Géorgie : mobilisations massives contre la « loi sur les agents étrangers »

Le 14 mai, le Parlement a adopté la "loi sur les agents étrangers", promue par le gouvernement réactionnaire du « Rêve géorgien », dans le but de limiter la liberté d’expression au prétexte de ne s’attaquer qu’aux actions des ONG et des médias étrangers. D'importantes mobilisations populaires ont eu lieu ces dernières semaines pour rejeter cette loi jugée antidémocratique. Trente-deux ans après l'indépendance de la Géorgie, ces mobilisations aggravent la crise politique dans un pays sorti de l’URSS mais qui reste sous l’emprise de la Russie.

Après l’échec d’une première tentatvie en 2023, la « loi sur les agents étrangers » a été approuvée par le parlement géorgien avec 84 voix pour et 30 contre. Avec cette mesure, le gouvernement obligera les ONG et les médias qui reçoivent plus de 20 % de leur financement de l'étranger à s'inscrire dans un registre spécial et à soumettre des déclarations financières annuelles. Son contenu répressif est identique à la loi en vigueur en Russie, avec laquelle Poutine persécute impitoyablement ses opposants, violant le droit d'expression et la liberté de la presse, et réprimant toute tentative d'organisation politique contre son gouvernement.

Les mobilisations sont énormes. La révolte populaire s'explique par le fait que le peuple géorgien et sa jeunesse savent que cette loi est un pas de plus vers la réduction des libertés démocratiques. Des dizaines de milliers de personnes se mobilisent et occupent les rues, dans la capitale Tbilissi et dans d'autres villes. Des veilles et des tours de garde ont été organisés aux portes du Parlement. La répression s'intensifie, des centaines de personnes sont arrêtées et nombre d'entre elles sont jugées. Après l'approbation de la loi, les mobilisations se sont poursuivies et se sont étendues aux universités, où le mouvement étudiant et les professeurs ont mené des actions de boycott académique (grève des enseignants et des étudiants) pour rejeter la loi, comme cela s'est produit dans la ville de Batumi.

Les petits miroirs colorés de l'Union européenne

Les personnes qui se sont mobilisées en masse ne le font pas seulement contre les attaques antidémocratiques du gouvernement et la répression policière. Ils exigent également le renversement de la « loi russe », pierre d'achoppement qui pourrait compromettre l'adhésion souhaitée – bien que malavisée – de la Géorgie à l'Union européenne (UE). En décembre 2023, le statut de "candidat" a été accordé à la Géorgie par l’UE. Il s’agit d’une duperie car l’UE promet des libertés et de meilleures conditions de vie qui n'ont jamais été garanties aux masses populaires dans aucun des pays actuellement adhérent. En fait, les institutions de l’UE, entièrement soumises aux intérêts des plus grands capitalistes veulent garantir de meilleurs quotas d'exploitation et de meilleurs profits pour leurs multinationales.

Cette aspiration populaire d’une adhésion à l'UE traduit un désir de liberté et une volonté de changement, face à la crise sociale que connaissent les géorgiens. Mais il est illusoire de croire que les puissances capitalistes veulent améliorer le sort des populations de Géorgie, de Biélorussie, de Tchétchénie, du Kazackhstan, d’Ukraine... Les puissances capitalistes ne veulent qu’une chose : toujours faire davantage de profit. Cette illusion trouve son origine dans le processus politique et économique de restauration capitaliste de l'ex-Union soviétique et des pays d'Europe de l'Est.

Les origines du conflit et la restauration capitaliste

La crise du Caucase a des racines politiques profondes (1). La Géorgie, pays de 3,7 millions d'habitants situé dans la région du Caucase, a été colonisée par les tsars russes avec une oppression violente pendant le 19ᵉ siècle pour imposer la russification, la langue russe et l'Église chrétienne orthodoxe russe.

La victoire de la Révolution russe de 1917, menée par Lénine et Trotsky, a vaincu les tsars oppresseurs et a offert au peuple géorgien de s'intégrer à l'Union soviétique naissante, dans le respect de son autodétermination, de sa langue et de ses traditions. Grâce à la libération apportée par la réforme agraire, la distribution des terres des grands propriétaires et la socialisation de la production, la Géorgie a rejoint l'URSS, tandis que la Finlande a gagné son indépendance, mais a choisi de ne pas adhérer et de rester un pays capitaliste.

Plus tard, la contre-révolution stalinienne a mis fin à ces acquis démocratiques et socialistes et a imposé à la Géorgie un asservissement militaire. Avec le gouvernement de Gorbatchev, le stalinisme, en phase de putréfaction, a appliqué toute une politique qui a fini par éliminer les acquis de la révolution. En Géorgie, le gouvernement d'Edouard Chevardnadze, ancien ministre des Affaires étrangères de Gorbatchev, a été l'agent local de cette politique restauratrice et répressive. Sous la présidence de Poutine, la situation s’est encore aggravée avec l’annexion par la force de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie.

En 1991, d'immenses mobilisations de masse ont renversé le régime stalinien. La Géorgie a déclaré son indépendance. Ce fut une grande victoire du peuple géorgien. Mais, en l'absence d'une direction révolutionnaire, la bureaucratie restaurationniste, devenue dirigeante capitaliste, a poursuivi ses objectifs. Le peuple géorgien, débarrassé du stalinisme a alors été exploité par les oligarques et les multinationales.

De la « révolution des roses » à l'échec des politiques de privatisation de Mikheil Saakashvili (MNU)

En 2003, des élections législatives sont organisées. L’ex-stalinien Chevardnadze l'emporte de nouveau avec 21,3 %. Les élections sont dénoncées comme frauduleuses(2). Le tollé ne s'est pas fait attendre et une mobilisation massive a eu lieu pour chasser le président du pouvoir, contraint de s'échapper par la porte arrière du Parlement. Ce processus, connu sous le nom de « révolution des roses », exprimait le mécontentement croissant face à l'impact de la crise économique russe de 1998 et à la détérioration des conditions de vie, à la corruption et à la répression qui étouffaient les travailleurs de Géorgie.

Quelques jours après sa chute, afin d'éviter le développement des mobilisations et une vacance du pouvoir, Chevardnadze lui-même a convoqué une réunion avec d'autres dirigeants politiques du pays dans le but de mettre en œuvre une sortie négociée. À l'issue de ces négociations, Mikheil Saakashvili, du Mouvement national uni (MNU), a été désigné par le Parlement comme nouveau président de la Géorgie. Il a pris ses fonctions une fleur de rose à la main, porté par la vague de mobilisation populaire. Le MNU a été présenté comme un remplaçant démocratique. Mais, le loup se déguise toujours en agneau.

Pendant son mandat, les services publics ont été privatisés. La santé publique a été démantelée et les hôpitaux et cliniques publics ont disparu. L'économie et les transactions financières ont été libéralisées. La population russe a été persécutée. Les forces armées ont commencé à s'entraîner aux États-Unis et des troupes ont été envoyées en Irak et en Afghanistan. Les libertés démocratiques ont été sévèrement attaquées.

En 2008, Mikheil Saakashvili ordonne l'invasion de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie dans le but de regagner des territoires et un prestige nationaliste. Cela a déclenché une guerre avec la Russie, qui est intervenue et a repris le territoire en quelques jours, a vaincu l'armée géorgienne et a ensuite reconnu l'autonomie supposée des deux républiques. Mais, avant de se retirer, Poutine et Mandelev ont laissé derrière eux quatre bases militaires avec environ 13 000 soldats opérationnels. Cet échec militaire et politique de la MUN laisse la coalition au pouvoir mortellement blessée.

Le « Rêve géorgien », le magnat totalitaire Bidzina Ivanishvili et la « loi russe »

Le “Rêve géorgien” a été fondé en avril 2012, comme nouvelle coalition politique capitaliste, dans le but principal de tirer profit de la crise de la MUN initiée par la défaite dans la guerre. C'est ce qu'elle a fait en remportant les élections législatives du 2 octobre 2012, convertissant Bidzina Ivanishvili en Premier ministre.

La coalition est dirigée par l'homme d'affaires Bidzina Ivanichvili, qui amasse une fortune de 6,4 milliards de dollars selon le magazine Forbes, et est l'oligarque le plus riche de Géorgie. Il compte parmi ses idéologues et associés d'anciens collaborateurs d’Edouard Chevardnadze. M. Ivanishvili a été premier ministre d'octobre 2012 à novembre 2013 avant de se retirer de la vie politique pour continuer à faire des affaires, principalement en Russie. Il est revenu en Géorgie en décembre 2023 pour être « un nouveau centre de pouvoir, et le principal conseiller » du gouvernement.

Sa rhétorique « anti » américaine et ses relations économiques évidentes avec l'oligarchie russe suscitent des inquiétudes parmi ses alliés de l'UE. Le refus de soutenir la résistance ukrainienne et « d'ouvrir un second front » présente la Russie comme un allié d'Ivanichvili avec lequel il souhaite maintenir ses relations d'affaires directes ou indirectes. Ivanishvili et son parti ont inscrit l'adhésion de la Géorgie à l'UE et à l'OTAN dans leur programme politique, comme tous les partis du régime capitaliste.

L'oligarque Ivanichvili ne veut perdre ni ses affaires avec les oligarques russes ni ses affaires avec les multinationales européennes et cherche à « mettre ses œufs dans les deux paniers ».

D'abord, ses intentions totalitaires et pro-russes visent à négocier de meilleures conditions pour les investissements russes dans le pétrole et le gaz. C'est le cas des entreprises Lukoil ou Petrocas Fuel Services Georgia qui ont eu des liens avec la Russie dans le passé (3). Elle souhaite également obtenir une partie des activités de communication par l'intermédiaire de Cellfie (anciennement Beeline) et des activités minières et hydrauliques d'IDS Borjomi et de RMG.

D'autre part, elle recherche des alliances avec l'UE afin de ne pas perdre ses affaires avec la multinationale française TotalEnergies, propriétaire de l'oléoduc BTC, le deuxième plus long au monde, qui traverse toute la Géorgie pour relier la mer Caspienne à la mer Noire en passant de l'Azerbaïdjan à la Turquie. Elle cherche par ailleurs à s'approprier le butin de l'exploitation du magnésium aux mains de la Georgian Manganese Holding de la société britannique Stemcor.

Dans un pays qui accumule depuis 10 ans un fort déficit commercial – en 2023, il était de 9,3 % (4) — les oligarques et les capitalistes font tout pour conserver une partie des investissements directs étrangers afin d'alimenter leurs affaires, surtout lorsque la plupart d'entre eux proviennent d'investissements financiers et d'entreprises quasiment incontrôlées.

32 ans après l'indépendance et la restauration du capitalisme. L'adhésion à l'UE est-elle une issue ?

32 ans se sont écoulés depuis l'indépendance de la Géorgie et des décennies de restauration capitaliste. Les conditions de vie et les droits démocratiques ont-ils été résolus ? Non, ils ne sont toujours pas réglés. Mais, les grands hommes d'affaires continuent d'engranger de juteux bénéfices.

Au XXIe siècle, le salaire minimum en Géorgie est uniquement de 7,5 USD (20 GEL) et n'a pas été actualisé depuis 1999. Le salaire moyen est de 400 USD, alors que le salaire nécessaire pour vivre dignement est estimé à 650 USD. Ce salaire est bien inférieur au salaire moyen de 2 000 euros en Allemagne. De plus, les travailleurs doivent supporter le fait que 15,6 % d'entre eux vivent dans la pauvreté et que le gouvernement n'offre aux 650 000 personnes socialement vulnérables que la misérable allocation de subsistance de 18 USD par mois(5).

L'adhésion à l'UE permettrait-elle d'améliorer cette situation ? Les pays qui ont rejoint l'UE comme la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie ou la Roumanie sont exploités par les multinationales allemandes ou françaises. Leurs travailleurs ont les salaires les plus bas de l'UE. En rejoignant l'UE, les puissances capitalistes centrales fonctionnent comme un aspirateur de salaires impayés vers les sièges de leurs multinationales et ne déversent rien. Les conditions de vie se dégradent à mesure que la crise capitaliste s'aggrave. Tous les pays de l'UE ont mis en œuvre des plans d'austérité sévères, provoquant de fortes grèves et mobilisations, y compris dans les pays les plus puissants.

Le combat reste ouvert. À bas la loi russe !

La « loi russe » antidémocratique doit être abolie, faute de quoi elle sera utilisée contre tous ceux qui se mobilisent et se battent pour leurs revendications. Elle sera utilisée contre les syndicats qui luttent pour les salaires, comme les plus de 3 500 travailleurs des mines du complexe de Chiatura. Elle sera utilisée contre ceux qui s'opposent au pillage et à la destruction de l'environnement, contre les femmes et les dissidents sexuels qui luttent pour leurs droits syndicaux, sociaux et démocratiques et contre les violences sexuelles qui sont déjà particulièrement détestés et persécutés par Ivanichvili et le « Rêve d'or ».

L'Unité internationale des travailleuses et travailleurs – Quatrième internationale (UIT-QI), salue la mobilisation et rejette la répression du gouvernement totalitaire.

La jeunesse, les travailleurs en lutte cherchent à se frayer un chemin au milieu des pressions de l'UE et de la confusion régnante résultant de l'absence d'une direction socialiste, de décennies de stalinisme et de la restauration capitaliste.

Le retrait de la loi et la fin de la répression russes seraient le premier pas vers la défaite du gouvernement du « rêve géorgien », qui pour beaucoup est devenu un cauchemar.

Dans le feu de la mobilisation, de nouvelles organisations ouvrières et populaires peuvent émerger qui nous permettront d'avancer dans la lutte pour une Géorgie, une Europe et un monde sans exploités et exploiteurs, sans oppresseurs et opprimés pour être vraiment libres.

18 mai 2024

Ezequiel Peressini

Membre de la direction de Izquierda Socialista, section argentine de l'UIT-QI. Il a été législateur du Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U) dans la province de Córdoba de 2015 à 2019.

