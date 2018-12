Gilets jaunes : est-ce un soulèvement ?

Après avoir au nom de la Pensée Unique néo-libérale et de l’« efficacité » au service du Medef, du CAC40 et des lobbies €urocratiques déclassé tous les interlocuteurs politiques, économiques et sociaux (syndicats, ...) traditionnels du pouvoir, le petit « Monarc » a réussi en un peu plus d’un an l’exploit d’avoir par l’obscénité de ses provocations et de ses mesures en faveur des plus fortunés soulevé l’immense majorité du peuple français contre lui ! Il se retrouve maintenant sans interlocuteur avec une révolte générale sur les bras !

A politique égale, même Sarkozy et Hollande n’y étaient pas arrivé ! L’erreur du petit dernier est probablement d’avoir branché le « turbo » ! smiley

Le très immature giton de Rothschild aurait certes pu, le temps de faire redescendre la pression, donner des gages aux mécontents, revenir sur ses dernières taxes, réinstaurer l’ISF, ..., mais son profil psychopathique de pervers narcissique et manipulateur lui interdit de se dédire et donc d’infléchir - même un tant soit peu - l’agenda politique et économique pour lequel l’aristocratie mondialiste l’a fait élire ! Il ne peut donc qu’aller à la confrontation ou biaiser et - les Français n’étant plus à ce stade prêts à s’en laisser conter - ils devront se résoudre à « venir le chercher », comme il les y invitait si prémonitoirement dans la foulée de l’affaire Benallah !

« En Marche » vers un nouvel exploit à graver dans les marbres de la République, le premier de cordée de la start-up France relèvera-t-il le périlleux « challenge » consistant à se faire décramponner, destituer et virer par les « gueux » avant le terme de son mandat ???

Dans toute la mesure de leurs moyens, Les gilets jaunes s’efforcent de l’y aider !