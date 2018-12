Gilets Jaunes ACTE V. Le grand changement !

Samedi 8 décembre 2018, 23 h ! Le chef de l'état et son gouvernement viennent de perdre définitivement toute légitimité aux yeux du peuple français. Leur condescendance, leur mépris, leur absence de totale de compassion et surtout leur manque total de professionnalisme ont signés l'arrêt de mort de la Ve République. Plus de 200 000 manifestants dans l'hexagone et au moins 70 % de soutien de la population.

Acte V. Le Président n'a plus le choix. Il doit demander la dissolution de l'AN et il doit organiser un référendum comme à fait le Général de Gaulle en 1969, pour ou contre son maintien à la tête de l'état.

Ensuite, création de la VIe république. Il est vital de refondre totalement nos institutions. Il est vital de revoir notre constitution.

La liste des propositions ci-dessous n'est pas exhaustive. À chacun d'y apporter des suggestions. Cette liste peut servir de base.

Rubrique Politique :

I) Le président du Sénat gère l'intérim en attendant la constitution d'une assemblée citoyenne en remplacement de l'AN.

II) Nouveau gouvernement et nouveau chef d'état. La nouvelle classe politique sera issue de la société civile. Terminé les ministres déconnectés. Idem pour le chef de l'Etat.

III) Fermeture du Sénat. Assemblée qui est devenue obsolète.

IV) Création d'un comité d'éthique pour remettre à sa place tout élu qui s'engage dans des actions contraires à son mandat.

V) Interdiction d'exercer un mandat si la personne a un casier judiciaire non-vierge.

VI) Fonder de nouveaux syndicats. Ceux que nous avons sont obsolètes et ne défendent que très mollement les travailleurs. Plafonnement des salaires pour tous les élus.

VII) Retour à un mandat de sept ans pour le président de la République.

VIII) Nationalisation des autoroutes.

IX) Nationalisation de quelques banques françaises. Exit les frais démesurés de tenue de compte et les taxes sur les transactions par CB payés par les commerçants.

X) Étudier la question de sortir ou pas de l'Europe

XI) Résoudre le problème des banlieues. Démolir les HLM Ghettos, et reloger tous les habitants dans des pavillons décents. Cours de français obligatoire pour ceux qui sont concernés, suivis des familles en difficultés.

XII) Fermeture de l'ENA. (cette école ne sert qu'à formater les politiciens.)

Rubrique Fiscale :

I) Abolition de toutes les taxes. Une seule taxe : une taxe sur tous les débits. 0,02 % sur chaque débit, système qui permettrait à tout le monde d'être égaux devant l'impôt. Voir mon billet sur le sujet :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/en-finir-definitivement-avec-les-209950 ;

II) Stop au matraquage fiscal des petits patrons (commerçants, artisans, professions libérales, PME et PMI). Une seule taxe : taxe sur tous les débits : 0,02 %

III) Suppression de toutes les subventions aux médias. Ce qui permettra une information véritable et correcte.

IV) Dépoussiérage de l'Inspection Générale des Finances et des hauts fonctionnaires d'état. Limitation de leurs pouvoirs dans la limite du raisonnable

Rubrique sociale :

I) SMIC à 2000 € net par mois. Compte tenu de l'inflation, c'est un minimum. Demander un SMIC inférieur est piégeux.

II) Baisse significative des charges patronales. (afin de permettre un SMIC à 2000 € net sans poser de problème à un petit patron)

III) Plus aucune personne ne dort ni ne vit dans la rue. Il est inadmissible d'avoir encore des SDFs dans notre pays.

IV) Un régime de retraite égal pour tous. Fin des régimes spéciaux avec un minimum pour tous de 1700 € par mois. Retraite à 60 ans pour ceux qui le souhaitent.

V) Terminé l'usine à gaz des allocations dispensées par la CAF. Revenu Minimum Universel fixé à 750 € par personne pour ceux qui ne gagnent pas le SMIC.

VI) Chômage. Plafonnage de l'allocation. Il est anormal que des hauts cadres reçoivent par exemple 6 000 € net par mois, tout en cumulant un autre travail.

VII) Intermittent du spectacle. Plafonnement des rétributions pour les acteurs les plus côtés.

VIII) Avoir une sécurité sociale qui rembourse tout. (les lunettes, les prothèses dentaires, les appareils auditifs, etc.) En finir avec l'adhésion à une mutuelle complémentaire.

IX) Médecine gratuite pour tous. (grâce à une seule taxe. Taxe sur les débits. 0,02%)

X) Contrôle des laboratoires pharmaceutiques. Interdiction aux visiteurs médicaux de forcer la vente de produits pharmaceutiques aux médecins.

Rubrique Économie :

I) Abolir les dérogations préfectorales pour les entreprises du CAC 40 y compris les monstres de la distribution alimentaire qui réduisent en esclavage les employés, et permettent l'évasion fiscale.

II) Pour les départements d'Outre Mer, mêmes tarifs des denrées alimentaires et autres biens de consommation courante, qu'en métropole.

III) Interdiction de délocaliser les entreprises à l'étranger.

IV) Interdiction de brader le patrimoine de notre pays.

V) Immigration encadrée avec une politique visant à réellement avoir une immigration qui profite à tous. (cours de français gratuit, intégration, et suivi)

VI) Défiscalisation des heures supplémentaires.

VII) Google, Amazon, Apple, Facebook, liste non-exhaustive, auront l'obligation de payer des impôts en France.

VIII) Plafonnage des loyers.

IX) Limiter l'inflation.

X) Plafonnement obligatoire des salaires des grands patrons du CAC 40 et des hauts fonctionnaires d'état.

Rubrique Éducation

I) Maximum de 25 élèves par classe.

II) Revenir à un système éducatif sérieux. Le niveau culturel et éducatif a sérieusement baissé depuis une génération et il faut y remédier.

III) Augmenter les effectifs de professeurs, d'infirmiers, de médecins, etc. Augmenter tous les effectifs des gens travaillant pour le service public et diminuer le budget de l'armée.

Rubrique Religion :

I) Tous les cultes sont acceptés à condition que les extrémistes ne soient pas tolérés et à condition que le prosélytisme soit exercé de façon normale.

II) Pas d'ostracisme religieux. Les extrémistes et fanatiques seront obligatoirement expulsés du pays, sans retour possible.

Rubrique Écologie :

I) Continuer à réduire la pollution en s'attaquant réellement au problème du nucléaire et des énergies fossiles.

II) Continuer une politique de sensibilisation individuelle.

Rubrique politique étrangère :

I) Stop à l'ingérence dans des pays étrangers souverains. Politique étrangère non-invasive. Stop à la vente d'armes à l'étranger. (La France est le 2e pays vendeur d'armes au monde. Triste record)

Rubrique Justice :

I) Dépoussiérage du code pénal, civil, du travail et du commerce. Trop d'amendements et de jurisprudences.

II) Dépoussiérage de l'école de la magistrature.

III) Permettre des moyens d'action de la Cours des Comptes. Les rapports qui sont produits dénoncent, mais ne sont pas suivis d'effets.

Rubrique Agriculture :

I) Interdire tous les produits chimiques de Monsanto, Bayer, Hoechst, BASF, etc. Liste non-exhaustive.

II) Favoriser les moyens et petits agriculteurs.

III) Obliger les grands céréaliers à ne plus employer de produits chimiques.

IV) Ne plus accorder de subventions aux grands céréaliers.

V) Favoriser les circuits courts.

Comme je l'ai écrit plus haut, la liste n'est pas exhaustive. Il est temps de passer à autre chose. De tourner la page de la Ve République. Elle a vécu.

Dans l'espoir d'un monde meilleur, pour nous, pour nos enfants et nos descendants.

Claude Janvier