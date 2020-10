Gâteaux, Tisane, et Covid Comédie

J’adore les vieilleries

Moi, un peu avant vingt et une heures, j’allume mon feu, les soirées sont fraîches en octobre ; il m’arrive de convier des voisins, des amis, à griller des châtaignes, à manger une fougasse arrosée de tisane ou vin blanc. On est trois, parfois dix, c’est selon l’humeur ou la disponibilité de chacun, ou pour d’autres motifs, par exemple si quelqu’un informe qu’il a envie de discuter de quelque chose, de quelque chose qui le tracasse.

C’est Paul ce soir qui a envie de s’exprimer, lui qui a toujours l’œil et l’oreille aux aguets, jadis aux bruits du village mais aujourd’hui aux bruits des bruits qui courent, et qui a rameuté Nathalie et Yann, Yves et Marie, Hélène et Jean.

Nous sommes huit, donc, et nous nous tenons chaud autour de la table sous la lampe traditionnelle dont le halo éblouit nos yeux. Nous nous lançons dans une conversation qui démarre comme un conseil de guerre.

Paul attaque, bien que timide, il est obligé d’assumer sa quête :

- « Je ne comprends pas : j’ai lu que plus nous serions nombreux à attraper ce virus ci, plus nous serions immunisés, c’est-à-dire, que nous ne pourrions plus tomber malade à sa rencontre.

On a lu aussi, et depuis le printemps, que plus nous autres en bonne santé, l’aurions, plus nous protégerions nos malades et nos vieux, plus vite on se sortirait du truc.

Mais j’ai entendu aussi, que, comment dire, l’industrie pharmaceutique commençait à s’exciter à l’idée du fric qu’elle pourrait se faire sur le vaccin, et les sales médocs qu’elle préconise.

Alors, si nos gouvernants voulaient nous emmener vers la santé et l’équilibre,ils confineraient nos vieux, en veillant à ce que les gens qui s’en occupent soient eux-mêmes protégés, et laisseraient les autres attraper cette trace de grippe, et, au fond, pour les autres, que chacun fasse comme il lui plairait, il sort, il sort pas, met un masque, n’en met pas, c’est son problème, pas le mien ni le vôtre.

Ainsi très vite, le virus se casserait, d’être en pays si pauvre en opportunités.

Mais, c’est pas ce qu’ils font : ils nous disent qu’il y a un tsunami qui va s’abattre sur nous si on sort après vingt et une heure, que de toutes façons on va reporter les élections du printemps prochain - putain de virus, il a la vie dure !- qu’on va se foutre un masque sur la gueule tout ce temps là, et que pendant ce temps-là, ceux qui ne peuvent plus gagner leur pain mangeront de la brioche,… mais, on invite tout le monde à partir en vacances, citadins et ploucs mélangeant leurs virus, empéguant la Mamet au passage, donc multipliant les futur auto-immunisés ?

Vous me suivez ? Alors quand aura-t-on un contrordre, après que les industries pharmaceutiques auront dit que tous les testés positifs n’ont pas besoin de se faire vacciner et qu’il vaudrait mieux qu’il y en ait moins ?

Vous me suivez ?

Alors je pense, qu’en fait, c’est une guerre entre les industries pharmaceutiques, et les fabricants de tests ; et que nous, on est les poilus, la fleur au masque ! »

Sur les huit, il n’y a que Nathalie qui soit plus que tendue, Yann par solidarité maritale, les autres, on est globalement conscients de l’entourloupe : le gouvernement décoconne, et nous ne savons pas trop si c’est parce qu’il se croit tout permis et ose défendre ses industries privées pourvoyeuses de gratifications, ou bien si le délire collectif l’a pris, avant, après, ou pendant que la population s’embarquait sur un rafiot sans gouvernail, sur un fleuve à peu près calme, en étant sûr, dans sa nuit, d’être sur une mer en furie.

Je fais cette image maritime, parce que Yves et Marie ont passé long temps en mers et océans, comme tout savoyard qui se respecte(!), et que bien souvent nos soirées s’éclairent de leurs aventures.

Hélène, qui ne perd jamais le fil du réel, sauf si elle a vraiment trop bu, lui dit :

- « Paul, bon, c’est quoi ton interrogation ? Notre gouvernement sert-il la soupe aux industries pharmaceutiques ou aux fabricants de masques ? De tests ? Parce que, tu ne l’as pas dit, mais comme les masques ne servent à rien, on peut continuer longtemps comme ça à faire des tests ; ou bien il sait pas, il sait pas que si tout le monde est positif personne n’aura plus besoin de vaccin, et si il sait pas, voyez ce que je veux dire ! »

Je m’étais un tout petit peu retirée de la conversation, il avait mis le doigt, ce con de Paul, sur une évidence que je n’avais même pas vue, et qui me semblait primordiale : j’avais lu et écouté pas mal de choses sur le délire collectif, et je trouvais que cet énoncé défonçait les arguments des éclairés un peu paranos qui affirmaient que les gouvernants savaient ce qu’ils faisaient, et qu’ils tiraient les ficelles de nos gesticulations.

Ou alors, ils servaient mal leurs sponsors et se feraient gronder à la première occasion. Pour masquer mon silence, je me levai chercher une autre bouteille au frigo, et sortis les tasses et le miel pour la tisane infusée sur la cuisinière. J’avais sorti le gâteau déjà, et Paul, pour conjurer son trac rétrospectif, s’appliquait à en faire des tranches égales.

Mais après qu’Hélène eut fini, je racontai quand même que la mère d’un copain, qui avait fêté ses cent ans en juin, n’avait pas attrapé le virus que pourtant son infirmière portait en son sein : « alors, confiner nos vieux, c’est pas franchement une bonne idée, et je ne vais pas parler de la chloroquine, ni bien sûr des inhalations au raventsara au moindre doute, car je gâcherais la soirée », sur quoi j’envoyai un regard enjôleur mais sincère, à Nathalie que j’aime beaucoup !

Puis, comme Nathalie, qui bossait dans le médical, reprenait sa respiration après avoir sorti les vérités de la propagande, je lui coupai la parole et dis bien fort : « Vous pensez qu’ils vont avoir le culot, et vont réussir, à nous dire après coup, que les tests – dangereux soit dit en passant- n’étaient pas fiables, et que les positifs ne sont pas sûrs d’être immunisés, donc il faut les vacciner quand même ? Ou pire : le virus mute sans arrêt : il faudra faire un vaccin tous les ans, comme pour la grippe ? »

J’ai le chic pour jeter le froid, mais on se réconforta qui sur sa tisane qui sur son vin blanc, et, pendant qu’on mastique un gâteau, on est excusé de pas causer, sauf pour le complimenter !

Puis on s’égaya, on parla de ça et d’autres choses, en vrac, et j’ai du mal à me souvenir exactement.

Jean disait qu’il était bien content d’avoir pris sa retraite, justement en avril, tandis que Yves, très perturbé d’être FI, accumulait les verres et n’avait aucune idée d’une attitude juste à adopter. Marie, toujours prompte à la déconnade arguignait sa copine Nathalie, pour qu’on se retrouve, dans le confort des habituelles débandades alcoolisées. Un besoin d’air chez la secrétaire, qui ne parlait jamais de son boulot, un stress à oblitérer ?

Paul, toujours sérieux, et responsable, disait de temps en temps, profitant d’un silence : « bon, n’empêche, faut faire gaffe les filles, c’est bien beau de déconner mais j’ai vraiment l’impression que c’est grave, là ! ».

Je renchérissais, pour le soutenir et parce que je le pense, puis la fête reprenait.

Hélène, qui semblait barrée dans son monde imaginaire, mais pas soûle pour autant, capta l’attention de manière subreptice et déclara : « Vous vous rendez compte de ce qu’on est en train de vivre ? Mes élèves, au piano, portent un masque et on m’oblige à en porter un ; mon fils au lycée porte un masque toute la journée ; on nous promet que ceci durera jusqu’à la fin de l’été 21, et ça ne vous répugne pas plus que ça ? »

Si je jette des froids, elle, elle jette des glaçons. Personne n’en attrapa un, tous bien conscients, mais de leur impuissance ; l’ambiance se ramollit, et la chaleur qu’on s’était donnée se dissipa ; chacun rentra chez soi, à peu près aussi inquiet ou triste qu’il était venu.

Faites gaffe à vous, si ça dure ! Il était minuit passé et il aurait été bien rare qu’un flic se fût embusqué derrière l’église, trois partirent à gauche, quatre à droite, et cela n’avait rien à voir avec leurs opinions politique.