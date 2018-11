Gilets jaunes : la défaite de la gauche

Face aux mobilisations, Macron ne lâche rien. La gauche, elle, lâche tout. À commencer par les manifestants.

Les « personnalités de gauche » – comme on dit – n’ont pas tardé à se dire « déçues » par le discours tenu par le président de la République ce mardi 27 novembre depuis le Palais de l’Élysée. Mais où étaient donc ces dirigeants de « gauche » pendant que les principales victimes de la macronie tentaient de se mobiliser malgré l’incroyable brutalité de la machine répressive mise en place par le pouvoir ?

« Emmanuel Macron continue dans la politique des grands discours et des tout petits pas », a jugé Yannick Jadot sur Twitter. Et d’ajouter : « On n’éteint pas la colère avec de belles paroles sans actes de justice sociale. On ne prépare pas l’avenir avec les énergies du vieux monde ».

Même sévérité du côté d’Ian Brossat : « Message nébuleux de #Macron qui ne s’engage même pas à suspendre la hausse de la taxe sur les #carburants à l’origine (entre autres) de la colère qui s’exprime partout dans notre pays », a en effet tweeté le chef de file du PCF aux élections européennes.

« Les seules injustices sociales et fiscales seraient donc celles qui procèdent de la transition écologique ? Pas un mot sur la redistribution des richesses, le niveau des salaires et l’avidité mortifère de l’économie financiarisée », n’a de son côté regretté la sénatrice PS Laurence Rossignol.

Mais comment osent-ils venir pousser des cris d’orfraie aujourd’hui, alors qu’ils n’ont cessé de prendre leurs distances avec le mouvement des Gilets jaunes, décidément trop radical, trop spontané, trop populaire à leurs yeux ?

Ils ont mille fois raison d’être déçus. Le discours présidentiel n’est qu’une nouvelle preuve du mépris souverain auquel Emmanuel Macron veut nous habituer. Mais en termes de mépris social, la « gauche » se sera pour une fois montrée à la hauteur, voire au-delà de l’Élysée.

Il faut s’en souvenir. Tandis que Benoît Hamon appelait les Gilets jaunes à « revenir au calme », Yves Veyrier, nouveau numéro un de Force ouvrière, affirmait qu’il n’était « pas question » que son syndicat « se dissolve là-dedans ». L’ancienne ministre PS Delphine Batho a même osé tweeter que le mouvement était une « action de solidarité avec le lobby pétrolier ». Pendant ce temps, on tablait secrètement sur un essoufflement de la mobilisation.

« Ils disent que ce sont toujours les mêmes qui font les efforts, et ils ont raison », s’est permis de dire sans sourciller le président de la République mardi matin. Un cynisme qui n’a plus rien à envier à celui d’une « gauche » qui se permet de jouer les indignés tout en décourageant ceux qui se mobilisent, parfois pour la première fois. Et cette même « gauche » viendra ensuite dire toute son incompréhension et son inquiétude face à un peuple de plus en plus méfiant à l'égard de la politique.