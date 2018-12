Gilets Jaunes en tôle, Fiché S radicalisé en liberté ! Justice et police criminelles ?

Nous évoluons en plein cauchemar. La justice aidée par la police enferme et condamne des gens inoffensifs, mais laisse en liberté des criminels récidivistes. Cherif C fiché S islamiste radical en est un douloureux exemple.

Le point, l'Express, décrivent l'individu comme étant : *1

" ...connu pour des faits de droit commun. Selon nos informations, ce jeune homme de 29 ans, qui est né et a grandi à Strasbourg, présente 67 occurrences dans le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), le fichier commun à la police et à la gendarmerie, pour des faits commis en France, mais aussi en Allemagne. « Il est notamment connu pour des faits de vols et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique », indique un haut fonctionnaire. Il a été condamné à plus de vingt reprises au cours de sa vie..."

Le bras droit de Castaner, ancien patron de la DGSI, Laurent Nunez déclare et je cite : ""beaucoup sont surpris par ce mode opératoire du suspect".

Surpris ? M. Nunez se rend-il compte de ce qu'il dit ?

En effet, comment être surpris qu'un individu qui a un CV long comme le bras, fiché S, radicalisé islamiste fanatique depuis au moins 2013, bien connu des services de police de Suisse, d'Allemagne et de France, ait basculé mentalement dans de sombres abysses aux noirs desseins ?

M. Nunez appartient au monde des Bisounours ou il le fait exprès ? Pour un ancien patron de la DGSI, on se demande...

Nos députés si prompts à crier haut et fort que nous vivons dans une démocratie exemplaire, se permettant de donner des leçons au monde entier et aux gueux de France, ne légifèrent pas pour modifier la loi concernant les fichés S radicalisés islamistes fanatiques ? Répugnant.

Et la Garde des Sots ? Oups...Des Sceaux. Lapsus révélateur. Allo Nicole ? Y'à quelqu'un au bout du fil ?

On se demande. Pour rappel, en août dernier, elle n'a pas demandé de sanction contre le juge d'instruction antiterroriste ayant élargi par erreur Oualid B. Deux mois d'intenses réflexions de Nicole Belloubet pour accoucher en conclusion qu'elle n'engagera pas de poursuites disciplinaires envers le juge. *2

Gangrénée notre justice ? Suite du feuilleton Oualid B. Suivi de très près par les autorités après sa libération. Je cite :

"Depuis sa libération, Oualid B est donc suivi de très près par les autorités. Il doit pointer deux fois par jour au commissariat de Meaux, ville dont il n'est pas autorisé à sortir. Or un policier affirme l'avoir reconnu vers 21h00 au volant d'une Clio bleue en dehors de la commune et alors qu'il n'a pas le permis de conduire. Des photos ont ensuite été retrouvées sur une puce dans son téléphone, montrant des jihadistes avec le drapeau de l'organisation Etat islamique.

Mais jugé en comparution immédiate, il avait été relaxé au bénéfice du doute et avait donc pu repartir libre du tribunal. Le parquet avait interjeté appel. (extrait Le Point)" *3

Eh oui, vous avez bien lu. Justice à deux vitesses. Une pour les riches, les nantis, et certains criminels et une autre pour les gueux, les sans dents. Quelques exemples :

- Tribunal de Cahors : 2 mois fermes pour vol de pâtes. (la propriétaire de la maison dans laquelle s'était introduit le jeune homme avait retiré sa plainte)

- Tribunal de Vesoul : Céline Roy, responsable Gilet Jaune, condamné à 2 mois de prison avec sursis, 800 € d'amende, et suppression de 6 points à son permis de conduire. (pour occupation de rond-point et avoir stoppé un train en gare de Vesoul)

- Tribunal de Paris :

Damien qui s'est fait canarder par un tir de flash-ball, alors qu'il avait les bras levés, passe en jugement rapide et écope d' 1 mois de sursis. (peine qui peut s'effectuer s'il récidive)

Jérémie : 3 mois fermes sans mandat de dépôt et 3 mois avec sursis pour avoir monté dans l'Arc de Triomphe lors de la manifestation pour échapper aux gaz lacrymogènes.

- Tribunal de Nanterre. :

Un de mes amis a écopé de huit mois ferme pour récidive de conduite de voiture sans permis. (pas d'accidents, pas de dégâts).

Liste non exhaustive.

Revenons aux fichés S Radicaux.

Qu'attend l'état et notre gouvernement pour modifier la loi sur les fichés S radicalisés islamistes fanatiques ? Que les attentats continuent ? Qu'il y ait encore plus de morts ? Plus de souffrances ?

La solution est connue, mais curieusement elle n'est jamais votée. Mais voila, pour certains bobos, elle est liberticide.

Ne pas la voter est encore plus liberticide et criminel. C'est pourtant simple :

- Toute personne fichée S radicalisée islamiste radical, sera déchue de la nationalité française et expulsée de l'Europe. A fortiori avec un casier judiciaire rempli.

Corollaire : Il faudrait aussi arrêter la politique invasive dans des pays souverains et arrêter de vendre des armes à tout va. Les attentats diminueraient fortement, c'est évident.

Avant de terminer ce billet, revenons à cette affaire de Strasbourg, il y a quelques éléments curieux. D'abord un tweet qui a disparu des écrans à la vitesse de la lumière, mais que j'ai réussi à retrouver *4 :

" La durezza del vivere ‏ @durezzadelviver (journal Italien)10 dicembre 2018

A questo punto in Francia, se non sbaglio, la sceneggiatura dovrebbe prevedere un attentato.

12 décembre 2018 comtenalezcichocki (traduction du journal Italien ci-dessous)

« À ce stade de la situation en France, si je ne me trompe pas, le scénario devrait prévoir un attentat ».”

Et puis le tueur, blessé au pied par un tir d'un militaire et au bras, s'enfuit et prend un taxi. Intrigué, je suis. En revanche, les CRS tirant au flash-ball sur les Gilets Jaunes visaient la tête et le torse, pas les jambes, ni les pieds.

Bref, à suivre. En attendant, il y a des morts et ça, c'est inacceptable.

Que la justice fasse réellement son travail et assume son rôle qui est de protéger les citoyens et d'enfermer les criminels.

Claude Janvier

