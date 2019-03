Gilets jaunes : 23/03/19, c'est l'acte 19 : En utilisant l'armée en renfort, le gouvernement prend un énorme risque ! : Explications !

Le prestige de l'armée est grand !

Les différents sondages l'indiquent, notre armée à une excellente image, et les sondages affichent un taux de satisfaction assez élevé : Ici. A noter qu'également que deux autres corps ont auprès de la population des avis très favorables, ce sont les pompiers : Ici, et les policiers : Ici. A contrario les métiers les plus détestés sont : les politiciens (13% de personnes leur faisant confiance), suivis des publicitaires (24%), les agents d’assurance (31%), les joueurs de foot professionnels (36%) et les journalistes (40% ) : Ici.

Samedi 23/03/19, pour l'acte 19 des Gilet jaunes, le gouvernement veut utiliser l'armée en renfort !

Dépassé par les événements le samedi 22/03/19, pour l'acte 19 des Gilets jaunes, Jupiter a annoncé que l'armée viendrait renforcer le dispositif : sources. Je pense que c'est une décision dangereuse, car le rôle de l'armée n'est pas d'assurer le maintien de l'ordre.

Cette décision est une décision à haut risque : explication !

Nos militaires ne sont pas formés pour assurer le maintien de l'ordre, en effet cette mission est confiée aux forces de l'ordre, à savoir :

1- Les policiers des compagnies de CRS, casques noirs avec des bandes jaunes, les compagnies d'interventions de la Préfecture de police de Paris ( casque avec noir des bande bleues ) et les équipes des BAC qui portent également des casques noirs, sans bandes ou avec des bandes bleues.

2- Les militaires de la gendarmerie mobile qui portent le casque de couleur bleu marine sans bandes : Voir les différentes tenues et équipements :Ici. Toutes ces forces, sont équipées ( voir plus bas ) et surtout entraînées au maintien de l'ordre. ( M.O. )

Pour le maintien de l'ordre, le matériel et l'équipement sont spécifiques !

Sur ce sujet, regardez l'article de Wikipédia cité plus haut, rubrique : Matériel et véhicules :Ici ,( voir également ces photos)

Le maintien de l'ordre est une mission spécifique, cette fonction est confiée aux policiers et aux gendarmes !

Policiers et gendarmes sont des spécialistes, ces derniers sont équipés et entraînés pour assurer le maintien de l'ordre. Les policiers et les gendarmes disposent d'armes dites non létales : Ici, en outre ces derniers sont aussi équipées du fameux controversé LBD, et chaque individu est aussi doté de son arme personnelle P.A. SIG-Sauer SP 2022 :.Ici , certains d'entre eux sont équipés de fusils d'assaut HK G36 : Ici.

Nos militaires ne sont pas formés, ni équipés pour assurer le maintien de l'ordre !

Chaque militaire de la force sentinelle dispose d'un pistolet automatique et un fusil d'assaut rubrique Armement :Ici, ces armes sont des armes létales et ne peuvent donc absolument pas être utilisées en maintien de l'ordre.

Les dangers de l'utilisation de nos militaire sont l'intervention contre eux d'énergumène alcoolisés, drogués ou autres « frappadingues » !

Plus haut, nous avons vu que nos concitoyens avaient une excellente opinion pour nos militaires.Néanmoins, il y a une situation que je redoute, c'est l'intervention à leur encontre d'individus fortement alcoolisés, drogués ou autres « frappadingues » .. et là le pire hélas peut très bien arriver, et cela notre Jupiter ( et son équipe d'amateurs en tous genres ) ont-ils eu connaissance de la part des services de renseignements d'infos spécifiques, les ont-ils bien analysé, cerné et ce avec toutes les hypothèses qui s'y rattachent, tout comme également ont-ils bien envisagé tous les scénarios, c'est-à-dire du plus simple,... et hélas au plus catastrophique, car en cas d'agressions par des hurluberlus, (.. les cons ça osent tout, c'est même à ça que l'on les reconnaît » vidéo. version courte, version plus longue. ), néanmoins très très grosses méfiances à l'encontre de ceux qui joueraient consciemment et volontairement le rôle de s'emparer par exemple de leurs armes,... mais hélas pour y faire face, nos militaires se sont pas équipés « d'outils » pour éviter les corps à corps, comme le sont équipées les forces de l'ordre, à savoir:en gaz lacrymogènes, en grenades de désencerclement, et en LBD. .. à moins que les groupes de militaires chargés de protéger les lieux et autres monuments reçoivent le renfort de policiers ou gendarmes équipés pour faire face et réagir à ce genre de situations ! … si non comment réagiront nos militaires ?

Conclusion !

Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais est-ce bien raisonnable de mobiliser l'armée pour cet acte 19, perso, j'y vois plus inconvénients que d'avantages, .. mais ce n'est que l'avis d'un vieux schnock , les « grands cerveaux » en ont décidé autrement,... et j'espère de tout cœur que je me suis affolé pour rien, et que non scénario du chaos, n'a été heureusement qu'un très très mauvais scénario !

