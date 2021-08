Gender : kilt pour tous !

@SilentArrow

Non l’Islam n’est le bouc émissaire que la crypto dictature t’offre en pâture...

réfléchis juste un petit peu :

nous votons pour qui on veut et on a toujours la même politique , c’est à cause de l’Islam ?

nous participons a toutes les guerres illégales d’agression de pays souverains , est ce que c’est la faute de l’Islam ?

nous n’avons plus d’industrie, nous ne battons plus monnaie , est ce à cause de l’Islam ?

Nous ne sommes plus souverains, nous ne faisons plus nos lois, ne faisons plus notre justice, est ce à cause de l’Islam ?

Nous sommes enfermés chez nous sur des motifs spécieux depuis des mois, est ce que c’est la faute de l’Islam ?

Nous sommes appauvris et divisés est ce à cause de l’Islam ?

Nous n’avons plus rien à voir avec une democratie, est ce à cause de l’Islam ?

Arrête d’être perméables aux enculades du club de blancs chrétiens d’apartheid et de la progagande de l’extreme droite israelienne qui ne souhaite qu’amener leur guerre chez nous.

Reste loin des religions ( dans le sens explication par la religion ) , nous ne sommes pas en guerre de civilisation comme les assassins anglo saxons veulent te faire croire, nous sommes les agresseurs systématiques et nous agressons des pays souverains que nous laissons en mosaïque identitaire artificielle.