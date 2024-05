Guillaume Ancel (consultant, expert militaire) sur Franceinfo : "Le bilan à Gaza est totalement sous-estimé. Si je prends mon expérience d'officier d'artillerie, on est plutôt autour de 60 000 morts. C'est tragique, c'est une dévastation de Gaza. Il faut que ça cesse au plus vite !"



A tous les soutiens d’Israël ici en France, en particulier lorsque ce soutien est d’une nature communautaire, difficile de ne pas leur adresser le message suivant : pour nombre d’entre nous, tous les comptes sont maintenant soldés, l’ardoise effacée : on ne vous doit plus rien.



Sans doute, ces soutiens à Israël - soutiens d’ici et de là-bas -, se sont-ils figurés ce qui suit : « On va en bousiller cent mille de ces merdes de Palestiniens ; en Europe, vous verrez qu’ils ne bougeront pas ; ce sont des fiottes, gouvernements et leurs populations ; ça fait longtemps qu’ils n’ont plus rien dans le bide ; faut en profiter ! L’occasion est trop belle ! »



Force est de reconnaître qu’ils n’ont pas tort ; dix mille, vingt mille, trente mille… femmes et enfants majoritairement, soufflés par les bombes israéliennes ; ceux qui savent de quoi ils partent quand ils en parlent pour n'avoir à craindre personne... évoquent soixante mille morts si l’on inclut les corps sous les décombres et autres gravats ; et personne n’a bougé, c’est vrai ! Intellectuels, universitaires, cercles culturels, artistes populaires, leaders d’opinion… personne n’a bougé, personne ne bouge.



Nous sommes dans la pire des situations : quand les salauds ont raison sur le reste du monde pour en connaître toute sa lâcheté.



Est-ce qu’on se rend compte seulement des implications d’un tel constat ?

Ce qu’on ne leur pardonnera pas c’est d’avoir pensé que nous étions tous, sans exception, comme « dévitalisés » ; absents à nous-mêmes et aux autres ; absents à propos de ces implications ici en Europe dans les années à venir. Car, une telle impunité, une telle indifférence, notre impuissance... ne peuvent en aucun cas, être sans conséquence pour nous d’un point de vue moral et par voie de conséquence, d'un point de vue politique : aussi, à quels gouvernements devons-nous nous attendre dans les années à venir ?



Ceux qui ont eu et ont besoin aujourd’hui encore des mensonges du 7 octobre – il n’y a jamais eu d’enfants et de bébés décapités, brûlés vif ou massacrés ni de femmes, enceintes ou pas, éventrées – pour justifier leur soutien à Israël apporte la preuve irréfutable du caractère immoral, indéfendable, de leur engagement... pour ne rien dire de leur personnalité à tous : qui sont-ils finalement ? A qui et à quoi avons-nous affaire ?

On attend toujours que les médias exposent à la lumière ces mensonges qui sont avérés depuis le 9 octobre… même s’ il est vrai que… plus un mensonge est gros et lourd de conséquences, plus il est difficile de le dénoncer ; à ce sujet, les médias font preuve une fois encore d’une lâcheté et d’une complicité qui n’en finissent pas de les condamner à un discrédit croissant… ces médias n’ayant pour seule audience aujourd’hui, que ceux qui ne veulent rien savoir de ce qui est tu.

***

Guillaume Ancel (consultant, expert militaire) sur Franceinfo : "Le bilan à Gaza est totalement sous-estimé. Si je prends mon expérience d'officier d'artillerie, on est plutôt autour de 60 000 morts. C'est tragique, c'est une dévastation de Gaza. Il faut que ça cesse au plus vite !"

Massacre de masse de la population palestinienne de Gaza...

Évoquant le bombardement de la ville allemande de Dresde en 1945 par les Alliés, d’autres, à demi-mot, celui d’Hiroshima (comprenez : « On ne fait pas du Hamas une omelette - et de toute idée de révolte et de résistance - sans casser des œufs), personnel des médias, classe politique… tous ont intégré le fait que tous ces hommes, toutes ces femmes et tous ces enfants se doivent de mourir ; tous se doivent de passer à la trappe ; ils ne doivent pas en réchapper au nom d’un souci d’efficacité d’ordre culinaire donc…

D’autant plus que tout ce petit personnel (on pensera à CNEWS ainsi qu’à ce salarié de BFM nommé Benjamin Duhamel face à Rama Hassan d’origine palestinienne ; un Duhamel rejeton au CV de trois lignes, à la tête de piaf, héritier d’une lignée de gougnafiers médiatiques, larbins au service de la Domination) et celui de nos assemblées… se pensent autorisés à l’exiger de ces milliers de Palestiniens… selon cette autre formule consacrée « un mal pour un bien » d’autant plus que… comme un fait exprès, tous se considèrent bien heureux d’être pleinement encouragés à oublier un fait pourtant historiquement incontournable : le projet défendu par les génocidaires israéliens soutenus par des millions de Français pour lesquels un Palestinien c’est aussi et surtout un Arabe puis un Musulman puis un « violeur-égorgeur » - en peu de mot pour le dire : le titulaire d’une carte d’identité française habitant un département honni de tous - « la Seine-saint-Denis » -, sans doute dans leur fantasme de le voir réduit en cendres… par procuration (les réseaux sociaux peuvent en attester) –…

Que leur projet donc… n’a pas cessé depuis 1948 de travailler à l’extinction des palestiniens de leur terre de Palestine qui les a vus naître ; expulsion, colonisation (70 000 colons en 1993 ; 750 000 mille aujourd’hui), massacres à chacun de leur soulèvement (Intifada).

Ce que l’on ne leur pardonnera pas à tous c’est bien d’avoir capitalisé, compté, sur le fait que nous tous étions (et sommes) capables d'un seuil de tolérance et d’indifférence qui autorise tous les crimes.

Certes, une poignée d’entre nous, et même si nous n’avons pas cessé de hurler dans le désert depuis sept mois… une poignée donc aura été à la hauteur des enjeux ; une poignée d’entre nous aura su leur donner tort.



Une poignée…



Maigre consolation, il est vrai.

***

Aussi... pour toutes ces raisons...

A propos de la mémoire de ladite « Shoah », comment aujourd’hui accepter que cette mémoire soit entretenue par ces mêmes soutiens à cet Etat à la tentation génocidaire – Etat hors-la-loi depuis 1967 ? Comment donc ?



Ne devons-nous pas alors, nous qui n’avons plus de mots pour qualifier ce soutien à Israël dans la France de Victor Hugo, de Jean Jaurès, de Jean Moulin, de Bernanos et d’Aimé Césaire -, ici en Europe – celle de George Steiner et de Lévinas –, ne devons-nous pas prendre maintenant en charge cette mémoire (mémoire qui est aussi la nôtre), nous seuls donc, puisque l’on peut légitimement estimer que ces soutiens à Israël ont moralement perdu le droit de l’évoquer et de l’entretenir cette mémoire sans que… quelque part, il soit question de l’insulter et de la salir.

La question est donc posée : ne devons-nous pas les dessaisir tous ?

Précision importante : à compter de ce jour, cette mémoire devra inclure tous les crimes commis par la dite République française - des répressions dans le sang des luttes ouvrières aux massacres dans les Colonies ; sans oublier l’abjecte politique de la Françafrique, jour après jour - car enfin… les médias (CNEWS en tête) , leurs salariés et autres intervenants n’ont-ils pas cessé de préciser que l’Etat israélien et son armée incarnaient « la défense des valeurs » de ce même Occident avec le soutien de tous les politiques français !

_______________________________

Pour prolonger : Pourquoi les Palestiniens d'abord

​