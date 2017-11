Gel des dépots bancaires : ça se précise...

L’Union Européenne envisage le gel des dépôts

Comme Solidarité & Progrès l’a rapporté cet été, l’UE envisage sérieusement l’éventualité d’une confiscation temporaire des dépôts des comptes, y compris de moins de 100 000 euros, et ceci dans le cadre du mécanisme de « résolution bancaire » (bail-in). Preuve que Mario Draghi est plus conscient du danger de krach qu’il ne le prétend, la BCE s’est dite favorable à la mesure, dans un document du 8 novembre rapportant les « opinions » de la banque centrale, à l’attention de la Commission européenne et du Parlement.

La mesure, nommée « instrument moratoire de pré-résolution », consiste à geler les dépôts en ne permettant aux épargnants de ne retirer qu’une petite somme d’argent pour les dépenses courantes. Il s’agit bel et bien de l’aveu que les comptes bancaires de moins de 100 000 euros ne seront pas garantis, contrairement aux promesses faites par les dirigeants européens suite à la crise de 2008. Dans son document, la BCE estime que cet instrument donnera plus de « flexibilité » à la banque. Mais, consciente de la nature brutale de la chose, elle « espère que ces pouvoirs étendus ne seront exercés que dans des circonstances extrêmes », et que « la durée maximale de ce moratoire ne dépassera pas cinq jours ouvrables au total, une limitation qui est également nécessaire compte tenu des graves conséquences d’un tel moratoire sur les droits des épargnants. La BCE met en garde contre le fait que les périodes prolongées au cours desquelles les déposants n’ont pas accès à leurs dépôts sapent par nature la confiance dans le système bancaire et pourraient en fin de compte créer des risques pour la stabilité financière ».

Quelle contre-attaque ?

Simple comme une campagne présidentielle de Jacques Cheminade : couper les banques en deux. C'est à dire séparer, comme ce fut le cas en France pendant la période 1945-1983, les banques qui gèrent nos dépots, de celles qui jouent et perdent en spéculant sur les marchés.

Lorsqu'on voit que l'UE envisage la gel de nos dépôts, on se demande bien quand est-ce que les Insoumis et autres "alternatifs" prendront conscience de la criticité de cette mesure. J'entends, non pas seulement la proposer comme une mesure parmi tant d'autres dans un programme, mais pour la défendre publiquement dans les médias, en collaboration avec M. Jacques Cheminade qui y a consacré rien moins que... deux campagnes présidentielles !

Toutefois, il ne suffit pas de dénoncer ou attaquer la finance folle. Encore faut-il proposer un projet global et constructif. C'est tout l'enjeu de la progression fulgurante dans le monde entier du projet défendu depuis les années 1990 par Jacques Cheminade : les Nouvelles Routes de la Soie.