« Get Out » est-il un film raciste ?

Produit avec un budget réduit, « Get Out » est devenu un phénomène mondial : énorme succès, il a rapporté 175 millions aux USA et Canada et 76 millions dans le reste du monde, sans compter les droits dérivés. En France il a fait plus d’un million d’entrées.

De quoi s’agit-il ?

Le héros (un jeune photographe noir) accepte de passer un week-end chez les parents de sa petite amie blanche, pour rencontrer sa belle-famille. Un peu inquiet des réactions que sa couleur de peau pourrait susciter, il est au contraire accueilli très chaleureusement par eux… Hélas, les choses se gâtent peu à peu.

Le film a reçu une majorité de critiques positives de la part de la presse et des spectateurs, ce qui paraît justifié tant il est efficace, bien joué, et bien construit. C'est une vraie réussite.

Mais il y a un aspect politique sous-tendu dans cette oeuvre, et il mérite qu'on s'y arrête.

Le film montre 4 personnages noirs tous sympas et une kyrielle de personnages blancs, tous méchants et dégénérés. Ce qui est donc intéressant ici, c’est que si un réalisateur fou inversait le scénario (un gentil blanc est reçu chez des noirs fourbes) le film deviendrait sulfureux, voire serait l’objet de poursuites. Bien entendu, « Get Out » est tout à fait justifié historiquement : aux USA ce sont bien les blancs qui avaient des esclaves noirs et non le contraire. Néanmoins, on observera que la société occidentale a développé le syndrome pervers du politiquement correct, si bien qu’un point de vue transgressif (noirs mauvais, blancs bons) serait artistiquement suicidaire.

Voilà qui montre que nos société sont en réalité l’objet de remords, de non-dits, d’oukases invisibles. Car au fond, le racisme, c’est s'appliquer à soi-même des présupposés.