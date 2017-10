Gaspillons moins, gaspillez mieux !

L'addition est salée.

En France, la quantité de déchet par habitant s'élève à plus de 100 kilos, par an. Il faut prendre en compte les déchets liés au foyer, à la restauration, à l'exploitation argicole et bien entendu la grande distribution.

En cette journée de lutte nationale contre le gaspillage alimentaire, il existe plusieurs moyens pour éviter le gaspillage. Retrouvez dans cet article deux ou trois astuces et quelques coups de gueule.

- Gaspillons moins !

Cela peut paraitre bête mais nous prenons l'habitude d'acheter nos yahourts par 12, nos steaks par 10, nos fruits et légume par sachets et par kilos.. et souvent sur un coup de tête ! La Grande distribution n'y est pas pour rien. Là où nous pensons faire une bonne affaire, un homme se frotte les mains et écoule ses tonnes de produits. Les emballages souvent en nombre et aguicheurs ne sont pas signe de qualité.

Préferons l'achat de nos produits en temps et en heure, quitte à devoir retourner faire les course dans la semaine si quelque chose venait à nous manquer. Nous verrons bien souvent que l'on peut se passer de ce produit. Pour acheter moins, nous pouvons aussi faire confiance en nos commerces de proximité ! Bien souvent, les produits sont vendus au détail et nous permet de limiter les dépenses inutiles. Epicier, AMAP, primeur, marché.. En France, nous sommes gâtés. De Paris en Province, ce n'est pas ce qui manque. Et les prix sont souvent plus attractifs qu'une chaine de revente.

Nous pouvons essayer aussi de ne pas jeter tout ce qui arrive à date. Encore une entourloupe de la grande distribution. Bien souvent, les produits dits "périmés" sont encore consommbales. Fions nous à nos yeux et notre nez. Les pâtes, le riz, les conserves.. n'ont bien souvent pas de date limite pour être consommés mais comportent l'inscription : "consommer de préférence avant le..". En autre terme, votre produit reste consommbale après la date limite d'utilisation optimale (DLUO). Au pire, il perdra un peu de sa saveur.

D'autres solutions peuvent être mise en place comme réduire les portions cuisinées, éviter de jeter le surplus cuisiné en le conservant dans une boite puis le manger au prochain repas... ou un application !

Une application ?

Il existe en France plusieurs applications proposant différentes solutions pour ce qui pourrait être gaspillé :



- Optimia met en relation le commerçant et les consommateurs.



- ChekFood permet d'alerter de nous alerter sur les produits arrivant à terme dans notre frigo. Snannez-les et le tour est joué.



- Mummyz nous propose même de revendre nos restes ! Nous avons fait un gros gateaux au chocolat ? pas de soucis, il y a sûrement des voisins prêts à se sacrifier.

A Paris, Une Fourmii Verte propose de "sauver des aliments" de commerçants partenaires et vous les proposent.. de 22H à 6H.

Gaspillez mieux !

Aujourd'hui, le plus gros du gaspillage alimentaire n'est pas lié qu'au foyer à qui l'on demande déjà beaucoup chaque jour. Remettre constamment le peuple Français en cause est devenue légion chez certains médias. Il (le gaspillage) est aussi et surtout assimilé aux pratiques de la grande distribution. Il aura fallu attendre 2016 et une loi pour que la plupart d'entre vous réagissiez et décidiez de donner vos invendus à des associations caricatives comme les Resto du Coeur ou Secours Catholique. Pour vous, ce n'est qu'un détail mais pour eux, ça fait beaucoup !

En France, et rien que dans les Resto du Coeur, c'est 926 000 personnes accueillies en fin d'année 2016. C'est 132 millions de repas distribués.

Alors que vos marges et vos bénéfisses sont toujours plus grands, qu'est-ce qui vous a empêché durant des années de faire ce geste ? Qu'est ce qui vous pousse à gaspiller tant de nourriture plutôt que de la distribuer à des personnes n'ayant déjà pas le sous pour venir vous l'acheter ?

Outre ce passage à vide, vous êtes aussi responsable d'une partie du gaspillage des foyers. En proposant des produits à la date de consommation courte, des produits emballés, sur-emballés, des produits vendus en gros.. Vous forcez et conseillez le consommateur à prendre toujours plus.

Vous avez un rôle central à jouer et vous le savez. Il faut que les grandes surfaces réagissent car certains pays sont bien plus en avance.

Heureusement, certaines marques ont compris qu'il y avait un filon à creuser. "Tous Antigaspi" propose par exemple des produits déclassés, qui comportent un petit défaut qui ne leurs permettent pas d'avoir leur place à côté des autres. Et ce, 30% moins cher ! Cette marque travaille exclusivement avec Carrefour. Par ailleurs, Carrefour a rallongé les dates de consommations de centaines de leur produits. Il y a aussi "Les gueules cassées" qui rencontre un succès international. Mais est-ce bien suffisant ?



En cette journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, une chose est sûre. Il est important de changer nos habitudes et de se recentrer sur nos réels besoin. Et les français en sont conscients. De plus en plus de petits gestes permettent de limiter et même de faire baisser le gaspillage en France. Bien-sûr, la route reste longue mais tout n'est pas négatif..

Il faut se dire une chose : la gaspillagealimentaire, c'est fini !