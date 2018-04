Géostratégie TF1

« Nous avons la preuve que des armes chimiques ont été utilisées par le régime de Bachar el-Assad », a affirmé le président français Emmanuel Macron ce 12 avril au cours d'une interview sur TF1, répondant aux questions de Jean-Pierre Pernault.

TF 1 la chaine du temps de cerveau disponible où le Columbo enquête minute de l'Elysée nous donne le résultat de l'enquête avant meme le commencement de celle-ci.

Thèse antithèse synthèse et différents sons de cloche. L'on apprend des russes et des syriens, c'est leur son de cloche à eux, que des militaires britanniques dont des membres du 22eme bataillon du Spécial Air Service ont été capturés ou tués vivants aux côtés des terroristes lors de l’opération de libération de la Ghouta Orientale par l’Armée syrienne et les Spetsnaz russes.

On comprend mieux selon cette thèse – que nous n'avalisons pas par principe mais que nous trouvons quelque peu plus charpentée que l'autre – l'intérêt de Madame May et de ses alliés de mettre en avant l'opération Skripal en guise de diversion. Ou en ordonnant à ses supplétifs terroristes des casques blancs l’ordre de mettre en scène d’une attaque chimique à Douma en y exploitant de très jeunes enfants. Toujours selon la thèse en question.

D'autant que sur le plan militaire l'armée syrienne a repris la Douma ainsi que la totalité de la Ghouta orientale, ce qui signifie une nouvelle déculottée occidentale. L'on comprend mieux alors l'utilité d'une autre guerre, médiatique celle-ci, et d'un jet d'encre conjoint entre Trump, Nikky Halley, Macron et May dans les rôles de poulpes.

La guerre en Syrie dure depuis 7 ans, l'aide des russes a renversé la vapeur et rendu compliquée l'obtention de cette carte parmi sept autres. D'ou le barnum actuel !

Le téléspectateur de Jean-Pierre Pernault n'a pas le temps ni les aptitudes intellectuelles tant le temps de cerveau disponible qui est sien est pris par les encarts publicitaires de faire dans la nuance et le monarque encore moins, c'est même sa marque de fabrique. Les téléspectateurs du C dans l'air d'il y a trois soirs pas plus avec ces quatre perroquets aux fiches de la CIA bien fournies qui faisaient semblant de faire débat sur une même partition. Le service public déroule une fois encore le tapis rouge à notre fringant BHL, toujours prêt à partir en guerre pour sauver ici et là les petits enfants, le bougre a même insulté les russes. Tout dans la nuance je vous dis !

La programmation mentale joue sur l'émotion, la simplification, la falsification. C'est le socle de ce qu’on nomme propagande, on peut le faire avec des astuces dignes d'une comédie signée Canal Plus ou d'un Marvell, ca marche sur beaucoup, les droits de l'homme à exporter n est-ce point le Walt Disney made in France Benetton. Les fabricateurs de fakes officiels se frottent les mains, la tambouille passe comme une lettre à la poste, entre la grève des cheminots et la commémoration des Invalides, la Syrie c'est loin et le gazage c'est mal.