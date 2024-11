Gaza après Guernica et Varsovie ?

@chantecler : « Le film de Louis Malle , Lacombe Lucien , qui va bientôt repasser à la TV est écrit pour toi !



Il ne faut pas prendre les films pour des documents historiques, ce sont des fictions utilisées pour établir une fausse version de l’histoire. Mon arrière grand-mère qui était réfugiée à Limoges avec 5 petits enfants et un mari prisonnier en Silésie parlait très bien allemand et elle était interprête pour un réseau de sauvetage de juifs allemands favorisé par Vichy, elle en a hébergé chez elle, et elle était antisémite et anti »Boch" comme presque tous les Français à l’époque, elle a continué à correspondre avec certains après la guerre.

Les seuls collaborationistes ont été : d’abord les communistes pendant l’invasion allemande qui étaient contre la guerre (ce en quoi ils avaient raison car c’était une guerre impérialiste entre les anglo-américains contre les Allemands), ils appelaient les soldats français à déserter et les ouvriers d’usines d’armement au sabotage parce que Staline était allié avec Hitler (ce en quoi ils étaient des traîtres), ensuite le mouvement de Doriot (ex député communiste) et celui de Marcel Déat (ex député radical socialiste comme Pierre Laval). Pétain n’a jamais envoyé l’armée française ni des armes pour aider l’armée allemande, donc il n’a pas collaboré.

Arrivé au pouvoir de façon parfairement légale par un vote très majoritaire d’un congrès de gauche convoqué selon la Constitution par un président de la République de gauche, il s’est efforcé de minimiser pour les Français les conséquences de la défaite et de l’occupation dont il n’était pas responsable, en attendant de pouvoir reprendre les hostilités ce qui a été commencé avec la victoire contre l’armée allemande et la libération de la Corse ds 1943 par l’armée française d’Afrique commandée par le général Weygan sous les ordres de Vichy.

Les actions des maquisards et autre francs-partisans contre les Allemands étaient des violations du traité d’armisice que Pétain avait signé et devait faire appliquer. Des civils qui prennent les armes pendant une guerre sont des terroristes qui ne bénéficient pas du statut de prisonniers de guerre et sont passibles de la peine de mort. Si ils veulent combattre les Nazis et défendre leur pays, ils s’engagent dans l’armée régulière (ou dans celle de la France libre) et agissent sous leur commandement, sinon ce sont des lâches et des vulgaires assassins qui mettent en péril l’immunité dont bénéficient les populations civiles à condition de ne pas participer à la guerre.

Est-ce que vois avez des films sur les 1200 villes françaises bombardées par les anglo-américains après l’attaque de Mers El Kébir par nos alliés anglais qui avaient pris la fuite en rembarquant toute leur armée à Dunkerque ? Est-ce qu’il y a des monuments, des comémorations pour les 80 000 civils tués ?