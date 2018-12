Gilets jaunes : le début de la fin ?

Autant je trouvais que cette exaspération sur l’essence était un non-sens alors que les énergies fossiles ne sont pas éternelles (et encore moins qu’on le pense) autant cette semaine a été plus intéressante et je la soutiens :

— Ma mère à la retraite payait 89 euros de mutuelle pour son couple et quand mon père est mort, sa mutuelle est tombée à 84 euros (belle arnaque). Cette semaine, ils voulaient lui « vendre » une augmentation de 50 euros parce qu’elle a maintenant 75 ans.

— Moi, je suis artisan. Cette année, j’aurais payé autant de charges sociales que le montant de mon bénéfice et je ne compte pas l’impot sur le revenu ainsi que la CFE, sans parler des taxes de la banque (qui vous ponctionnent même des agios sur vos achats quand ceux-ci dépassent un certain montant) alors que votre compte n’est pas dans le rouge. En gros, l’état gagne largement plus que moi. La banque n’est absolument pas assujettie à la TVA et chaque personne qui mette leur CB dans mon lecteur permette à la banque de me ponctionner quelques centime qui à la fin de l’année font des centaines d’euros.

— Je vois des étudiants qui n’ont pas 30 euros dans leur poche, des retraités qui repoussent des choses au mois prochain.

Pendant ce temps là, Macron fanfaronne derrière des CRS. A chaque ministre qui vient dans ma ville, on ferme des rues, on les remplit de CRS. Les voitures de ces beaux messieurs se garent où ils veulent : les trottoirs, les pistes cyclables et faut surtout rien leur dire à ces pourris, sinon on sent qu’on se ferait embarquer.

Alors, que Macron tremble, lui et toute sa clique, et il semble que ce soit le cas depuis hier soir. On en a marre de devoir fermer notre gueule, de devoir subir le diktat de ces multinationales comme Bouygues, Vinci, Apple, de bouffer de la merde à cause de ses salauds d’Auchan, de Leclerc, de Carrefour qui ne respectent aucune règle syndicale.