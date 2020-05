Gautier Capuçon : des concerts en plein air, cet été...

Une belle initiative du talentueux violoncelliste Gautier Capuçon : la star internationale du violoncelle lance « Un été en France », une tournée des villes et des villages où il jouera en plein air.

Gautier Capuçon se propose de jouer partout en France où on l'invitera...

La musique mise à la portée de tous... la musique qui nous apporte tant d'émotions, de sensibilité, d'harmonie, d'autant plus quand elle est vécue en direct...

Après ces mois de confinement où tous les spectacles étaient à l'arrêt, il est probable que cette initiative rencontrera un vif succès.

J'espère bien sûr que Gautier Capuçon viendra se produire dans ma ville...

"Sur une place de village, devant un monument, dans un champ, je pourrai jouer partout pourvu qu'il y ait une prise électrique... Il faudra juste brancher deux enceintes et un iPad où seront enregistrées les parties de piano de mon ami Jérôme Ducros. Ce sera gratuit et respectueux des règles sanitaires, bien sûr.", précise le musicien...

De nombreux musiciens se sont ainsi mobilisés pendant le confinement et ont donné des concerts gratuits sur internet...

La musique est un langage universel, elle est source de bonheur...

"De qualité, la musique envahit âme et corps, emplit, sature les os. Immobilise, saisit, pétrifie... rend dense et attentif. Elle aère, allège, libère, assouplit, dynamise les muscles, fait voler. Fait couler, ruisseler, fait jaillir les larmes et les mouvements. Allume les sentiments, embrase les émotions, enflamme l'intelligence, incendie l'inventivité..." c'est ainsi que Michel Serres décrit les effets magiques de la Musique...

Nous avons tous hâte de retrouver des spectacles musicaux de qualité... et dans un cadre naturel, c'est d'autant plus agréable...

Il faut souhaiter que d'autres musiciens prolongent cette initiative... que d'autres musiciens se lancent dans l'aventure de ces spectacles de plein air, une façon de renouer avec d'anciennes traditions...

Comment ne pas admirer le talent des musiciens ? Tant de temps passé à maîtriser leur instrument, tant de patience, de concentration !

Tant de passion vouée à la musique !

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2020/05/gautier-capucon-des-concerts-en-plein-air-cet-ete.html

Source :

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/le-violoncelliste-gautier-capucon-en-tournee-cet-ete-partout-en-france-ou-il-sera-invite-25-05-2020-8323185.php

Vidéo :