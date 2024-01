Gaza : De la Nakba au Glaive...

À Gaza, l’État d’Israël est en passe de gagner la bataille contre le Hamas, mais gagnera-t-il la guerre ? Contre le Hamas ? Contre le peuple palestinien ?

La Paix gagnera-t-elle ? Qui gagnera la Paix ? Sous la direction de Nétanyahou, Israël s’est lancé dans une guerre contre le Hamas au lendemain du 7 octobre sans avoir prévu, mis au point un débouché, une perspective politique. Seulement un but immédiat : vengeance, punition du Hamas et, par la même occasion, punition de la population de Gaza, volonté de reprendre la main pour réaffirmer une suprématie militaire prise en défaut. Plus de trois mois après de l’invasion, quel résultat ? La bande de Gaza qui était en état de siège depuis des années, est désormais occupée. Le Hamas n’est pas encore vaincu. Les Gazaouis sont obligés, chaque jour, de chercher un nouveau et fragile refuge… dans des camps, sous des tentes, avec quels moyens pour survivre ? Et ceci aux yeux du monde entier !

Façon de préparer la paix ?

Le 7 octobre, lors de l’opération Déluge d’Al-Aqsa, 1400 personnes tuées par le Hamas, le plus grand massacre de juifs depuis l’Holocauste. Holocauste dont les Palestiniens ne sont pas responsables.

Après le 7 octobre, l’opération Glaive de fer, un siège total de la bande de Gaza avec une rupture de l’approvisionnement en eau, en électricité... et une invasion, suivie de la fuite de milliers de civils. Gaza, pilonnée jour et nuit par Tsahal et les Palestiniens sans autre option que s’échapper quand ils le peuvent ou de perdre la vie. (Cf2R janvier 2024) Pour les Palestiniens, Glaive de fer, le plus grand nombre de tués, un massacre de plus de 20 000 personnes. Pour l’essentiel des civils. Et le plus grand déplacement de Palestiniens depuis la catastrophe (la nakba) de 1948 ! La nakba : en un an et demi, 15 000 Palestiniens tués et 700 000, plus de la moitié de la population déracinés. Plus de 500 villages détruits, 11 villes et quartiers purgés de leurs habitants. (Le Monde 10/01/2024)

Toujours de la main d’Israël. Si, dans la guerre des chiffres, le résultat est évident, qu’en est-il au point de vue politique ? Les sionistes justifiaient l’existence d’Israël : le seul État au monde assurant la sécurité des juifs. Le Hamas a prouvé qu’il n’y a pas de sécurité sans sécurité politique. Ce que le Hamas a fait hier malgré l’énorme supériorité militaire entachée d’autosatisfaction d’Israël, demain le Hamas ou l’organisation qui lui succédera voudra le faire, saura le faire. Si la situation des Palestiniens ne change pas. Il ne faut pas compter sur l’ONU pour avancer vers une solution. Seulement des résolutions, innombrables, dans lesquelles l’ONU condamne, censure, décide, déplore, exige, exhorte, demande, appelle, rappelle et... Israël continue. Avec le soutien des Occidentaux, surtout des États-Unis.

Selon le journal israélien Haaretz, entre 1968 et 2002, Israël a violé 32 résolutions qui comportaient la condamnation ou les critiques à l'égard des politiques et des actions des gouvernements.

Alliés d’Israël, les États-Unis entre 1972 et 2022, ont opposé 44 fois leur veto à la condamnation d’Israël pour sa politique dans les territoires occupés ou pour ses opérations militaires dans les pays voisins. Ils ont aussi voté en faveur de 80 autres résolutions critiques envers Israël, à caractère obligatoire, que Israël a cependant violées. (Résolutions de l’ONU concernant Israël) Si les textes adoptés à l’ONU sont inefficaces pour ramener la paix, ils permettent de constater le niveau de rejet mondial de la politique israélienne, après le 7 octobre. Résiste encore le verrou des États-Unis au Conseil de sécurité.

Désormais, Israël apparaît comme un facteur d’insécurité pour les juifs dans le monde. Favorisant le développement de l’antisionisme partout, même aux États-Unis ! Et de l’antisémitisme. Certains États disqualifient, pour ses actes terroristes, la résistance du Hamas à l’occupation de tout ou partie de la Palestine par Israël. Tout en soutenant et aidant militairement Israël au nom du droit à se défendre. Sans restrictions. Sans parler de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de génocide à l’égard de la population palestinienne.