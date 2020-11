Génocide mémoriel / L’Europe a-t-elle peur d’Erdogan ?

Je lisais ce week-end une dépêche de l’Agence France Presse[1] que : « Le mémorial du génocide et le centre national de la mémoire arménienne, près de Lyon, ont été tagués d’inscriptions pro-Turquie et d’insultes, a dénoncé dimanche le Comité de défense de la cause arménienne (CDCA). Ces profanations ont été découvertes dimanche 1er novembre par des représentants associatifs, à Décines-Charpieu (Rhône), haut lieu de la diaspora arménienne en France. Une enquête de police est ouverte. A la bombe jaune fluo, les deux édifices séparés de quelques mètres seulement ont été tagués des inscriptions « RTE » - acronyme des initiales du président turc Recep Tayyip Erdogan - « Loups Gris », un mouvement ultra-nationaliste turc, et « Nique l’Arménie ». « Ces profanations insupportables (…) s’inscrivent dans une série d’événements visant à terroriser et intimider les citoyens français d’origine arménienne », a estimé le CDCA dans un communiqué. Et de citer une « première descente » des Loups Gris à Décines, le 24 juillet.. Puis, le 28 octobre dernier une nouvelle descente, qui faisait suite à une rixe sur l’autoroute A7 à l’occasion d’une manifestation d’Arméniens pour la défense du Nagorny Karabakh, qui avait fait 4 blessés. »

Les extrémistes de droite turcs et franco-turcs veulent non seulement finir le travail génocidaire en soutenant l’Azerbaidjan contre l’Artsakh mais ils veulent tout simplement effacer la mémoire de ceux qui ont été tués en 1915-1918.

Le mal vient du nationalisme exacerbé de ceux qui soutiennent le président turc Recep Tayyip Erdogan dans sa quête du rétablissement du califat et du sultan.

Ce qui est cependant incompréhensible, c’est la tolérance dont fait preuve la communauté internationale, en général, et l’Union européenne, en particulier.

Je crois que l’éditorialiste chypriote turc, Sener Levent, résume parfaitement le comportement incompréhensible de l’Union européenne à l’égard de la Turquie d’Erdogan.

Sener Levent, éditorialiste au quotidien chypriote turc Avrupa et un des rares à résister encore au sultan néo-ottoman et aspirant calife d’Ankara[2], revient sur le comportement de ce dernier à l’égard des dirigeants européens dont Merkel, qualifiée de « fasciste » et Macron de « retardé mental »[3].

Malgré cela, Levent s’étonne que l'Europe le traite toujours avec tolérance. Il en déduit que l'Europe a peur du président turc car il a « entre ses mains des djihadistes, des vrais malades mentaux, prêts à faire couler le sang partout. L'Europe récolte ce qu'elle a semé. Elle a protégé et financé ces djihadistes pendant tant d'années en Syrie. Parce que tout ce qui lui importait, c’était le renversement de Bashar al-Assad. C'est pourquoi ils ont toujours été les spectateurs de ces crimes horribles commis par les djihadistes. »

Chypre, la Grèce, la Syrie, l’Irak, la Libye, l’Artsakh (Haut-Karabagh), la liste des guerres d’Erdogan ne cesse de s’allonger et le monde reste simple spectateur.

Erdogan, fait-il du chantage aux migrants ? On lui donne des milliards !

Impose-t-il sa volonté et son « candidat » aux « élections » chypriotes turcs (son clone national-islamiste), on tourne la tête de l’autre côté.

Menace-t-il la France et fait-il sortir ses hordes islamo fascistes des Loups gris dans les rues des villes de France pour casser de l’Arménien ? La police protège le « cortège », en plein confinement, par ailleurs. Aucune arrestation !

Envahit-il la Syrie, l’Irak, la Libye ? Le monde regarde à peine surpris !

Aide-t-il son alter ego Aliev dans sa « quête » génocidaire contre les Arméniens ? On garde une posture neutre !

Quant aux droits de l’homme, la liberté d’expression, les droits des femmes, les droits de minorités, la liberté d’opinion et de la Presse, la liberté religieuse, etc, etc, etc, à l’intérieur de la Turquie, n’en parlons pas. La « communauté internationale » dont l’Union européenne, considèrent qu’il s’agit d’affaires internes.

Et la terre continue de tourner…

Enfin, l’Union européenne est depuis longtemps aux abonnés absents, n’osant pas s’exprimer et encore moins agir ; elle est une coquille vide et on peut légitimement se poser la question : à quoi sert-elle, à part maintenir un libre-échangisme néolibéral ?

Le reste, c’est de beaux discours et de la poudre aux yeux !

Sener Levent peut continuer à dénoncer les actes du calife d’Ankara. Il n’y a personne à l’écoute !

Les Arméniens peuvent dénoncer les atrocités des azéro-turco-djihadistes. Il n’y a personne à l’écoute !

Les Chypriotes et les Grecs peuvent dénoncer l’invasion permanente de leur zone économique exclusive par les navires turcs. Il n’y a personne à l’écoute !

La France peut dénoncer auprès de l’OTAN les agissements de son « allié » turc. Il n’y a personne à l’écoute !

Les Kurdes peuvent crier à l’injustice. Il n’y a personne à l’écoute !

Afin d’illustrer ces comportements fascistes des partisans d’Erdogan, je souhaite faire part d’une manifestation organisée à Constantinople en l’ « honneur » des frères Kouachi[4]. Personne n’a réagi à ça et pendant ce temps-là, nombreux sont les pays qui continuent à vendre des armes au grand turc et au dictateur azéri…

* Photo de la manifestation des ultra-nationalistes turcs, les Loups gris, à Lyon.

** Photo de l’affiche appelant à manifester devant le Consulat de France à Constantinople, place Taksim. Il y est écrit : « Nous sommes tous les frères Kouachi ». Des islamistes turcs se ressembleront le 1er novembre 2020, sous ce slogan pour protester contre la liberté d’expression des dessinateurs de Charlie Hebdo.