Gilets jaunes : la tentation du matérialisme et de l’extrémisme ?

@foufouille

Hé Foufouille, juste comme ça pour votre culture perso ; L’iphone EST un smartphone !!!

ça vous évitera de redire ou réécrire cette ânerie, on sait que vous êtes un adepte des âneries mais quand même !!!

Maintenant, chacun fait CE QU’IL VEUT, mais entendre effectivement qu’on ne peut se payer un resto, c’est assez amusant. Demain quand le smic sera à 5000 euros par mois, les gilets jaunes diront « ha bah nan alors ! on ne peut même pas s’acheter un jet privé, c’est une honte ».

Et peut être que dans le caddie hebdomadaire de ce gilet jaune, on y trouverait aussi 3 ou 4 bouteilles d’alcool, qui sait... Et puis aussi dans son budget une cinquantaine d’euros par semaine de clops (à 8 euros le paquet ça va vite !!!)

Un smicard qui ne fume pas lui pourra se payer un resto par semaine...

La question du pouvoir d’achat, telle qu’elle est posée est vidée de son contexte essentiel, à savoir ; le niveau de vie de chacun

C’est un peu comme ce candidat en cours d’entretien qui me répond quant à ces prétentions salariales « bah avec mes remboursements de prêts, ma pension alimentaire, il me faut minimum 2400 euros » Je lui ai fait un sourire et lui ai tendu la main...(pour lui dire au revoir bien sûr)

Avec le fonctionnariat, on avait déjà perdu un peu de ce qu’est la rémunération au mérite, avec les gilets jaunes c’est tout le monde à 3000 euros et basta, quelque soit l’assiduité, le courage et l’engagement, un hymne à l’oisiveté dans un pays où nous avons pourtant besoin de remonter les manches...Il n’y aura que la fin de triste