Georges Soros investit 450 000€ pour faire annuler le brexit

@Paul Leleu

L’indépendance nationale... et après ?

Et après, les lois seront faites en France, on pourra rétablir les libertés publiques, signer des accords de coopération avec des pays du monde entier, et pas les TAFTA et autres CETA, instaurer le referendum d’initiative populaire comme en Suisse, dévaluer la monnaie, créer des emplois, des taxes aux importations, cesser la spirale de la dette publique, remettre en place le contrôle des mouvements de capitaux, interdire à des capitaux étrangers d’acheter des terres agricoles, faire revenir les entreprises, arrêter les délocalisations, nationaliser, sortir de l’ OTAN et de ses guerres d’ingérence, avoir une diplomatie autonome, préserver le modèle social français, sauver l’agriculture paysanne, produire du bio....................... ..... etc

Je ne vais pas recopier le programme de l’ UPR , vous n’avez qu’à le lire pour comprendre tout ce que peut faire un pays souverain et indépendant !











Pourquoi les Soros et autres piranhas défendent -il férocement l’ UE, et sont aussi opposés au Brexit, si la démocratie, la souveraineté et l’indépendance n’allaient pas à l’encontre de leurs intérêts ?Parce qu’un pays souverain peut faire des lois contre eux, réguler la finance, interdire les lobbies, interdire les ONG financées de l’extérieur qui viennent mettre le boxon et « les révolutions colorées » qui fabriquent des Présidents sortis ne nulle part, toussa, toussa...