

Facebook dévoile sa face

« Les utilisateurs de Facebook vaccinés contre le Covid-19 seront mis en avant sur le fil d’actualité. »[2] Le réseau social propose depuis jeudi deux filtres sur ce thème à ajouter à sa photo de profil. Ces filtres permettent aux utilisateurs d’indiquer qu’ils ont été vaccinés et d’encourager leurs amis à se faire vacciner à leur tour. Comme à l’école, au tableau d’honneur le bon élève qui a su se faire piquer en héro…De toutes parts les médias embarqués exaltent les vaccins à tous crins, fait de prétendues difficultés à produire et être livrés, d’où « pénurie », puis envoyer tellement de messages contradictoires : pas d’effets secondaires ou très rares (thromboses), puis, vanter le « miracle » vaccinal de ces ARS. Parler des vaccinodromes sur des stades, d’applis qui raccourcissent les délais de vaccination, bref, autour et aux pourtours faire le buzz afin que le péquin mal informé, lobotomiser aille comme à l’abattoir se prendre sa premier dose qui sera suivie de la deuxième et de la troisième…Jusqu’au prochain millénaire…Un vrai truc de mille ans dont aurait rêvé Mengele !

Business as usual

Les patrons de labos qui déjà ont fait empocher à leurs actionnaires des billions et à eux-mêmes (2 nouveaux milliardaires de + depuis le début de la « pan-pandémie » chez les français sont PDG d’un labo), et bien : « Après la pandémie, Pfizer voit une « opportunité significative » d’augmenter de 900 % le prix des injections annuelles de COVID-19. Les récents commentaires d’un haut responsable du géant pharmaceutique Pfizer mettent en évidence la manière dont l’entreprise cherche à faire de la Covid-19 un pilier durable de son modèle économique, notamment en augmentant considérablement les prix de ce qui pourrait devenir des rappels annuels, ainsi que les effets possibles d’une troisième dose. « Au fur et à mesure que nous passons d’une situation de pandémie à une situation endémique, les forces normales du marché commenceront à s’exprimer. Et des facteurs comme l’efficacité, la capacité de rappel, l’utilité clinique deviendront très importants, et nous considérons cela, très franchement, comme une opportunité significative pour notre vaccin du point de vue de la demande, du point de vue des prix, étant donné le profil clinique de notre vaccin », a déclaré Frank D’Amelio, directeur financier de Pfizer.[3] Comme disait l’autre : Y a pas de meilleur business que le pharma business !

Voilà le tableau non exhaustif de ce qui va arriver dans « leur » monde d’après…Alors que déjà celui d’avant de monde n’était pas folichon ; Nous sommes de plein pied dans un monde covidien qui glisse mine de rien dans un monde orwellien. Vide. C'est bien dans les abysses que l'on croise l'insondable n'est-ce pas ?

Georges Zeter/avril 2021

Vidéo d’Elsa Mittmannsgruber sur odysee.

Lorsque vous voulez partager cette vidéo sur votre compte Facebook, voici le message : « Votre message ne peut être envoyé car d’autres personnes ont signalé son contenu comme abusif. »…par contre encourager les gens à se faire piquer…

Et…Vidéo bonus !