Gilets jaunes et foulards rouges...

Les gilets jaunes dénoncent à juste titre la hausse des taxes qui affaiblit les plus démunis et les plus fragiles, ils ont raison de s'insurger contre la baisse du pouvoir d'achat, la hausse de la CSG qui affecte les retraités modestes.

Ce sont là de justes revendications.

Mais les moyens employés risquent de pénaliser encore et toujours les salariés, les employés qui, bloqués sur les routes, ne peuvent se rendre à leur travail.

Les commerçants se plaignent déjà d'une baisse importante de leurs chiffres d'affaires et il existe nombre de commerçants qui connaissent des difficultés.

On comprend aussi leur désarroi.

Ainsi, dans le Vaucluse, les "foulards rouges" s'organisent contre les gilets jaunes...

"Pour tous ceux qui en ont marre des méthodes anarchistes des gilets jaunes, qui s'en foutent de priver de liberté les autres citoyens, qui s'en fichent de mettre à mal l'économie des petites entreprises fragiles, rejoignez les foulards rouges !", peut-on lire sur la page Facebook d'un des créateurs de ce mouvement...

Ces internautes ne cachent pas leur exaspération envers les gilets jaunes et échangent des informations concernant les blocages routiers observés dans la région. Car c'est bien de cela dont il est question dans ce groupe : la liberté de circulation.

Quand des pauvres gênent des pauvres, les empêchent de circuler, d'aller travailler, de faire leurs courses, c'est bien un problème dont doivent prendre conscience les gilets jaunes.

Rouges contre jaunes ? Le conflit risque de s'aggraver si les situations de blocages perdurent.

Pour ma part, tout en soutenant les revendications des gilets jaunes, je comprends l'exaspération de ceux qui sont bloqués sur la route.

Ce sont toujours les mêmes qui trinquent... en entravant la circulation, les gilets jaunes gênent des gens modestes comme vous et moi.

D'autres moyens d'action doivent être envisagés, sans doute... sinon, les gilets jaunes risquent de se mettre à dos une large partie de la population.

Est-ce le début d'une guerre civile ?

Les gens n'accepteront pas longtemps d'être bloqués sur les routes.

Il serait temps pour les politiques de trouver des solutions pour calmer la colère des gilets jaunes et redonner de l'espoir aux gens.

Il est vrai que la transition écologique doit se faire mais elle ne peut se faire au détriment des plus démunis : trop d'injustice, trop d'iniquités dans les mesures prises par le gouvernement.

Le pouvoir doit prendre la mesure du désarroi qui règne dans les classes populaires et doit rétablir une certaine justice.

