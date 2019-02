George Pell condamné : l’apocalypse continue

Comme on le sait, apocalypse signifie révélation. Il est indéniable que nous vivons un temps de révélations sur toutes les institutions dominantes et leurs représentants. Qu'ils aient ou non été décrétés sacrés, les livres contiennent la littérature qui nous permet de mieux comprendre et imager les événements que nous vivons, c'est pourquoi j'emploie ici - sans religiosité - le terme littéraire (grec) d'apocalypse pour mettre en évidence ce qui se passe.

George Pell, n°3 du Vatican, reconnu coupable de pédophilie, encourt jusqu'à cinquante ans de réclusion criminelle. Il ne manque plus qu'à trouver des preuves que Jorge Bergoglio, le pape actuel, a bel et bien dénoncé de jeunes prêtres et les a envoyés à la torture sous la dictature, pour achever le tableau d'une église catholique comme gigantesque imposture et empire du mal, heureusement en train de s'effondrer.

C'est en connaissance de cause que le pape François avait promu George Pell grand trésorier et n°3 du Vatican. Il y avait longtemps qu'il était dénoncé en Australie pour avoir couvert des prêtres pédocriminels et avoir lui-même violé des enfants. Il l'a protégé à Rome aussi longtemps que possible, lui évitant de se rendre en Australie où la justice le convoquait. Le scandale était immense en Australie, où de nombreuses victimes témoignaient des sévices subis, tandis que d'autres n'y avaient pas survécu, finissant suicidées ou mortes par overdose.

Tout en protégeant son immonde collaborateur, qui déclarait avec cynisme que les affaires de pédophilie n'avaient selon lui "pas grand intérêt", le pape multipliait, jusqu'à ces jours derniers, les discours de condamnation des abus sexuels - sans jamais rien faire de concret contre les violeurs et pour les victimes, comme elles l'ont déploré encore cette semaine au terme d'un "sommet sur la pédophilie" qui s'est conclu par... une accusation contre Satan et le paganisme, et le reste de la société.

Ce jésuite, comme Macron éduqué par les jésuites, pratique l'en-même-temps de tous les hypocrites. Belles paroles, actes criminels. La même politique est pratiquée par nos élites formatées par la culture catholique. Dernier exemple en date : Macron se faisant photographier accroupi devant la tente d'un SDF alors qu'il a programmé un plan d'économie de 57 millions d'euros sur les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Macron comme Bergoglio sont des illusionnistes, jouant le "que tout change pour que rien ne change" (selon la fameuse formule du personnage opportuniste dans le roman préféré du pape, roman prisé aussi de Macron, Le Guépard) : il s'agit de donner l'impression par le discours qu'on promeut le changement, alors qu'on fait tout pour que rien ne change, ou même pour que tout empire, en renforçant toutes les dictatures, internes et externes.

Rappelons que, dans les faits, le pape est de tous les combats contre la liberté. Il a reçu Constanza Miriano, auteure d'un livre on ne peut plus misogyne, Marie-toi et sois soumise, publié par l'archevêché de Grenade. Il refuse de répondre aux associations qui aident quelque 300 000 ex-bébés volés par le biais de l'église espagnole, sous le franquisme et plus tard, à retrouver leur mère qui les cherche. Des cas similaires existent ailleurs dans le monde, où l'église a été l'instrument des dictatures (notamment argentine) pour enlever des bébés à leurs parents opposants au régime ou dans des pays où l'évangélisation s'est faite sous acculturation forcée et vols d'enfants. En 2015, il a rejeté le nouvel ambassadeur français pour cause d'homosexualité (pourtant vécue discrètement, sans militantisme) - ce qui est assez comique à l'heure de la sortie du livre Sodoma, sur "l'omniprésence d'homosexuels" au Vatican et dans l'église.

Officiellement, George Pell est toujours n°3 du Vatican. Le pape n'a prononcé aucune sanction contre lui, pas plus que contre Barbarin, honteusement protégé en France par un Parquet aux ordres de l'Etat. La blancheur dont l'église et ses disciples, dont Macron et son monde font partie, aiment se parer, fond plus vite que les glaces du Pôle Nord en ce moment. Le mouvement MeToo, celui des Gilets jaunes et d'autres activistes révèle la corruption aux multiples têtes hideuses des élites de ce monde. Cette fonte de façade charrie des torrents de boues toxiques, dont il nous faut nettoyer nos pays, nos terres, comme de la pollution chimique afin d'y restaurer une possibilité de vie pour l'humanité.