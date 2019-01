Gilets jaunes et repas en famille

J’aime bien le dessin qui illustre votre article. Il me fait penser à ce que l’on m’a dit des repas de famille dominicaux « avec affaire Dreyfus », qui n’étaient pas de tout repos ! Il parait qu’une certaine « tante Marguerite » n’hésitait pas à sauter sur la table et foutre des coups de pieds dans les assiettes et les verres de ceux qui n’épousaient pas son point de vue !

Le plus marrant est que l’on ne m’a jamais dit si « tante Marguerite » était Dreyfusarde ou anti Dreyfusarde !

Les repas dominicaux en famille se font rares, et même si je ne suis jamais avare pour donner mon avis à mes enfants et petits enfants je doute que dans quelques cent dix ans on parle d’un « tonton Archibald » extrêmement pacifique et respectueux de l’opinion d’autrui qui disait tout simplement que la République était notre bien commun, que beaucoup dans le monde aimeraient pouvoir voter librement comme nous, que la violence et les destructions de biens publics ou privés ne peuvent pas rendre sympathique un mouvement par ailleurs très motivé sur la façon dont l’état prélève taxes et impôts.

Bien sûr j’irai mettre mon grain de sel sur les « cahiers de doléances » promis pour faire savoir ce que je pense devoir être réformé dans nos règles de vie communes. Je ne rate jamais une occasion de m’exprimer lorsqu’on me propose de le faire, et j’accepte toujours l’opinion de la majorité même quand je ne la partage pas. En bref je suis un citoyen ordinaire qui s’intéresse beaucoup à la « res publica » et qui se trouve privilégié de vivre en démocratie.