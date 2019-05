Gilets jaunes : le regroupement par la consommation

Il y a visiblement une difficulté pour les gilets jaunes de former des groupes et de s'organiser.



Comme tout citoyen est aussi un consommateur, un point de vente citoyens et gilets jaunes, en y ajoutant ce qu'on veut comme activités, deviendra naturellement un point de regroupement (du rond point au point de vente !).



Un ensemble de plusieurs centaines de points de vente, avec un seul groupement d'achats, permet de négocier les prix les plus bas.



Si en plus :



1) une partie de la main d'œuvre est bénévole, principalement pour l'aménagement du site (tous les corps de métier sont représentés chez les gilets jaunes),



2) il n'y a pas de but lucratif (le bénéfice sert à couvrir le paiement des salaires, les frais, le transport des marchandises),



les prix seront toujours inférieurs aux prix pratiqués ailleurs.



Comment trouver les sites pour ces points de vente ?

La baisse des dotations aux collectivités obligent celles-ci à vendre des biens, parfois pour une bouchée de pain

Il y a aussi des ventes de gares désaffectées, des hangars (à démonter ou neufs à monter), des entrepôts, des constructions sur base de charpente métallique, des écoles abandonnées ou des maisons de village.

Comment financer ?



1) par des dons (cagnotte),



2) par des prêts consentis par les futurs consommateurs et remboursés petit à petit par une ristourne lors des achats (cela demande un système informatisé avec cartes pour les clients).



NB : ne pas oublier les pays étrangers : pour la plupart des partisans des gilets jaunes, le seul moyen d'aider, ce sont les dons ( ou pour les plus jeunes, organiser des "camps de vacances" pour participer à l'aménagement des sites).



Comment procéder ?



1) recherche locale pour trouver un site,

2) évaluer le prix des matériaux et des frais pour la réalisation,

3) inscrire le site sur une page d'un site web dédié, en y ajoutant photos et vidéos pour montrer l'évolution,

4) créer une cagnotte et quand elle est suffisante, les travaux peuvent commencer.





D'autres activités peuvent s'ajouter suivant la place disponible :





- e-commerce (intéressant pour l'électroménager, le matériel de bricolage ...),



- plats préparés : vente sur place ou livraison à domicile (personnes âgées, collectivités ...), restaurant,



- atelier de réparation,



- vente de biens d'occasion,



- aide aux plus démunis.





- ..... Laissons la place à l'imagination des gilets jaunes et de tous les citoyens !





Dans notre société, qu'on l'accepte ou pas, tout tourne autour de la consommation :



- la puissance des multinationales, des banques,



- une grande partie des recettes fiscales des états,



- les revenus des médias (pub),



- les côtés néfastes de la politique (lobbies, corruption, guerres pour les matières premières).