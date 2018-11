Gilets jaunes, carburant et intox...

"Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action." Victor Hugo.

Comment se fait-il que spontanément ou presque, les gens se mettent à revendiquer pour un oui ou pour un non alors que "tout va bien... Monsieur le Marquis !! "

E3M (Emmanuel Macron Maître du Monde), commence à penser que décidément, les riens, illettrés, jaloux, feignants, gaulois et autres pègreleux roulant au diesel et fumant des clopes (fermons donc les bureaux de tabac !!), commencent à lui courir sérieusement sur le haricot.

Le prochain ennui programmé, c'est cette fichue manifestation à venir du 17 Novembre.

Quelle honte, quel manque de respect, envers lui et ses ministres, l'armistice de 1918, les massacres de 2015 à Paris, le référendum en Nlle Calédonie, les incendies en Californie et tout le reste.

Comment ces privilégiés de retraités qui n'en foutent pas une rame, payés grassement par la collectivité (s'ils n'ont que 500€ pour vivre, c'est parce qu'ils n'ont pas assez cotisé !!) osent, malgré la suppression de la taxe d'habitation, maugréer et revendiquer alors que "tout va bien".

Bon, d'accord, s'ils ont une maison, même petite, à eux, il est vrai que la hausse de la taxe foncière abîme un peu le tableau. Heureusement, le petit Gérald et son équipe ont bien pensé à mettre ce gentil encart sur les avis fiscaux, précisant que si la baisse avait diminué, c'était à cause des collectivités locales, ces méchants organismes qui ne pensent qu'à fusiller les bonnes manières du gouvernement. En aucun cas, il ne s'agit d'avoir diminué les subventions de ces collectivités, c'est juste une question de "transferts de compétences". Allez hop !! Circulez, y'a rien à voir.

Bon... Le carburant. Comme dit E3M, le gasoil, c'est pas "bibi". Effectivement, aussi grande soit mon imagination, je ne le vois pas en pompiste à la station du père Galaud à Sarlat. Trop beau costume et risques d'étincelles avec les dents sur le béton de la station !! Dangereux.

Donc, puisque-lahausseducarburant-est- lacausedela-grogne... C'est pareil !! Circulez, etc, etc...

Sauf que.

Personne n'a oublié l'averse, que dis-je, le déluge de "réformes" qui s'est abattu sur le peuple français. Et quand je dis réformes, de la loi travail à la situation de la SNCF, des accords CETA à la hausse de la CSG, de la pérennisation du CICE à la suppression des aides à la rénovation, de la baisse des APL à la hausse des mutuelles (tiens, ça rime !!), du 80Km/H au contrôle technique à rallonge, ce que ce cher (c'est le cas de le dire !!) gouvernement appelle pudiquement "réformes" ressemblent étrangement à des "régressions".

Alors, la hausse des carburants et par delà le fait, des dépenses de transport, constitue tout simplement la goutte d'essence qui tombe sur l'étincelle du mécontentement.

E3M a oublié que de prendre les français pour des imbéciles, même si c'est une habitude de sa part, ne veux pas forcément dire qu'ils le soient tous. C'est bien mignon de nous faire croire que ces hausses de taxes vont directement au poste écologie - ce qui serait déjà plus acceptable - mais hélas, la communication est ce qu'elle est, et le numérique a ceci d'impitoyable que toute personne désirant se renseigner correctement voit très bien que ce n'est pas le cas. Pire, d'après un rapport du Parlement, ces sommes perçues en sus vont presque directement au financement du CICE et d'autres "douceurs" accordées à des gens qui, pour le coup, ne se serrent pas la ceinture. Vous savez, le CICE, ce fameux pactole de 40 Milliards versé sans contreparties aux entreprises permettant à la France de se faire recordman d'Europe des versements de dividendes...

De façon tout à fait perverse, le résultat obtenu est, au fond du raisonnement du citoyen moyen, un rejet de cette forme d'écologie punitive qui se fait toujours sur le dos des mêmes. Nous avons le triste exemple des emballages plastiques qui se trouvent en quantité effarante dans la nature, avec une mauvaise foi évidente des fabricants qui expliquent que c'est de la faute des gens qui les jettent n'importe où. Aucune responsabilité, naturellement, de l'industriel qui vous fournit le moindre petit produit conditionné dans une multitude d'emballages, c'est clair !!

Si on parle fraude fiscale, alors là, on touche le fond. Bercy va surveiller les réseaux sociaux pour détecter les incohérences. Vous pensez bien que le pauvre hère qui planque ses lingots aux Bahamas va afficher son train de vie dispendieux sur Facebook !! On rêve. Va t-on relever les immatriculations des yachts (qui devaient être taxés !!!) à Port Camargue pour voir la situation fiscale du propriétaire ou rechercher comment le petit artisan maçon a pu se payer une Mercédès, bien sûr, d'occasion ? Je vous laisse deviner...

On nous parle aussi de "prime à la conversion". Génial, on va nous aider.

Sauf que quand on a un SMIC pour vivre, aide de 1.000 ou 2.000€ ne vous aiderons pas franchement pour acheter un véhicule dit "propre". En plus, si votre voiture n'a que quatre ou cinq ans et que vous venez de finir juste de la payer, justifier sa mise au rebut pour encore se prendre un crédit risque de paraître un peu idiot. Quel va être le bénéfice réel entre le gaspillage induit par cette façon de faire et le gain en matière écologique. Pour ce qui est de l'électrique, je commencerais personnellement à y croire lorsque les artisans auront à leur disposition des véhicules adaptés avec ce type de propulsion. Non, les gens n'utilisent pas majoritairement leur auto pour faire 1Km et acheter un paquet de clopes !! En campagne, l'absence de moyens de transports collectifs en relation avec les besoin est patente...

Je ne prendrais pas tous les exemples possibles justifiant le mécontentement général. La liste serait tellement longue. Il apparaît toutefois que cette colère est collective, latente, permanente. Chacun ira de son cas précis pour trouver des exemples d'injustice flagrante.

Il suffit de regarder s'allonger la liste de nos "happy few", les heureux multi-millionnaires épargnés par l'ISF, pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus rond. Autre record du pays, la hausse du nombre de millionnaires depuis la venue de Macron au pouvoir. Avec une étrange théorie du "ruissellement" remplacé par la pratique bien réelle de l'évaporation...

Le principe de notre société est normalement basé sur la solidarité, le plus fort aidant le plus faible.

Or, nous constatons que les "premiers de cordée" ont sorti le couteau et coupé les quelques ficelles qui les reliaient encore aux plus faibles de l'équipe. Et c'est ce fait que nous voulons dénoncer.

En aparté, je vois que la com' gouvernementale est à l'œuvre sur les écrans. Au jité, on nous montre allègrement les militants RN distribuer des tracts à l'occasion de ces manifestations... Grand bien leur fasse, si ils pointent les vrais problèmes. Ce qui sera très intéressant, ce sera - je vous le donne en mille !! - les commentaires goguenards des journalistes qui expliqueront que finalement, les extrêmes se rejoignent lorsqu'il y a une manifestation globale et que effectivement, il n'y a que le "ni droite, ni gauche" qui détient la vérité.

Personnellement, j'irais à cette manifestation en mon âme et conscience, et bien qu'engagé en politique, je le ferais bien sûr avec mes idées, mais sans expression et démonstration ostentatoire de celles-ci. Avec le souci d'appartenir à un pays qui était autrefois un exemple dans le monde et qui pourrait, en cas de grande contestation et d'évolution réelle, le redevenir.

Manifestement citoyen français...