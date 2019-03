Gilets Jaunes : le début de la fin ?

L'acte XVIII a rassemblé 28000 personnes dans toute la France , dont 10 000 à Paris, ce samedi 16 mars. Soit, une légère baisse par rapport aux 32 000 du samedi précédent. Le score le plus faible depuis le début de la vague sociale. Même au plus bas de la mobilisation, lors de l'acte VI du 22 décembre, plus de 32500 personnes s'étaient mobilisées pour battre le pavé. Cette baisse faramineuse de la mobilisation a pour corollaire la radicalisation des participants qui forment l'irréductible noyau dur. Preuve en est la hausse des interpellations : 237 personnes (contre 116 lors de l'acte X qui avait compté plus de 84 000 manifestants). Alors, entre affaiblissement, radicalisation, conflits internes, louvoiements politiques, l'acte XVIII signe-t-il le début de la fin pour le mouvement des Gilets Jaunes ?

A l'heure où s'achève le Grand Débat National et où débutent les conventions citoyennes comme les travaux parlementaires augurant de réformes sociales inouïes (ou, plutôt de régressions dépensières qui plongeront la France dans davantage d'assistanat – à part ça, Macron est un libéral…), cela ne semble pas suffire à l'aile dure des Gilets Jaunes qui en demande davantage : RIC, démission de Macron, sortie de l'UE (les Britanniques se délectent en ce moment même des joies de la souveraineté nationale), et d'autres mesures plus fantasques comme la suppression du Sénat, un référendum sur le rétablissement (pourtant inconstitutionnel) de la peine capitale, la gratuité de l'eau potable ou encore le fameux "revenu universel", totem des antilibéraux.

Ces revendications se traduisent aussi bien dans la rue, avec le rituel quasi-religieux de la manif du samedi. Le Gilet Jaune va à Paris comme le chrétien va à Lourdes. Après la baisse spectaculaire à la fin de l'année précédente, la participation avait connu une légère hausse dès la rentrée, sans jamais égaler, toutefois, les 200 000 manifestants des deux premiers samedis. Le nombre de défilants réguliers s'était stabilisé aux alentours de 80 000, fin janvier. Ce nombre était déjà sorti aux actes IV et V (8 et 15 décembre), puis aux actes XI et XII, et jusqu'au milieu du mois de février. Ce qui amène les observateurs à considérer que 80 000 est le nombre réel des Gilets Jaunes actifs (les autres n'étant que des participants occasionnels ou des soutiens passifs). Parmi ces 80 000, un groupe de 25 à 30 000 personnes forme le noyau dur du mouvement : un groupe déterminé à en découdre, même quand les autres Gilets Jaunes actifs se lassent du mouvement. De fait, ils s'en sont lassés : voilà déjà plusieurs semaines que le score de 80 000 n'est plus atteint. Plusieurs raisons expliquent cela : certains préfèrent le dialogue à la confrontation, d'autres se sont simplement fatigués par ces marches hebdomadaires infructueuses, certains, enfin, se désolidarisent des violences qui émaillent chaque manifestation.

Depuis maintenant trois semaines, les cortèges se voient donc réduits à leur strict minimum : le fameux noyau dur, infatigable, presque animé d'un zèle religieux, qui ne laisse guère passer une occasion de se rendre à Paris dans l'espoir, de plus en plus mince, de "déloger Maquereau et sa Trogneux", comme disait en décembre un Gilet Jaune caennais lequel – dégoûté par ses coreligionnaires – affirme aujourd'hui qu'il votera LREM aux européennes. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles à ne jamais changer d'avis.

L'affaiblissement progressif du mouvement jauniste se reflète dans sa nouvelle stratégie de communication. Exit les manifs dans chaque ville de province, place maintenant à une stratégie de convergence. Lorsque leur nombre atteignait 80 000 ou plus, la consigne était d'organiser des cortèges dans toutes les villes afin de montrer l'implantation du mouvement sur l'ensemble du territoire français. Les moyens ne le permettant plus aujourd'hui (sous peine de faire des manifs à cinq participants), c'est la stratégie de convergence qui l'emporte : "il vaut mieux une grande que cent petites", pour transcrire leur pensée en des termes plus clairs. Lors de l'acte XVI, c'est Bordeaux et Clermont-Ferrand qui avaient été choisis comme pôles de convergence, puis Nantes, Rouen et Paris pour l'acte XVII et, enfin, Paris seule samedi dernier. Preuve mathématique de la déliquescence du mouvement.

Les violences – parlons-en – constituent un autre signal de faiblesse. Si des incidents avaient émaillé les manifestations dès le deuxième acte (24 novembre), ils s'étaient déroulés en marge des cortèges, ou bien, commises par des Gilets Jaunes arrivés durant les dernières heures. Voir des milliers de personnes "monter" à Paris dans le but prémédité d'y mettre le souk tout au long de la journée, cela ne s'était jamais produit jusqu'alors. La hausse des violences semble suivre la baisse du nombre de manifestants, comme un effet logique.

Une centaine de commerces vandalisés, des restaurants et des banques incendiés, 17 policiers et gendarmes blessés, 237 interpellations, tel est le bilan dantesque que nous avons tous pu contempler, impuissants, effarés, devant nos écrans de télévision. Le fait divers le plus ignoble est sans doute l'incendie de ce bâtiment qui comportait une banque au rez-de-chaussée et des appartements aux étages – dont un, occupé par une jeune maman et son bébé de quelques mois, lesquels n'ont dû leur salut qu'à la bravoure des pompiers. Autre fait marquant, moins tragique mais symbolique d'une vraie volonté destructrice, la calcination du célèbre restaurant Fouquet's, symbole ostentatoire de bourgeoisie pour quelques gavroches qui, sachant qu'ils n'y pourront jamais poser leur postérieur, ont décidé de réduire en cendres l'établissement.

L'ampleur des violences est telle que même des figures peu tendres du mouvement jaune se sont indignées, à l'instar du célèbre Éric Drouet qui a déclaré qu'il ne comptait plus participer aux prochaines manifestations. D'autres, en revanche, ont décidé de recourir à l'arme préférée des extrémistes : l'agitprop. Ainsi, ce sont les policiers qui, par leurs gaz lacrymogènes, auraient mis le feu au bâtiment où résidaient la jeune femme et son enfant ; quant aux casseurs, ce seraient des "black blocks" selon Marine Le Pen. Des affirmations fantaisistes hélas reprises en masse, tel un viatique de bonne conscience, par des milliers d'internautes restés fidèles au mouvement. Remettons les pendules à l'heure : les policiers sont justement venus en renfort des pompiers pour éteindre l'incendie, ils ne se trouvaient pas sur les lieux lorsque le feu s'est propagé, ils n'auraient donc pu faire usage de gaz lacrymogène qui, du reste, n'est pas inflammable ; quant aux black blocks, ils ont certes été présents mais rien ne permet de les désigner comme instigateurs des violences – à côté des black blocks, on pouvait clairement distinguer des milices d'extrême-droite, reconnaissables à leurs drapeaux fleurdelisés, à leurs chants nationalistes et à leurs slogans particulièrement virulents contre la République , les étrangers et la finance. L'antilibéralisme étant le lot de tous les extrêmes, ceux de droite comme ceux de gauche peuvent être à l'origine de l'incendie de cette banque.

Invité le soir même sur BFM TV, le sociologue Michel Fize qualifiait d'anarchistes ces actes de destruction. Une affirmation qui tombe à l'eau dès lors qu'on la met en perspective avec les images de boutiques dévalisées. On n'imagine pas Kropotkine braquer un AppleStore pour s'offrir le dernier iPhone X, ou Louise Michel en train de casser la vitrine d'une boutique Chanel ou Sephora pour y chouraver son sac à main préféré à 800 balles. Non, ces actes n'ont rien d'anarchiste. Il s'agit bien d'une jalousie de classe couplée à l'appât du lucre : "je crame une banque parce que ça m'insupporte que d'autres soient riches quand je ne le suis pas" ; "je vandalise le Fouquet's car c'est un lieu de socialisation pour des enf***és de riches", "j'en profite pour chourer ce smartphone dernier cri car il n'y a pas de raison que je ne l'aie pas : je déteste le système uniquement parce que je n'en profite pas, mais je n'ai rien, en soi, contre lui dès lors que je peux moi aussi consommer et m'offrir ce que je veux". Telle est, schématisée, la pensée de ceux (et celles) qui s'adonnent à de tels actes odieux dignes de la Saint-Barthélemy (à ceci près qu'on ne vise plus les gens en fonction de leur religion mais de leur classe sociale, ce qui ne change pas grand-chose : lors de cette tragique nuit, des Parisiens appâtés avaient vidé les demeures des riches protestants qui venaient d'être tués).

Cette accusation de jalousie de classe n'est pas de mon seul fait. Les Gilets Jaunes eux-mêmes l'assument. "Qu'est-ce qu'on en a à faire que le Fouquet's ait cramé ?" demandait ainsi la Gilet Jaune Sophie Tissier sur un ton presque ingénu, tant il lui semble naturel que les "bourgeois" et leurs biens carbonisent dans des flammes infernales pour expier leur crime d'avoir osé être riches. Car là où on brûle des biens, on peut bien brûler des hommes, avec la même désinvolture : "Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'un bourgeois de bébé et sa daronne bourgeoise aient failli cramer ?". En plus d'être scandaleuse, la remarque de Mme. Tissier prend furieusement une allure d'ânerie : le Fouquet's est-il seulement un endroit sélect pour riches ? N'emploie-t-il pas aussi des cuisiniers, des agents de sécurité, des comptables et des femmes de ménage, pères et mères de famille, tous mis au chômage technique à cause du fanatisme des lumpenprolétaires ?

Si les Gilets Jaunes sont divisés sur l'attitude à adopter face aux violences, les Français, eux, les condamnent massivement. D'après le sondage Elabe du lundi 18 mars, 84% des personnes interrogées disent condamner les violences, tandis que 56% demandent l'arrêt des manifestations et davantage de fermeté. Le soutien aux Gilets Jaunes s'effrite lui aussi, perdant 19 points en une semaine, bien loin des 85% de Français qui soutenaient leurs revendications en novembre.

La radicalisation d'un mouvement traduit souvent son affaiblissement : loin d'arranger les choses, il en résulte davantage d'affaiblissement, face à la perte massive du soutien populaire. L'histoire montre qu'un mouvement social devenu trop contestataire peut vite perdre l'appui des classes moyennes et signer son arrêt de mort. Ainsi, la révolte parisienne de 1358, d'abord soutenue par les bourgeois marchands, perdit vite le soutien de ces derniers dès que les actions et les revendications des révoltés devinrent incontrôlables. Un scénario similaire en 1381, dans l'Angleterre de Richard II : une révolte paysanne d'abord saluée par les Londoniens, puis matée par ces derniers face à la radicalisation du mouvement. Nous traversons, à peu de choses près, une situation semblable. Lorsqu'un mouvement de révolte est discrédité, que le peuple lui-même demande sa fin, le gouvernement a dès lors beau jeu de reprendre la main et d'augurer un retour progressif à la normale. Si le président Macron sait concilier diplomatie et fermeté, il pourrait bien vite en finir pour de bon avec les Gilets Jaunes et s'octroyer même une aura de pacificateur en rétablissant l'ordre, en se montrant comme le seul rempart face au chaos ; ce qui l'autoriserait à mener par la suite une authentique politique libérale avec – cerise sur le gâteau – la bénédiction d'un peuple soucieux d'éviter tout nouvel embrasement. Une manœuvre qui demande un grand sens de la politique et une connaissance pointue de la psychologie des masses. Aura-t-il l'étoffe d'un stratège ?