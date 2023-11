Gaza : sommes-nous au bord d’une guerre régionale ou mondiale ?

Des as et des huit*

* Au poker, c'est ce qu'on appelle « la main de l'homme mort »

Par William Schryver

Source : imetatronink.substack.com, le 27 octobre 2023

Traduction : lecridespeuples.fr

Intercepteur russe MiG-31 transportant un missile hypersonique Kinzhal.

Une énorme flotte de navires de guerre, la plus grande force que les Etats-Unis aient réunie depuis de nombreuses années, s'est rassemblée en Méditerranée orientale, en mer Rouge et en mer d'Arabie. Outre deux groupes aéronavals américains et une force d'assaut amphibie, plusieurs autres navires de guerre d'autres pays de l'OTAN rejoignent les rangs de cette flotte grandissante. Un nombre inconnu de sous-marins américains et de l'OTAN sont certainement à l'affût dans ces régions. Et la puissance aérienne américaine est déjà très présente dans le golfe Persique.

Le véritable objectif de cette grande force opérationnelle navale reste inconnu. L’idée selon laquelle ils se rassembleraient pour aider Israël à soumettre le Hamas est, à mon avis, manifestement absurde. Il est tout à fait possible qu’il ne s’agisse que d’une variante théâtrale – d’une démonstration ostensiblement impressionnante de la puissance militaire impériale. Si tel est le cas, je doute qu’ils parviennent à intimider ceux qu’ils visent à terrifier.

Israël travaille clairement de concert avec les États-Unis et l'OTAN dans tout ce qui se prépare.

Et ne vous y trompez pas, quelque chose de TRÈS IMPORTANT se prépare.

C'est quelque chose que j'ai décrit depuis plusieurs années maintenant, mais j'ai toujours cru que le Pentagone n'était pas assez stupide pour tenter de le faire.

De mon point de vue, il ne peut y avoir qu'une seule cible principale qui justifierait une projection de puissance militaire aussi importante que celle qui est en cours : l'Iran et ses alliés en Irak, en Syrie et au Liban [voire au Yémen].

Voilà ce que Vladimir Poutine a déclaré à ce sujet : « Je ne comprends pas pourquoi les États-Unis envoient des porte-avions en Méditerranée. Ils ont envoyé un groupe naval et annoncé leur intention d'en envoyer un autre. Je n'y vois aucun sens. Que prévoient-ils de bombarder là-bas ? Le Liban ? Que comptent-ils faire là-bas ? Ou font-ils cela pour intimider ? Mais il y a des gens là-bas qui n’ont plus peur de rien. Le problème ne devrait pas être abordé de cette façon. Nous devrions plutôt rechercher des solutions de compromis. C'est ce que nous devrions faire. Ces actions attisent certainement les tensions. Si le conflit s’étend au-delà des territoires palestiniens, la situation deviendra incontrôlable. »

Et, comme je l'ai affirmé à maintes reprises au fil des ans, je suis convaincu que faire la guerre à l'Iran est la recette d'un désastre imprévu.

L'Iran dispose d'une capacité militaire bien plus importante que ce qui est généralement compris et apprécié, tant par les analystes militaires occidentaux que par la population occidentale.

Il ne fait aucun doute que les États-Unis, l'OTAN et Israël, en tandem, peuvent infliger de graves dommages à des cibles iraniennes. Mais je suis convaincu qu'ils ne peuvent pas le faire sans subir eux-mêmes de très grands dommages.

Au Liban, le Hezbollah, allié de l’Iran, est connu pour posséder un nombre important de missiles antinavires lancés depuis le sol et relativement performants. Il n’est pas impossible – et cela peut même être probable – que l’Iran ait augmenté la puissance de feu des missiles du Hezbollah avec de nombreux spécimens modernes et avancés dans toutes les catégories. Le Hezbollah possèderait une gamme diversifiée de plus de 150 000 missiles et roquettes, maniés par une force bien entraînée et disciplinée d’environ 100 000 soldats. Ce n’est pas une armée que l’on peut prendre à la légère.

N'oublions pas non plus qu'il y a un joker dans ce jeu : la Russie et ses bases stratégiques impératives en Syrie.

De mon point de vue, il y a deux réalités à l'œuvre ici qui entreront nécessairement en conflit :

1) Le Pentagone considère certainement les bases russes en Syrie comme des menaces inacceptables pour ses objectifs dans la région. Il cherchera donc à les neutraliser.

2) Les Russes se battront pour conserver leurs bases syriennes.

Ayant été contraints d'abandonner leur projet d'utiliser la « Mère de toutes les armées par procuration » en Ukraine pour affaiblir la Russie, les Maîtres de l'Empire aimeraient sans aucun doute « changer le récit » en défaisant les Russes en Syrie.

C'est pourquoi je suis de plus en plus persuadé que toute attaque massive des États-Unis contre les forces pro-iraniennes en Syrie, au Liban et en Irak inclura presque certainement une attaque simultanée contre les bases aériennes et navales russes en Syrie.

Je pense que la reconnaissance par la Russie de cette action probable des Américains est la raison pour laquelle le président russe Vladimir Poutine — en Chine, pas moins — a annoncé publiquement que la Russie commençait immédiatement, au-dessus de la mer noire, des patrouilles 24h/24 et 7 jours sur 7 d'intercepteurs MiG-31 armés de missiles antinavires hypersoniques Kinzhal dont la portée opérationnelle s'étend jusqu'à 2000km, couvrant la moitié orientale de la Méditerranée et une grande partie de la mer Rouge et de la mer d'Arabie. Je m’attends à ce que les moyens aérospatiaux russes de la base aérienne de Khmeimim, sur la côte syrienne, fonctionnent en état d’alerte élevé, notamment ses puissants systèmes de défense aérienne à longue portée.

Les adeptes de la secte « maintenir l'Empire américain à tout prix » ont dû se convaincre que les Russes bluffaient, ou que leurs capacités étaient bien plus faibles que ce qu'ils prétendaient.

Je suis convaincu que ces deux idées sont erronées.

En fin de compte, cela pourrait bien s’avérer être un énorme bluff dont les États-Unis et leurs vassaux de l’OTAN reculeront maladroitement. Mais je suis convaincu que la plupart des observateurs sous-estiment grandement le risque que cela se transforme en une erreur de calcul militaire et géopolitique catastrophique – une erreur qui accélérerait considérablement la dissolution déjà en cours de l’hégémonie mondiale américaine.

