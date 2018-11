Gilets jaunes : déjà une victime décédée...

@Fergus



« on dirait du fergus »



Ouais, c’est vrai que sur ce coup-là je me suis un peu laissé emporter.

J’ai lu votre réaction sur la fiente de rakoto, j’ai apprécié !

Mais que voulez-vous, vous êtes si souvent agaçant avec votre manie d’être toujours mi-chèvre, mi-chou.

Du genre ’’en même temps’’ si vous voyez ce que je veux dire...



Bon, mea culpa. S’kiouze-mi, pour une fois que nous sommes d’accord.

Parce que, franchement, cette chiasse que nous ont pondu quasi simultanément le rakoto-de-mes-deux et la marie-rose, c’est à vomir.



Et cette pauvre femme qui est morte ?

Pas une once de commisération pour elle.

Nan, ce qui compte pour rose-marie, c’est qu’une allumée puisse aller ’’aux urgences’’ (moi j’ai lu ailleurs : rendez-vous chez son médecin) parce que son gamin (ailleurs j’ai lu : gamine) avait le nez qui coule.



Ou un truc du même genre, ch’sais pas.

Les urgences des hôpitaux sont traditionnellement encombrées par ce genre de consultations urgentissimes.

Enfin, là je spécule, j’envisage, j’extrapole...

Donc, j’dis ça, j’dis rien.



N’empêche qu’il y en a une qu’est morte, écrabouillée par une excitée en overdose de propagande merdiatesque.

Et que rose-truc, elle se croit obligée de nous gonfler avec ses interventions à deux balles. Bon après tout, elle a veauté macaron !



Et bonne soirée...



Au fait, une fois n’est pas coutume, je viens de passer un moment à me farcir les ’’JT’’ divers et variés. Pas si variés que ça d’ailleurs, ils bavent tous à l’unisson, entourés de spécialistes, d’experts.

Mouah-ha-ha !



Comme le disait si bien Coluche ; quand on n’en sait pas plus que ça, on devrait juste fermer sa gueule...