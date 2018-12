Gilets Jaunes : J-3 avant l’apocalypse ou Vers l’apothéose (ou la chute) de Macron

Le compte à rebours est enclenché. Dans trois jours, Paris sera peut-être à feu et à sang. Macron en prend le risque. Dans tous les sens du terme.

Beaucoup voient d'ici le scénario catastrophe. Samedi 8 décembre 2018. Les Gilets Jaunes déferlent pour le quatrième samedi de suite sur la capitale. Ils sont une fois encore des dizaines de milliers, exaspérés par l'arrogance du pouvoir qui depuis trois semaines les insulte et entend mordicus "garder le cap", malgré les cris multipliés du peuple. Les forces de l'ordre, identifiées comme le bras armé du pouvoir félon, font plus que jamais office de tête de Turc pour la foule déchaînée. Dans l'après-midi, la violence des affrontements, l'épuisement des CRS et des gendarmes s'ajoutant aux consignes d'absolue fermeté du ministre de l'Intérieur, quelques bavures provoquent d'atroces escalades. On tire à balles réelles dans Paris. La situation dégénère d'heure en heure. Les images HD de cadavres enflamment les réseaux sociaux. Les médias sont pris de vertige. A la nuit tombée, par-dessous un mélange épais de lacrymo, de matraques, de grenades explosives et de sang, par-dessus les dépouilles encore chaudes de Gilets Jaunes et de flics qui jonchent les trottoirs et les barricades, la jeunesse désaxée des colossales banlieues tentaculaires déferle à son tour, en masse, pour la razzia finale. Un pillage sans merci et sans limites, pour un "black saturday" qui fera regretter la "modération" du samedi précédent. Incendies innombrables sur les deux rives de la Seine, agressions, vols, viols, meurtres multipliés... Ce scénario à la Guerilla d'Obertone serait-il le programme qui attend la Ville Lumière dans un peu moins de soixante-douze heures ? Cassandre aime tellement se tromper...

Alors bien sûr, le lendemain de ce ténébreux cauchemar, la France se réveillera avec l'une des pires gueule de bois de son histoire. En compagnie de Brigitte plus souriante que jamais dans sa petite robe noire de chez Louis Vuitton à 3 600 euros, portant au poignet une élégante montre D de Dior à 5 800 euros et au doigt une superbe bague Archi Dior, en or et diamants, à 39 000 euros, Macron aura suivi le déroulement des événements toute la journée et toute la nuit sur BFMTV, en sifflant avec ses fidèles Castaner et Nuñez de capiteux Dom Pérignon 1958 remontés de la cave de l'Elysée. Le génial plan de son scénario d'apocalypse achevé, le Président pourra dès le dimanche soir s'adresser d'un ton martial au peuple tétanisé. Il rendra d'abord hommage aux deux cent quarante six policiers morts en héros pour la République, déplorera les deux mille cinq cents trente et un Gilets Jaunes tombés pour rien, dénoncera le hideux et tragique péril dans lequel les fous ont précipité le pays, et réclamera les pleins pouvoirs. Erigé en dictateur dans la foulée par sa majorité En Marche et quelques ralliés PS et LR craignant pour leur vie, Jupiter, chef des armées, pourra enfin abattre le feu céleste sur les séditieux. Les ennemis de l'ordre macronien seront écrasés comme des cloportes, par milliers, d'abord à Paris, puis à travers tout l'Hexagone, sans oublier la Réunion. Maître du chaos redevenu maître des horloges, il pourra enfin accomplir son programme de progrès et de redressement national, "repenser printemps", en anéantissant les acquis sociaux et l'imposture démocratique, tous ces mensonges qui nous ont fait tant de mal.

A moins que...

A moins que samedi 8 décembre 2018, les Gilets Jaunes, les forces de l'ordre et l'armée fraternisent, convergent ensemble vers l'Elysée, débusquent et lynchent Macron dont la tête verdâtre au bout d'une pique sera présentée place de la Concorde aux caméras de BFMTV, sous les applaudissements du peuple et les commentaires de Jean-Michel Aphatie, de Franz-Olivier Giesbert et de Ruth Elkrief, qui n'y trouveront rien à redire. Tandis qu'aux quatre coins du monde, des Gilets Jaunes surgis des foules esclaves fleuriront au même moment autour des tyrans, inspirées une fois de plus, comme dans les siècles passés, par l'exemple de Paris...

Quant aux historiens du futur, ils réfléchiront aux raisons pour lesquelles feu Macron, le mercredi 5 décembre 2018, face au peuple français en révolution, n'a pas annoncé qu'il renonçait à la taxe gazole de janvier et qu'il abolissait la précédente, qu'il divisait par deux la TIPP sur tous les carburants et diminuait par deux la TVA sur l'électricité et le gaz, qu'il augmentait le SMIC de 20% et compensait cette mesure par une baisse à proportion des cotisations des petites et moyennes entreprises, qu'il revalorisait les pensions retraites de 20% et le minimum vieillesse de 40%, qu'il rétablissait les APL et ramenait les prestations de la Sécurité sociale et des allocations chômages aux conditions et niveaux de l'an 2000, idem pour les taxes sur la bière et les sodas, qu'il envoyait Jérôme Cahuzac en prison pour l'exemple, qu'il ramenait la limite de vitesse de 80 à 90 km/h, qu'il supprimait les radars fixes avec dorénavant une tolérance, une marge d'erreur de 15% en faveur des automobilistes tout en divisant par deux le montant des amendes, qu'il renationalisait les autoroutes et les rendait gratuites, ainsi qu'une douzaine d'autres mesures de nature à rompre avec la logique de l'infantilisation du citoyen et de son exploitation fiscale, aurait précisé le chef de l'Etat, mesures entrant en vigueur bien sûr immédiatement. Conditions préalables à l'ouverture de négociations sur trois mois avec les Gilets Jaunes, pour que soit restaurées en France les idées de République, de démocratie, de Vertu, de justice sociale et de Lumières. Conditions, aussi, d'un apaisement radical, permettant aux Gilets Jaunes, foncièrement pacifiques et attachés à la concorde civile, de renoncer solennellement à manifester à Paris le 8 décembre, afin d'éviter le pire.

Cela aurait été si simple...

Mais qu'on me comprenne bien.

Il ne s'agit pas ici de se réjouir du désastre qui vient, pas plus que d'appeler à l'assassinat d'Emmanuel Macron. L'auteur de ces lignes, comme la plupart des Français, a la mort en horreur, même s'il en a gros sur la patate, comme beaucoup de Français. A un point tel que si quelque malheur devait arriver à Macron, il estimerait qu'il l'a bien cherché, comme l'avaient bien cherché Louis XVI ou Nicolas II, par son mépris, volontaire ou pas, des malheurs du peuple et l'extraordinaire violence sociale dont il s'est rendu coupable à l'égard du peuple, volontairement ou pas.

Le but de cette brève fiction est de tirer le signal d'alarme. De faire bien prendre conscience à tous les protagonistes de ce qui nous guette. Chaque heure qui passe nous rapproche d'un possible cataclysme sanglant. Dans ce contexte, le silence d'Emmanuel Macron est stupéfiant. Car une fois que le sang aura coulé, s'il coule, et que la dynamique du chaos sera enclenchée, si elle s'enclenche, bien malin qui peut dire comment il sera possible s'en sortir. Et le prix qu'il faudra finalement payer. Un prix qui sera sans doute plus élevé que la décapitation virtuelle d'un président dans un petit article sur la Toile.

L'incapacité, ou le refus, du chef de l'Etat de prendre les mesures requises pour éviter le pire, depuis plus de trois semaines comme, de façon plus irresponsable encore, ces jours-ci, fait planer sur le pays les risques les plus grands et toujours grandissants. Y compris pour le président de la République lui-même. Le taire, c'est se rendre complice de l'éventuelle catastrophe à venir.

Il n'est pas trop tard ! C'est ce que cet article cherche, avec quelques autres voix à travers les médias, à faire comprendre. Et aussi ceci : si le désastre arrive, la responsabilité d'Emmanuel Macron sera accablante. Et lorsqu'un chef d'Etat est à ce point coupable, tout peut lui arriver. Encore une fois : il ne s'agit pas de s'en réjouir, mais de rappeler sans fard ce que l'histoire nous enseigne. Y compris à Emmanuel Macron. Et n'en déplaise aux âmes sensibles.