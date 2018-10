Gérard Collomb : « Mon Gégé déserteur »

« Tourner en eau de boudin »

J’ai trouvé que cette expression convenait bien pour commenter l’état des choses que décrit cet article. Les lecteurs musulmans voudront bien ne voir là aucune intention islamophobe, même si l’explication sur l’origine de cette expression, que j’ai trouvée sur le Web à l’adresse suivante, est fort peu halal.



http://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/648/tourner-en-eau-de-boudin/

Signification : échouer

Origine de l’expression :

Les origines de cette expression attestée dès la fin du XVIIe siècle sont assez largement controversées. La première hypothèse consiste à dire que l’eau de boudin serait celle dans laquelle on nettoie les boyaux avant la fabrication des boudins. Il s’agirait donc d’une eau sale, donc inutilisable et par extension à laquelle on pourrait assimiler une situation vouée à l’échec. La seconde origine proposée est une déformation de « s’en aller en aunes de boudins », où l’aune est une unité de longueur. Ici, on comparerait un contexte peu favorable à la mort du porc sacrifié pour le transformer en charcuterie. Par la suite, d’autres ont prétendu qu’il pourrait s’agir d’une déformation de « s’en aller en os de boudin ». Le boudin n’ayant pas d’os, l’expression signifierait que l’on va vers quelque chose qui n’existe pas ou qui va échouer. L’explication la plus probable tient plus certainement au sens qu’avait le mot « eau » au XVIe siècle, à savoir, « excrétions liquides ». Quant au « boudin », il désignait le sexe masculin, et son radical « bod » servait à qualifier le ventre, le nombril... L’expression serait alors « partir en eau de ventre »... autrement dit en colique, concordant ainsi avec son sens de "échouer, être dans une situation peu ragoutante et peu favorable...".