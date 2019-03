Geneviève n’est quand même pas une dangereuse anarchiste

A croire qu'un mauvais génie souffle sans cesse une parole déplacée à l'oreille du président de la République. Encore une fois Emmanuel Macron a trouvé le moyen de créer une polémique grâce à une petite phrase considérée méprisante, adressée à une militante d'Attac blessée gravement samedi 23 mars. Conséquence d'une charge policière sur la place Garibaldi de Nice pour dispersion des manifestants qui s'y trouvaient alors que la manifestation était interdite.

Le chef de l'Etat semble souffrir d'une forme de blocage qui dans certaines occasions l'empêcherait de faire preuve d'un peu plus d'empathie. Même si dans le cas de cette Dame il n'a pas tout faux.

"Je souhaite d’abord qu’elle se rétablisse au plus vite et sorte rapidement de l’hôpital, et je souhaite la quiétude à sa famille. Mais pour avoir la quiétude, il faut avoir un comportement responsable. Je pense que quand on est fragile, qu’on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Cette dame n’a pas été en contact avec les forces de l’ordre. Elle s’est mise en situation d’aller dans un endroit interdit, de manière explicite, et donc d’être prise dans un phénomène de panique. Je le regrette profondément, mais nous devons, partout, faire respecter l’ordre public. Je lui souhaite un prompt rétablissement, et peut-être une forme de sagesse".

Il est vrai que Geneviève Legay, la septuagénaire blessée, est une militante de longue date et se bat pour ses idées. Rien à voir avec l'image d'une mamie gâteau, enfin pas les jours de manif. Pourtant, Macron devrait savoir que dans ce pays qui est le sien, ce pays si divisé et inquiet dans un monde qui change et devient de plus en plus dangereux, oser toucher un seul cheveu d'un citoyen ou d'une citoyenne qui n'a que sa liberté d'expression pour se défendre, n'est pas supportable pour la majorité de la population. Même si cette citoyenne a tort de prendre un risque inutile et chercher l'affrontement, comme le démontre la vidéo ci-dessous.

Interview de Geneviève Legay avant qu'elle ne soit blessée en marge de la manifestation des #GiletsJaunes samedi à Nice pic.twitter.com/1X02QlLnjN — CNEWS (@CNEWS) 25 mars 2019

Le président serait-il maladroit au point de ne pas se rendre compte que ses propos divisent plutôt que de rassembler. D'ailleurs l'opposition a immédiatement saisi le bâton que lui tendait Macron pour lui faire la leçon...

Jean-Luc Mélenchon‏Compte certifié @JLMelenchon



Monsieur Macron, notre Geneviève de Nice n'a pas besoin de vos leçons de sagesse. Vous auriez beaucoup à apprendre d'elle. Elle milite pour le bien des autres. Et vous, vous la frappez au nom de quoi ?

Mathilde Panot‏Compte certifié @MathildePanot



Geneviève L., militante de 73 ans a été grièvement blessée par une charge policière samedi. Macron l'engueule en la sommant d'être "plus responsable". Elle aurait pu mourir. Cela aurait pu être nos mères ou nos grand-mères à sa place.Macron

"Me Arié Halimi, l'avocat de la septuagénaire, a vivement critiqué la réaction du chef de l'État". « Il y a un moment où il faut être responsable quand on est président de la République, on ne peut pas se permettre ce type de propos assez grossiers vis-à-vis de nos aînés » « J'espère qu'il va s'excuser auprès de la famille et auprès de Geneviève. »

Plainte, a été déposée pour « violence en réunion avec arme par personnes dépositaire de l'autorité publique contre personne vulnérable, une plainte qui vise aussi le préfet en sa qualité de donneur d'ordres ».

Mais également pour « subornation de témoins », accusant les policiers d'avoir tenté de faire dire à Geneviève Legay « qu'elle aurait été poussée par un caméraman »

Mais où est la droite ?

Il y a bien Christian Estrosi...

"Ça suffit de taper sur la police ! Il y avait une interdiction de manifester. Je souhaite un prompt rétablissement à cette dame qui (...) qui aurait pu parfaitement manifester à 14 heures là où c'était autorisé"

Et puis il y a aussi plus de 4000 commentaires sous l'article du FIgaro une...

"Manifestante blessée à Nice : le procureur met la police hors de cause"

Ce qui prouve que le sujet intéresse mais impossible de tout lire, cependant la tendance semble plutôt favorable à Emmanuel Macron. Sur l'autre journal qui se veut de référence, "Le Monde", les commentaires ne sont pas beaucoup plus en faveur de la septuagénaire. Ce qui fait dire à un des commentateurs "Les valeurs de gauche sont vraisemblablement là où vous n'êtes pas".

Il est bien sûr souhaitable que Madame Geneviève Legay remette rapidement de ses blessures et puisse retourner manifester pour sa cause.

Et si cette dame qui n'était quand même pas une dangereuse anarchiste, était morte sur cette place niçoise ?