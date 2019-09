Génies, marketing et carabistouilles

Florilège des prévisions des grands esprits de leur époque :

« Le cinéma parlant est une invention intéressante mais je doute qu'il reste à la mode bien longtemps. » Louis Lumière 1929

« Il n'y a pas la moindre possibilité que nous puissions utiliser un jour l'énergie nucléaire. » Albert Einstein 1932

« La télévision ne tiendra pas plus de six mois, les gens en auront vite assez de regarder tous les soirs une boîte en contreplaqué. » Darryl Zanuck 1946

« L'idée d'un outil de communication dans la poche de chacun est une chimère. » Andy Grove, cofondateur et PDG d'Intel 1982

« On est sûrs que d'ici 30 ans, les îles Kiribati auront été englouties par la montée du niveau des océans. » Le GIEC 1990

La culture de la consommation façonne notre mode de vie à coup d'innovations en rafales. Parce qu'il faut créer en permanence de nouveaux besoins, de nouvelles addictions. Pourtant les bides spectaculaires ne manquent pas en dépit des analyses péremptoires du marketing et du matraquage écrasant de la publicité. Le phénomène n'est pas récent. Parfois des inventions passent inaperçues et leurs fabricants sont poussés à la ruine, parce que ce n'était pas le moment... Et puis bien plus tard elles sont redécouvertes.

Le fax de Napoléon III

Appelé alors pantélégraphe, cet appareil a été inventé par l'italien Giovani Caselli. Comme son nom l'indique l'appareil utilise les lignes télégraphiques à défaut de lignes téléphoniques. À part ça, il a tout d'un grand : analyse de l'envoi par balayage alternatif, transmission de texte ou de dessins par impulsions électriques, réception sur papier spécial électrosensible. La machine fonctionnera en France de 1863 à 1869. La société qui en commercialise l'usage cessera ses activités faute de clients. Pour l'Académie des Sciences (qui démontrera scientifiquement l'impossibilité de diriger le vol d'engins plus lourds que l'air) le pantélégraphe est à ranger au musée des curiosités inutiles.

On peut continuer avec l'avion à réaction. L'histoire crédite les nazis de cette invention avec le messerschmitt ME 262 en 1942. On a oublié le stratoréacteur du Français René Lorin en 1913, idée piquée par l'Anglais Frank Whittle qui dépose un brevet en 1930. Jusqu'au milieu de WW2, les généraux alliés tiennent cette nouvelle technologie pour hasardeuse, mettant en doute les descriptions des appareils ennemis faites par des pilotes de la RAF.

Le lave-linge qui peut aussi faire lave-vaisselle moyennant un kit d'adaptation (!) est proposé à la Commission des Inventions en 1925 sous le nom de moto-laveur par l'ingénieur français Jules-Louis Breton. On le prend pour un original aux idées farfelues, d'autant que cette même année, il présente aussi un modèle révolutionnaire de char d'assaut rapide et maniable. Seul un certain capitaine De Gaulle s'y intéresse, ce qui lui vaudra les foudres de ses supérieurs à l'école de guerre. Comment peut-il croire qu'on peut gagner une bataille avec une offensive de chars ?

Parmi les grands méconnus, il y a aussi le téléphone portatif destiné à prolonger par ondes radio le réseau téléphonique, mis au point par le Français Gassmann en 1938. « Un objet destiné au concours Lépine » titre le plus grand journal de l'époque. Mais ne jetons pas la pierre au manque de perspicacité du reporter. Au début des années 1980, AT&T le principal opérateur téléphonique américain demanda au cabinet Mc Kinsey, fameux consultant en matière d'évaluation stratégique, si le téléphone portable avait un avenir aux USA. Réponse des crânes d'œuf payés à prix d'or : « 900.000 personnes au maximum auront un portable en l'an 2000. Sortez de ce marché de niche. » Un bon conseil qui fit perdre des milliards de dollars à AT&T puisque plus de 100 millions de personnes avaient un mobile aux USA en 1999, et ce chiffre n'a fait que croître depuis.

L'informatique ça sert à quoi ?

Pour ce qui est du micro ordinateur l'histoire a retenu pour pionnier l'Apple II sorti en 1977. Sa puissance est limitée mais il associe un clavier, un écran, une unité de calcul arithmétique et logique, un système de mémoire et des interfaces pour périphériques. Surtout il est autonome, à la différence des terminaux écran-clavier commercialisés depuis 1971. « Ces machines n'ont aucun avenir » sera la conclusion d'une étude interne d'IBM, qui attendra 4 ans avant de changer d'avis.

De son côté, la souris d'ordinateur, conçue par Douglas Engelbart en 1973, est tenue alors pour un gadget amusant (sic) On peut excuser ce déficit de clairvoyance à une époque où l'on devait pianoter toutes les requêtes sur un écran monochrome et où la souris ne servait que pour accéder à la ligne où ajouter ou corriger du code.

Le visiophone, objet culte des séries de SF, a été finalisé en France en 1970 par le CNET. Il a connu divers déboires dans ses tentatives de commercialisation jusqu'en 1998. Abandonné parce qu'on n'y croyait plus, Skype l'a rendu obsolète.

On peut poursuivre avec Internet : le web qui s'appelle alors Arpanet fonctionne de façon artisanale dès 1969. Mais seuls des universitaires et des militaires voient l'intérêt d'utiliser un réseau multipolaire sans centre névralgique, doté de passerelles interactives et de voies de contournement. En 1971 Ray Tomlinson invente l'email pour permettre à des ordinateurs distants de communiquer entre eux. Pour séparer le nom de la personne de celui du serveur, il exhume un symbole utilisé en comptabilité médiévale : l'arobase. Il faudra attendre près de 20 ans avant que les utilisateurs du web saisissent l'intérêt de l'email.

En 1989 les principaux protocoles d'unification du WWW sont fixés : HTML, URL, HTTP. Universels, on les utilise encore aujourd'hui. « C'est un dispositif trop compliqué réservé aux ingénieurs » dira en 1990 un ministre français (énarque of course) ajoutant : « Nous garderons le Minitel, c'est le système d'avenir que le monde entier nous envie ! »

Et qui se souvient qu'en 1995 Bill Gates n'avait pas jugé utile d'adjoindre un navigateur à sa mouture historique de Windows ? Il ne croyait pas à l'avenir d'Internet. Tout simplement.

Quant au minidisc qui anticipait les CD et DVD il aurait pu remplacer les disquettes.

Inventé en 1986, affecté à des lecteurs de musique, il intéressa les Japonais mais n'eut guère eu de succès en Occident, concurrencé par les K7 puis le MP3 plus populaires et bien moins chers. Handicapé de surcroît par un logiciel propriétaire fermé, au moment où les outils de traitement et de stockage de données s'ouvaient à l'interactivité. Sony ne communique pas sur ce sujet mais on dit que la firme, après s'être obstinée pendant 15 ans, aurait tout juste réussi un retour sur investissement de ses budgets de recherche, de mise au point et de publicité.

En voiture Messieurs Dames !

La Dodge « La Femme » (en français !) arrive sur le marché en 1955 à grand renfort de publicité. Voiture de luxe innovante, elle anticipe les exigences de sécurité passive que Ralph Nader imposera plus tard : structure déformable en cas de choc, vitres de sécurité, freins puissants avec une ébauche de système anti-blocage. Sa fabrication sera arrêtée au bout d'un an faute d'acheteurs. Ce véhicule haut de gamme de couleur rose pastel a le mauvais goût d'être lancé au moment où le féminisme prend de l'ampleur aux USA. Autant dire que furent considérés comme une provocation incongrue des accessoires standard tels qu'un poudrier rose, un porte rouge à lèvres, un parapluie rose, une pélerine rose, un sac à main rose, un briquet en vinyle rose... Cette voiture ne répondait pas aux attentes des femmes mais à l'image que les hommes s'en faisaient... Mais ne pouvaient acheter eux mêmes sous peine de passer pour des efféminés.

Le Cessna 172 est l'avion de tourisme le plus vendu au monde depuis 1955. Facile à piloter, disposant d'un moteur Lycoming increvable, son seuil de décrochage à 48 kts full flaps et son aptitude à planer pardonnent bien des erreurs. C'est la 2 CV du ciel. Pourtant, malgré un succès ininterrompu pendant 30 ans, l'avionneur ferme sa chaîne de production en 1986 pour valoriser de nouveaux modèles. Les acheteurs ne se laissent pas convaincre, les ventes chutent et la production du 172 est reprise en 1996. Bon réflexe bien que tardif. La firme gagne à nouveau beaucoup d'argent avec cet avion démodé toujours au catalogue (proposant des options d'avionique avancée) vendu à 44.000 exemplaires dans le monde dont la moitié aux USA.

Dans le même genre de produits lancés en méconnaissance des goûts et attentes des futurs utilisateurs, les petits pots Gerber pour adultes en 1974. Ce leader des nourritures prêtes à l'emploi pour les bébés et enfants en bas âge décide d'élargir son cœur de cible. Désormais les adultes célibataires, divorcés ou veufs l'intéressent. Les vieux un peu gateux aussi probablement. Utilisant la même approche qu'avec ses clients du premier âge, la société lance des pots d'une portion, adaptés aux goûts présumés des adultes qui leur trouvent des saveurs bizarres, et se ramasse une gamelle magistrale. Les personnes seules n'apprécient guère qu'on insiste lourdement sur leur condition et aiment encore moins qu'on les traite comme des nourrissons, incapables de s'assumer et de faire un brin de cuisine.

On peut ajouter à cette rubrique le shampooing au beurre fermier de 1976 et celui au yoghourt en 1979 après un échec total du premier. Pressentant l'appétence des foules pour le bio, la firme Clairol spécialiste en cosmétiques décide de fabriquer ces produits jugés prometteurs. Le public les boude parce que l'image qu'ils véhiculent, et leur odeur de cuisine, rappellent trop les produits alimentaires. Les acheteurs potentiels n'en voient pas l'intérêt, les plus critiques se disent dégoûtés par des odeurs aigres et les testeurs se déclarent non convaincus. Plus grave, des enfants tombent malades après en avoir ingéré ! Car dans le monde anglo-saxon on trouve du beurre et du fromage en conserve, en flacons ou en tubes, ce qui favorise la confusion.

« Les profits doivent être à la hauteur des risques encourus » Telle fut la règle d'or du capitalisme depuis le milieu du XVIII ème siècle (première révolution industrielle) avant la financiarisation de l'économie qui spécule au lieu de produire et ne connaît du risque que le frisson du joueur compulsif. Cela incitait à inventer des produits innovants pour un futur proche et à ouvrir de nouveaux marchés, les innovations d'aujourd'hui ringardisant celles d'hier. À condition de ne pas oublier que la loi de la destruction créatrice théorisée par Schumpeter souffre de nombreuses exceptions.

À boire et à manger

La sagesse populaire dit : « Plus ça change et plus c'est la même chose ! » ou encore : « Plus c'est mieux et moins c'est bien ! »

Le nouveau Coca en 1985 entre dans la catégorie des nouveautés qu'il faut désavouer pour ne pas chagriner le consommateur. Inquiets de la progression de Pepsi aux USA, les dirigeants de Coca décident d'un gros coup marketing. L'expression « faire le buzz » n'existe pas encore, dommage... L'idée est de lancer un produit qui a la couleur du coca, le goût du coca mais n'est pas vraiment du coca.

Pour la pub', on engage des stars comme Michael Jackson et Bill Crosby qui vont chanter les louanges du nouveau produit. Et on organise des dégustations comme pour des grands crus, en oubliant que les béotiens achètent d'abord l'étiquette quel que soit le contenu. Les tests télévisés sont dévastateurs, les goûteurs trouvent la nouvelle formule imbuvable tandis que les ventes s'effondrent avec le risque de couler la boîte car les dirigeants de Coca, trop sûrs de leur coup, ont arrêté de fabriquer leur breuvage ancienne formule.

Mais leur réaction est rapide, ils stoppent les chaînes du nouveau soda au bout de quelques semaines et l'ancien coca est relancé sous le nom de « classic coke » avec un succès colossal qui donne à penser que le marketing avait tout prévu pour s'offrir une campagne de publicité atypique... Qui aurait pu inspirer le rival historique lorsque, quelques années plus tard il lança le Pepsi crystal, transparent, et disent les mauvaises langues incolore, inodore et sans saveur, lui aussi retiré du marché en catastrophe. Ces péripéties burlesques aboutissant à Aquafina ® de l'eau du robinet en bouteilles en 1994. Et là, c'est un succès immédiat qui ne s'est pas démenti. Comme disait le regretté Professeur Choron : « La publicité nous prend pour des cons, la publicité nous rend cons. »

À la même époque que le nouveau coca apparaît la cigarette sans fumée. La multinationale Reynolds (Camel) investit plus de 300 millions de dollars pour sortir en 1988 une cigarette sans fumée. C'est, croit-on, la réponse adéquate aux détracteurs du tabac qui commencent à se montrer de plus en plus virulents en Amérique. Cette clope ne fume pas mais elle pue et des études sanitaires démontrent des effets nocifs à court terme, peut-être pires que ceux du tabac, alors que la publicité s'évertue à convaincre de son innocuité. Les critiques pleuvent de toutes parts. Les gens des médias jettent de l'huile sur le feu parce que les polémiques musclées font grimper l'audimat. Et des démagogues s'en mêlent, croyant trouver dans ce filon contestataire un brevet de civisme. Comme les ventes ne décollent pas, après un bref succès de curiosité au départ, le produit est finalement abandonné après trois mois de tohu bohu.

Le burger de luxe inventé par Mac Do en 1990 eut, lui aussi, une triste destinée. Comme chez Reynolds, 300 millions de dollars de pub partent en fumée. Soucieux de monter en gamme, les dirigeants de la marque décident ce créer un produit un peu plus sophistiqué que leurs sandwichs habituels. Une étude de marché ayant détecté un segment porteur dans la clientèle des jeunes urbains actifs aux revenus supérieurs, dont on connaît les préoccupations écolo (du moins de façade) on invente un « arch burger » qui leur est destiné. Plus cher bien sûr, mais n'utilisant que des ingrédients de qualité comme du pain spécial pétri à la main, des pomme de terre à l'ancienne, de la viande d'animaux élevés à la campagne et des grains de poivre et de moutarde écrasés par une meule de pierre ! On embauche même des grands chefs de la cuisine traditionnelle pour crédibiliser le concept. Et au bout, c'est le bide total parce que la clientèle des Mac Do cherche d'abord à se nourrir pour pas cher, sans trop se soucier de la diététique et de la gastronomie.

Le ketchup qui va vous en faire voir de toutes les couleurs est de la même veine. Heinz a l'idée bizarre en 2000 de fabriquer des ketchups mauves et verts, un peu plus tard bleus, pour plaire à la jeunesse. Dans un premier temps, les enfants conditionnés par des publicités télé amusantes poussent leurs parents à acheter ces produits... Mais les enfants grandissent vite, la génération suivante trouve ringardes les pubs colorées et les ventes dégringolent. On prétend que des concurrents auraient torpillé ces ketchups particuliers en les mélangeant pour obtenir la forme et la couleur brune d'étrons, et l'auraient fait savoir en diffusant des vidéos relayées par les premiers influenceurs du web.

Au XXIème siècle, l'imagination au pouvoir ?

Avec les voitures volantes, celles sans chauffeur, la télé en relief, le tourisme spatial, l'ordinateur quantique et le transhumanisme qui, entre IA et cyborgs, devrait changer le cours de l'histoire.

Il y a des angles de recherche intéressants, parfois des réalisations prometteuses, mais faute de recul, je me garderai bien de faire des pronostics parce qu'en matière de prospective, la seule chose dont on soit certain c'est d'avoir presque toujours tout faux. N'est pas Jules Verne qui veut.

Le meilleur moyen de s'en convaincre est d'évoquer les élucubrations, annoncées d'un ton docte et assuré par les prophètes futurologues des années 1950 et relayées par la littérature d'anticipation et les films de science fiction. Les humains de l'an 2000 maîtriseraient la télépathie et la télékinésie, iraient en vacances sur Mars et vivraient au moins jusqu'à 150 ans sur une terre unifiée, dirigée par un gouvernement mondial vertueux... Après tout de même deux ou trois guerres atomiques contre des communazis et/ou des extraterrestres.

Bien sûr, ces gens du futur fumaient sans vergogne dans tous les lieux publics, se déplaçaient sur des trottoirs roulants (inventés en 1892 !) et se nourrissaient de pilules vitaminées, dansaient sur des airs de jazz et disposaient de robots domestiques anthropomorphes pour les servir. Bien qu'ils regardent des télés holographiques, allez savoir pourquoi les news et le courrier personnel étaient imprimés sur des fiches plastifiées diffusées par tubes pneumatiques... La cerise sur le gâteau était l'arrivée imminente d'une nouvelle ère glacière vers 2050, qui obligeait tout le monde à déménager fissa vers une autre planète, heureusement qu'on avait des astronefs supraluminiques.

Les vaisseaux spatiaux de l'an 2050 se déplaçaient plus vite que la lumière (on se demande bien comment ?) et étaient armés de rayons de la mort-qui-tue... Mais rien n'avait remplacé les téléphones filaires (avec visiophone quand même !) et leurs super-ordinateurs qui géraient les translations dans le subespace ressemblaient à des caisses-enregistreuses de supermarchés raccordées à des packs de bandes magnétiques.

Trève d'ironie, reconnaissons à leur actif que certains futurologues des années 1950 avaient intégré dans leurs projections des artéfacts ressemblant aux cartes de paiement, aux code-barres, aux panneaux solaires, aux transplantations d'organes, à la pilule anticonceptionnelle, aux OGM, aux drones et aux nanotechnologies, parce que ces découvertes étaient "dans l'air" et que des protocoles expérimentaux ou des prototypes existaient déjà.

Par contre aucun n'avait vu venir l'ordi perso, internet, l'analyse de l'ADN, le four à micro ondes, l'air bag, les smartphones, le skateboard, le deltaplane, la planche à voile, la minijupe, les collants et le wonderbra, la malbouffe, le sida, les taux d'intérêt négatifs, les conflits dissymétriques, l'accroissement exponentiel de la population et ses corollaires : le chômage de masse, les déferlements migratoires et le retour des guerres de religions.